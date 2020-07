ÅSTEDET: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i sitt eget hjem i Lørenskog og senere fraktet bort. Ektemannen Tom Hagen er siktet i drapssaken, men nekter straffskyld. Foto: PRIVAT/JØRGEN BRAASTAD

Nye detaljer: Anne-Elisabeths mobil viser bevegelse på åstedet

Politiet mener mobiltelefonen til Anne-Elisabeth Hagen var i bevegelse på åstedet i 51 minutter etter det siste sikre livstegnet fra henne.

Nå nettopp

Klokken 09.14, 31. oktober 2018: Anne-Elisabeth Hagen befant seg i familiens hjem i Lørenskog og ringte til sønnen fra sin mobiltelefon. Samtalen varte i 92 sekunder og ble avsluttet klokken 09.16.

Politiet mener denne telefonsamtalen er det siste sikre livsbeviset fra Anne-Elisabeth Hagen, før det ble stille og hun forsvant.

Ifølge VGs opplysninger har samtalen vært tema i flere avhør med sønnen. Politiet har også sikret innholdet på Anne-Elisabeths mobiltelefon og hentet ut historikk fra minst én applikasjon.

Denne applikasjonen viser blant annet bevegelser og skritt fra tidsrommet hun forsvant, får VG opplyst.

les også Den siste telefonsamtalen: Anne-Elisabeth ringte til sønnen

Politiet: – Viktige brikker

I etterkant av disse undersøkelsene har politiet konkludert med at den fornærmede kvinnens mobiltelefon er i bevegelse helt frem til klokken 10.07, altså 51 minutter etter at hun avsluttet samtalen med sønnen, får VG opplyst.

Det var imidlertid ingen tegn til bruk av telefonen i dette tidsrommet, viser undersøkelsene.

– Elektroniske spor har fått mye oppmerksomhet gjennom hele etterforskningen, og de er viktige brikker i det store puslespillet av øvrige tekniske og taktiske bevis. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å kommentere hvordan vi vurderer innholdet i disse sporene og hvilken betydning de har i etterforskningen, sier politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til VG.

Ubesvarte anrop

I løpet av de 51 minuttene var det tre personer som forsøkte å få kontakt med Anne-Elisabeth Hagen, men uten hell:

Klokken 09.48: Elektrikeren og naboen Tommy Skansen ringte til Anne-Elisabeth.

– Jeg stusset over det, fordi vi hadde en avtale om at jeg skulle bytte lampene på kjøkkenet hennes, har Skansen uttalt til VG.

Klokken 09.50: Sønnen ringte tilbake til moren sin, men hun besvarte ikke anropet.

Klokken 10.06: Ektemannen Tom Hagen ringte til konas mobiltelefon, men fikk ikke svar.

Klokken 10.07: Tom Hagen ringte nok en gang til konas mobiltelefon, men fikk ikke kontakt.

Politiets undersøkelser viser altså at mobiltelefonen er i bevegelse mens disse tre mennene forsøkte å få kontakt med Anne-Elisabeth Hagen.

Alibi

Etter klokken 10.07 ble det hverken registrert bevegelse eller aktivitet på den aktuelle mobiltelefonen før senere på kvelden, rundt klokken 20.30, ifølge VGs opplysninger.

Da har både Tom Hagen og politiet vært i huset. Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen forsvant på formiddagen.

– Vi har ingen kommentarer knyttet til de konkrete tidspunktene dere spør om, sier politiadvokaten.

Ifølge VGs opplysninger skal ektemannen Tom Hagen ha et alibi som var en medvirkende årsak til at den drapssiktede milliardæren ble løslatt.

Politiet har sikret seg et videoopptak av Hagens bil som kom kjørende inn på Hagens arbeidsplass mellom klokken 9.10 og 9.15 på forsvinningsdagen.

Hvis man skal legge dette opptaket til grunn, og at det er Tom Hagen som kjører bilen, så var han ikke til stede i Sloraveien 4 da den kriminelle handlingen mot kona trolig fant sted.

– Tom Hagen var på jobb i dette tidsrommet. For øvrig har jeg ingen kommentarer, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Vennepar forteller: Slik var Anne-Elisabeths siste kveld

les også Nye detaljer: Strid om telefonsamtale

Fant mobilen i huset

I politiavhør har Tom Hagen forklart at han dro hjem ved 13.30-tiden for å se etter kona, hovedsakelig fordi hun ikke hadde besvart noen av hans åtte anrop denne dagen.

– Jeg var allerede forberedt på at det ville komme et eller annet når jeg kom til Sloraveien. Det har aldri skjedd før at hun ikke har tatt telefoner, har Hagen forklart til politiet.

Hagen har også forklart at han fant telefonen til Anne-Elisabeth Hagen midt på et halvmåneformet bord i kjøkkenstuen, et bord som ekteparet brukte til å legge fra seg telefoner bankkort og nøkler når de kom hjem.

Hagen har i avhør forklart at telefonen må ha blitt lagt på det aktuelle bordet av dem som hadde tatt Anne-Elisabeth. Telefonen var på og med påslått lyd. Den har også vært gjenstand for grundige lydundersøkelser.

Tom Hagen forsøkte blant annet å ringe til kona da han kom hjem, men han har i avhør forklart at han ikke hørte at mobiltelefonen hennes ringte. Etter å ha fått svar på lydundersøkelsene, mener politiet at Tom Hagen burde ha hørt telefonen ringe, får VG opplyst.

Publisert: 02.07.20 kl. 21:59

Les også

Fra andre aviser