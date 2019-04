Foto: Thomas Thaule/Fjordingen / NTB scanpix

Frigir navn på omkommet i luftsportulykken

Det var 20 år gamle Astri Brandal Reynolds fra Nesodden i Akershus som omkom i en luftsportulykke i Loen.

Det bekrefter politiet i en pressemelding. Det var søndag ettermiddag at det ble igangsatt en stor redningsaksjon etter ulykken i Loen i Sogn og Fjordane.

– Hun har hoppet med speedglider, og på en eller annen måte truffet vaieren til gondolbanen, sier lensmann Tormod Hvattum til VG.

Kvinnen ble hentet ut av redningspersonell som klatret og rappellerte ned til kvinnen. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, og politiet etterforsker.

Lensmannen forteller at kvinnen satte seg fast i vaieren, og falt 60–70 meter. Hun var sistemann som hoppet i en liten gruppe.

Gondolbanen Loen Skylift ble åpnet for to år siden. De sier at de nå vil vurdere å diskutere nye tiltak sammen med luftsportmiljøet.

– Det kan være noe vi skal diskutere, men det er ikke sikkert det vil gjøre at vi unngår ulykker i fremtiden. Det kan hende at steder lengre vekk kan utgjøre andre og større farer, så dette må være en vurdering i et totalbilde, sier daglig leder Richard Grov til NRK.

