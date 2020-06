SIKTET: Ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap). Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Korrupsjonssiktelsen mot ordfører: Gransker investering i klesbutikk

Økokrim har siktet Nittedals ordfører og tre andre for korrupsjon i forbindelse med en stor utbygging i kommunen. En investering har vekket Økokrims oppmerksomhet.

Tirsdag ble det kjent at Økokrim etterforsker Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og tre andre for grov korrupsjon i forbindelse med en lokal byggesak.

Kommunen fikk tips i fjor som ledet til at granskere varslet politiet. Saken har vært under etterforskning siden i vinter. Alle avviser straffskyld.

Investering

Thorkildsen startet en klesbutikk i 2009, som senere fikk lokaler i Lillestrøm. VG får opplyst at Økokrim blant annet undersøker en investering i klesbutikken, gjort av en annen siktet i saken.

På spørsmål fra VG om økonomiske bindinger mellom de siktede, sier Thorkildsens advokat Geir Lippestad følgende:

– Økokrim etterforsker blant annet en investering i butikken som ble gjort fra en annen siktet sin side, sier Thorkildsens advokat Geir Lippestad til VG.

– For øvrig er vi ikke gjort kjent med hva Økokrim konkret mener ligger bak siktelsen for grov korrupsjon, sier Lippestad.

Sentralt i saken står et større byggeprosjekt i Nittedal. Lippestad har avvist at Thorkildsen skal ha fått penger for å sikre at utbyggingsplanene gikk gjennom.

– Det er helt ukjent for min klient og andre involverte, men for Økokrims del er det dette de etterforsker, har Lippestad uttalt til VG tidligere.

På spørsmål om hvor store beløp det skal dreie seg om, svarte Lippestad i går:

– Det er vanskelig å si, det er ikke store beløp, men alt er relativt.

Import

– Denne typen opplysninger kan vi ikke kommentere, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring til VG på spørsmål om investeringen.

Klesbutikken importerte tekstiler fra flere europeiske land. Driften fortsatte etter at Thorkildsen ble valgt til ordfører i i Nittedal 2011, men butikken ble etter hvert nedlagt.

Enkeltpersonselskapet Thorkildsen drev ble oppløst i 2017. Aksjeselskapet som drev butikken endret navn og forretningsvirksomhet i 2018.

Advokat Petar Sekulic representerer den siktede som skal ha stått bak investeringen i Thorkildsens butikk.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover at min klient ikke erkjenner straffskyld, sier Sekulic til VG.

– Fulgt vanlige rutiner

Thorkildsen (Ap) var første gang i avhør i februar. Tirsdag var hun i nye avhør hos Økokrim. Hun nekter straffskyld og er veldig preget, ifølge hennes advokat Geir Lippestad.

– Fra vårt ståsted så er kjernen i saken at vi ikke kan se at det har foregått noen ureglementert. Denne saken har fulgt vanlige rutiner i kommunen og har vært enstemmig vedtatt i flere kommunestyrer i mange år. Det har vært politisk enstemmighet rundt utviklingen. Det er svært vanskelig å kunne se at noen enkeltperson har kunnet påvirke saksgangen der, har Lippestad uttalt til VG.

Lokal støtte

Hanne Børrestuen, leder for kommunestyregruppen til Nittedal Ap, sier at gruppen støtter den korrupsjonssiktede ordføreren.

– Vi satser på at denne saken henlegges raskt, sa leder for kommunestyregruppen til Nittedal Ap, Hanne Børrestuen, til VG i tirsdag.

– Vi er rystet og mange er lei seg. Det er en vanskelig sak, og vi er opptatt av å slå ring rundt ordføreren vår, ta hensyn til henne, og at hun skal lande godt i dette, sier hun.

