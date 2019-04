POLITIAKSJON: Bildet viser pågripelsen av en av de to siktede. Foto: VG-TIPSER

Siktede hadde besøksforbud: – Ble etterforsket for trusler mot avdøde

Mannen som er hovedmistenkt for drapet i Mehamn var under etterforskning for trusler mot den avdøde.

Disse truslene var under etterforskning, og de involverte har i den forbindelse vært i avhør hos politiet.

17. april i år ble den nå drapssiktede mannen ilagt besøksforbud mot den avdøde.

Det skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

– Han var gjort kjent med besøksforbudet over telefon. Siktede er ennå ikke avhørt, og av hensyn til etterforskningen kan politiet ikke si noe mer om innholdet i truslene på det nåværende tidspunktet, sier politiadvokat Anja M. Indbjør i meldingen.

Ifølge politiet har mannen så langt ikke ønsket å la seg avhøre.

En annen mann er siktet for medvirkning til drap. Han har forklart seg innledende for politiet og erkjenner ikke straffskyld i henhold til siktelsen.

Politiet planlegger å gjennomføre avhør med begge de siktede litt ut i den kommende uken, opplyser Indbjør.

Islendinger

Den avdøde og begge de siktede er islandske statsborgere.

De siktede vil mandag bli fremstilt for Øst-Finnmark tingrett og begjært varetektsfengslet. For den ene siktede blir det begjært fire uker med brev- og besøksforbud. For den andre blir det begjært en uke med brev- og besøksforbud.

Det vil i forbindelse med etterforskningen bli bedt om at det gjennomføres en judisiell observasjon av den ene siktede, opplyser politiet.

POLITIAKSJON: En 40 år gammel mann døde lørdag morgen etter å ha blitt funnet hardt skadet i sentrum av Mehamn i Finnmark. Foto: Tipser

Skal ha bedt om tilgivelse på Facebook

Den hovedmistenkte skal lørdag morgen ha postet en tekst på sin Facebook-side der han ba om tilgivelse.

iFinnmark har oversatt teksten som mannen skrev på Facebook-siden på et fremmedspråk. I teksten publisert lørdag morgen skriver mannen at han ikke mente å løsne skudd.

– Vi kjenner til Facebook-innlegget og har sikret det, men kan ikke kommentere innholdet i det, sier lensmann Tarjei Leinan Mathiesen i Porsanger til NTB.

– Alt rundt Facebook og de personene som er involvert, er viktig i etterforskningen, fortsetter han.

Publisert: 28.04.19 kl. 14:23