VERNEVERDIG: Brannmannskapene fra Sirdal dynker marken med vann, men må passe på å ikke vaske bort kulturlaget der den gamle steinalderbosetningen i Helleren ligger. I bakgrunnen kan husene som dateres cirka 1830 skimtes under den karakteristiske fjellblokken Helleren. Foto: Frode Hansen, VG

Brannfolkene jobbet dag og natt: Glørne haglet over kulturskatt

SOKNDAL (VG) Dedikerte brannlag jobber natt og dag for å beskytte den verneverdige Helleren-bosetningen i Jøssingfjorden fra skogbrannen som herjer.

Røyken ligger i luften innerst i Jøssingfjorden onsdag ettermiddag, det lukter brent torv og det ulmer i krattene bare noen hundre meter unna de verneverdige bygningene Helleren. Bare timer tidligere var det mye mer dramatisk:

– Ifølge Soknedal brannvesen, som var her i natt, hadde det brent opp om dersom ikke de hadde vært der. Glørne datt ned på taket og det brant rundt husene, så det har vært nærme, sier brannmann Morten Tonstad i Sirdal brannvesen til VG.

JOBBER I HØYDEN: Brannmann Morten Tonstad fra Sirdal brannvesen peker opp i høyden over Helleren. Der ulmer det fortsatt flere steder og mannskapene passer på at brannen ikke kommer bort mot kulturminnet i Jøssingfjorden. Foto: Frode Hansen, VG

Over 100 innbyggere i Sokndal kommune ble evakuert tirsdag da flere kraftige skogbranner brøt ut i heiene rundt bygda. Onsdag ble faren nedjustert, men store mannskaper fra flere aktører driver fortsatt slukking i terrenget.

LØFTER: Et skogbrannhelikopter i Sokndal løfter ei bøtte som skal brukes til å slippe vann over skogbrannområdene. Vannet henter de i lokale innsjøer. De bruker ikke sjøvann, da saltet sliter på helikopterets deler. Foto: Frode Hansen, VG

De fire skogbrannhelikoptrene som har jobbet tirsdag, har sluppet 150 bøtter vann hver. Bøttene tar 1300 liter. Dermed har de løftet og sluppet over 780.000 liter over skogbrannområdene onsdag.

Dynker bakken

Tonstad og kollegene Arne Tjørhom og Stein Ivar Sinnes har vært stasjonert ved kulturminnet siden morgenen, med oppdrag om å passe på husene fra 1600- og 1800-tallet. Brannen har roet seg betraktelig sammenlignet med natten før, men brannmennene dynker bakken rundt for å hindre at flammene kommer nær.

– Det er en stor verdi i kulturarv, så det er en viktig jobb, sier Tonstad om oppdraget.

Mens VG er ved Jøssingfjorden har de tre brannmennene klatret opp i steinrøysa i lia ved siden av Helleren-husene. Mellom trær og buskas kan man skimte de signalgule draktene deres. Selv om ulmingen er et stykke unna, skal det ikke mer enn et vindkast til før det sprer seg.

Over de to trehusene danner en enorm steinblokk et naturlig tak. Tirsdag og natt til onsdag brant det på toppen av skrenten.

– I går sto alt oppe på toppen i flammer. Så datt det ned og antente det under. Ildkuler datt på taket av bygningene, sier Tjørholm.

BEKYMRET: Museumsdirektør Leif Dybing ved Dalane folkemuseum ble varslet om at det brant nær Helleren natt til onsdag. Han har dog stor tiltro til brannmannskapenes håndtering av skogbrannen. Foto: Frode Hansen, VG

Sammenlignes med Nidarosdomen

Ved den gamle bebyggelsen er også museumsdirektør Leif Dybing.

– Det som er så spesielt her er at bosetningen har vært mer eller mindre sammenhengende i 6000 år. Fra steinalderen til cirka 1920.

Han forklarer at det er et av de mest fotograferte stedene i Norge.

– Jeg pleier å si at Hellernhusene har omtrent samme status når det gjelder den verdslige kulturen som Nidarosdomen har i den kirkelige.

Beboerne har levd av rikt fiske og jordbruk, og hadde «herrens glade dager», ifølge Dybing. Den levemåten ble avviklet da det kom industri i området. I tillegg lå en gammel konvoihavn rett utenfor Helleren, der man antagelig drev handel med passerende skip.

– Man var egentlig ganske sentralt plassert midt i hovedferdselsåren til Europa. Jeg ville heller bodd i Helleren på 1600-tallet enn i Frankrike, fremholder museumsdirektøren.

HØNEMOR: Svanen som har stiftet familie i nærheten av kulturminnet ble liggende med eggene da brannen herjet rundt henne. Foto: Frode Hansen, VG

Standhaftig svanemor

Det er bare drøye 20 meter fra de gamle husene ned til fjorden. I sivet ligger en svane i et stort rede. Mannskapene fra Brannvesenet og Heimevernet har holdt et øye med henne gjennom brannen. Når VG er på stedet ligger hun rolig med hodet langs kroppen.

– Det er utrolig. Hun har ligget stille hele tiden, også da det brant rett i nærheten her. Hun beveget seg litt for en stund siden, da så vi at det lå masse egg i redet, så hun passer godt på, forteller utrykningsleder Sinnes.

Direktøren fikk en telefon ved 2.30-tiden natt til onsdag om at det brant nær kulturarven.

– Da ble jeg veldig bekymret. Vi har gått gjennom beredskapen ved brann med brannvesenet tidligere, men da så vi ikke for oss brann i naturen.

Beredskapsplanen for brann har gitt både sikkerhetsrutiner og bevissthet om viktigheten av å bevare byggene. Dybing skryter av brannvesenet som var raskt på plass med biler fra Soknedal, Sirdal og Hå da de forsto at Hellern kunne være truet.

– Gjengen som er her nå har full kontroll, så det føler jeg meg trygg på. Det er godt å ha et skikkelig velfungerende brannvesen.

Må ta hensyn til steinalderbosetningen

Brannmannskapene som skal jobbe ved Helleren må ta hensyn til mer enn bare bebyggelsen som står der i dag. Under, mellom og rundt husene er det nemlig et såkalt kulturlag. Der har brannmennene fått beskjed om å ikke spyle.

– Det er kulturlaget til den gamle steinalderboplassen. Det er vi også litt bekymret for. Det er en av de største kjente uutgravde steinalderboplassene i Norge. Vi er bekymret for at dersom det blir mye bruk av vann, kan litt av dette bli spylt ut.

Han understreker at det likevel er viktigst å berge bygningene.

les også Reddet fra flammene: – Det var et skikkelig inferno

Museumsdirektøren har fått sot i håret og vender nesen hjemover.

– Nå går jeg, for nå er det skikkelige folk som passer på. Jeg kan egentlig ikke gjøre noe. Jeg kan bare stå og se på, ler han.

Publisert: 24.04.19 kl. 18:45 Oppdatert: 24.04.19 kl. 19:03