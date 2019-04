Påskeutfarten har startet: Hvis du ikke har dratt nå – vent

Fredag ettermiddag er det mange som legger ut på veien mot påskefjellet eller for å nyte påskesolen i sør. Det skaper normalt køer, og det har alt begynt å tette seg til.

I Oslo er byfolket på full fart ut av hovedstaden, og det er en god del trafikk på alle hovedfartsårene ut av byen.

– Vi regnet med at påsketrafikken skulle begynne nå mellom klokken 14 og 14.30 på de veiene vi er vant med, og det har det gjort, sier Mari Aarrestad, trafikkoperatør i Statens vegvesen til VG.

Fredag før palmehelgen er normalt en av de mest travle trafikkdagene i løpet av året, men trafikken flyter foreløpig, til tross for økt pågang.

– Trafikken tetter seg til, men det er ikke stillestående noen steder enda, sier Aarrestad.

– Vi sitter her i full spenning, legger hun til.

Oppfordrer til å vente

Trafikkoperatøren har en klar oppfordring dersom du ennå ikke har fått pakket i bilen og kommet deg av gårde.

– Det kan lønne seg å vente til litt senere. Ellers er oppfordringen å ha tålmodighet og å holde køen. Da går det mye raskere.

På grunn av den sene påsken ser operatørene at trafikken i år er mer spredt i forhold til tidligere år.

– Vi ser at det fordeler seg mer mellom fjellet og Sørlandet.

SLIK LASTER DU BILEN RIKTIG Små gjenstander bør oppbevares i hanskerommet eller under setet

Handleposer skal helst settes i bagasjerommet

Ikke oppbevar gjenstander på hattehyllen

Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet eller sikres i et bagasjenett

Pass på at du ikke stabler bagasjen slik at sikten hindres

Fordel lasten i bagasjerommet fra side til side så godt det lar seg gjøre, og legg de tyngste gjenstandene nederst, i midten og så nærme ryggstøtten som mulig

Last som kan velte skal legges ned

Bruk innebygde kroker for å hindre at tung last sklir inn i baksetet

Skiboks gir ekstra plass, men egner seg best til lette gjenstander (Kilde: Statens vegvesen) Vis mer vg-expand-down

Nordover ved Brumunddal, et sted det normalt er mye trafikk som skilles på vei til forskjellige destinasjoner, pågår det for tiden veiarbeid, og det er ventet at dette kan by på propper i trafikken.

– Her kan det bli korte stans på inntil 20 minutter, men bilistene kan ta alternative ruter som riksvei 4 og fylkesvei 33, oppfordrer Aarrestad.

Tetter seg til ut av Bergen

I Bergen har det også begynt å bli en god del trafikk flere steder. Spesielt E39 nordover og strekningen Bergen – Voss på E16, er steder der det normalt blir kø før påske.

– Det begynner å bli kø, og vi ser at det er stor utfart i dag, sier Tina Fjeldavli, trafikkoperatør i Statens vegvesen vest.

Hun forteller at det også er ventet en del trafikk på E39 sørover, og oppfordrer folk til å stresse ned og være tålmodige.

Her får du tipsene du trenger for at påsketrafikken skal gå så smidig som mulig:

Publisert: 12.04.19 kl. 14:51 Oppdatert: 12.04.19 kl. 15:06