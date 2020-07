GREIT MED REGLER: Kompisgjengen synes skjenkingen godt kunne stengt ved midnatt. Men når det først er åpent til 03, er det mulig det blir noen turer ut. Fra venstre; Øyvind Nydal Dahl (36), Elias Bakken (38), Ivar Jørstad (44) og Jonas Havord (39). Foto: Helge Mikalsen, VG

Utvidet skjenketid: – Min første tanke var, dette går ikke

Folk nyter pils og frihet. Men flere er skeptiske til at de nå kan drikke til kl. 03.

Forrige uke ble utelivet i Oslo gjenåpnet med normale åpningstider etter å ha vært stengt ned siden 12. mars. Utesteder kan nå skjenke til kl. 03 og ha åpent til 03.30.

– Det var helt vilt. Det var nesten mer folk enn jeg noen gang har sett på byen, sier Ivar Jørstad til VG.

Han tar en utepils med kompiser når VG møter dem. I helgen gikk han forbi området rundt Youngstorget og Torggata. Han vurderte en tur på byen, men kastet inn håndkleet da han så køene.

– De var lange og tette. Min første tanke var, dette går ikke.

På pressekonferanse tidligere denne uken uttrykte Line Vold i Folkehelseinstituttet bekymring for skjult spredning ved utesteder.

– Vi får nå meldinger fra kommuneleger og aviser rundt i landet om at avstandsreglene brytes på skjenkesteder, særlig ute på natten og i køene, sa Vold.

– Kommunelegene er bekymret, og vi er også bekymret, for at det skal være smittekilder med få eller ingen symptomer blant gjestene og at vi dermed kan få massesmittehendelser eller at det settes i gang skjult spredning.

Jørstad og kompisgjengen tenker at det muligens var litt tidlig å åpne skjenkingen til kl. 03, men når det først er åpent, er det mulig det blir noen turer ut.

– Er det åpent til 03, drikker jeg til 03, sier kompisen Elias Bakken.

GODT MERKET: Avstandsreglene står tydelig skrevet på laminerte lapper på hvert bord. Foto: Helge Mikalsen

Forrige helg var preget av mye folk på hovedstadens utesteder og barer. Operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt meldte om at folk sto som sild i tønne utenfor utestedene.

Også denne helgen er det mange mennesker på byen.

Byrådsleder Raymond Johansen har uttalt at han ikke nøler med skjenkeinnstramming igjen hvis det blir nødvendig.

– Det vi kommer til å gjøre først er å stenge enkeltsteder som bryter reglene. Dersom det ikke er tilstrekkelig må vi vurdere andre tiltak og innskjerpinger, forklarte Johansen.

Førstkommende mandag skal Oslo kommune vurdere konsekvensene av at utestedene igjen får skjenke til kl. 03.

NYE VANER: Brumilda Miftari (33) og vennegjengen har kuttet vorset og begynt å bruke byen på en annen måte som følge av coronarestriksjonene. Foto: Helge Mikalsen

Utenfor Oslo Streetfood i Torggata, drikker Brumilda Miftari øl med kolleger. Hennes vaner har endret seg i takt med myndighetenes regler.

Hun mener skjenkestopp kl. 24 har vært fornuftig og greit å forholde seg til og tenker byrådet kunne droppet utvidelsen til kl. 03.

– Tidligere ut, tidligere hjem. Det har vi godt av. Men nå som de utvider stengetidene, begynner folk å vorse igjen. Da sier det seg selv at folk får mindre kontroll på hva de gjør på byen.

Hun synes utesteder og barer får for mye negativ omtale i mediene etter festhelgen:

– Utestedene skal ikke klandres for andres idioti. Alle må ta ansvar.

VG skrev onsdag om bartender Sunniva Skår Styrvold som ber folk også respektere arbeidslivet:

– Bryter dere smittevernrestriksjonene, mister jeg jobben min.

SUNN FORNUFT: Coronarestriksjonene har gjort at vennegjengen har holdt seg til sitt og møttes i mindre grupper. Foto: Helge Mikalsen

Noen bord bortenfor, sitter en annen vennegjeng. De har tilpasset seg at ølkranene stenger tidligere. Ingen planlegger å benytte seg av de utvidede skjenketidene med det første.

– Vi møtes i mindre grupper og bruker sunn fornuft, sier Anton Kamfjord.

Publisert: 04.07.20 kl. 23:00

