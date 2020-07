UTSKREVET PASIENT: Åtte år gamle Emil måtte være til observasjon på Drammen sykehus i fem-seks timer etter å ha blitt forgiftet av et blått pulver i et eksperimentsett for barn. Foto: Privat

Emil (8) forgiftet av blått pulver i kjemi-lekesett for barn

Et kjemieksperiment endte i sykehusbesøk for Emil (8) fra Lier, etter at han fikk i seg en liten dose kobbersulfat. Det giftige kjemikaliet var del av et eksperimentsett ment for barn fra åtte år og oppover.

Nå nettopp

Produsenten Clementoni reklamerer med at settet lar deg gjennomføre eksperimentene i «full trygghet».

– Det stemmer ikke overens med det vi fikk vite fra Giftinformasjonen. Jeg synes ikke noe om å eksperimentere med noe som kan være farlig i så små doser, sier mor Cecilie Andersen.

Emil (8) hadde fått i seg kun litt av det blå pulveret, da han løste ut noe av kjemikaliet med vann i noen reagensrør.

Kobbersulfat brukes blant annet i sprøytemidler til planter og vekster, men er svært giftig også for mennesker. Inntak av stoffet kan i verste fall føre til skader på indre organer.

Hentet i ambulanse

Seniorrådgiver Lene Solheim Jacobsen ved Giftinformasjonen sier til VG at det er vanskelig å si hvor stor dosen skal være før det er problematisk. Dette fordi stoffet kan foreligge både i fast form eller løst ut i vann.

– Man kan få symptomer etter ganske små inntak. Da er det ofte mage- og tarmsymptomer. Kobbersulfat kan gi sterk irritasjon og i verste fall sår på slimhinner. Sår i munnen og svelg skal eventuelt følges opp hos lege, opplyser hun.

For Emil ble lekesettet en ubehagelig opplevelse. Han ble kvalm og uvel, og måtte kaste opp, forteller moren hans. Giftinformasjonen anbefalte at de ringte ambulanse, og videre bar det rett til sykehuset for mor og sønn.

BETRYGGENDE HELSEPERSONELL: Cecilie Andersen forteller at ambulansepersonell og leger fremsto rolige og trygget Emil. Foto: Privat

– Det var nok en skummel opplevelse for han. Han var bevisst hele tiden, men det virket skremmende med alt som skjedde rundt, sier Andersen.

– Heldigvis gikk det bra i vårt tilfelle, men det er skremmende å se hvor galt det kan gå. Produktet er tydelig merket med advarsler om at lek skal skje under tilsyn. Likevel kommer det ikke fram hvor små doser som kan være giftig.

Lene Solheim Jacobsen ved Giftinformasjonen oppfordrer alle til å følge forsiktighetsregler på produkter der dette følger med, og at alle produkter som kan være giftige skal holdes utilgjengelig for små barn.

Hun sier også at man bør følge på at de brukes riktig.

– Er uhellet ute og man har fått i seg noe som kan være giftig, bør man ta kontakt med oss eller lege. Da er det viktig at man har navn på produkt og eventuelt ingredienser tilgjengelig. Slik får man sjekket om det er behov for ytterligere oppfølging.

Beklager dypt

Den italienske leketøysprodusenten Clementoni opplyser til VG at de er gjort kjent med saken, og har tatt kontakt med Cecilie Andersen.

– Vi må være et kundeorientert selskap, særlig med tanke på at kundene våre er både noen få måneder gamle, og åtteåringer. Vi beklager dypt ulykken som skjedde med Emil, men er lettet over å høre at det gikk bra, sier leder for kundeservice i Clementoni, Flavio Zazzetta.

– Er produktet faktisk trygt for målgruppen 8+?

– Kvaliteten på produktene er svært viktig for oss, og vi gjør grundige laboratorietester for å nå riktige sikkerhetsstandarder. Kundens sikkerhet er det aller viktigste, svarer Zazzetta.

Han hevder de jobber etter standarder som er strengere enn hva som er lovpålagt.

UNNGIKK VARIGE SKADER: Under innleggelsen måtte legene sørge for at åtte år gamle Emil Andersen ikke hadde mer av stoffet kobbersulfat i kroppen. Han måtte også være på sykehuset til observasjon, i tilfelle skade på lever og nyrer. Foto: Privat

På spørsmål om hvorvidt advarslene er tydelige nok, viser han til advarsler på emballasjen, og understreker at de advarer om at kjemikalier ikke skal komme i kontakt med kroppen, særlig ikke munn eller øyne. Han viser også til grundige sikkerhetsregler som følger med settet.

Publisert: 02.07.20 kl. 19:48

Les også

Mer om Barn Leketøy Giftinformsjonssentralen Lier

Fra andre aviser