ULOVLIG: Høyesterett har fastslått at befatning med sexdukker i barnestørrelse er straffbart. Her åpnes en pakke på Gardermoen i 2017. Foto: Frode Hansen, VG

Nedgang i sexdukke-beslag: – Håper å få en slutt på dette

Etter toppåret 2017 har antall beslag av seksualiserte barnedukker i Norge gått betydelig ned. Nå håper Tolletaten å få helt slutt på trenden.

– Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å stoppe disse dukkene, og håper selvfølgelig at vi på den måten kan bidra til å få en slutt på dette, sier kontorsjef Jemima Quanvik Nyhus i Toll- og vareførselsseksjonen på Gardermoen.

Etter at den første seksualiserte barnedukken ble beslaglagt på Gardermoen i oktober 2016, har Tolletaten avdekket totalt 48 dukker, får VG opplyst.

Fra 2016 til 2018 ble det beslaglagt 42 dukker, men de to siste årene har det vært en nedgang. I fjor var det kun to beslag og det foreløpige tallet i år er fire.

På spørsmål om corona-situasjonen kan ha hatt innvirkning på årets tall, svarer Nyhus:

– Det er vanskelig å si, men de fleste beslagene er gjort i post- og godsforsendelser tidligere. Disse har i liten grad blitt påvirket av corona-situasjonen.

Alle anmeldes

Høyesterett har fastslått at befatning med sexdukker i barnestørrelse er straffbart, fordi dukkene er seksualiserte fremstillinger av barn. Sakene rammes av straffelovens paragraf 311 (se faktaboks).

Slik fordeler de totalt 48 beslagene seg:

Tollregion Oslo og Akershus:

2016: 10

2017: 18

2018: 10

2019: 2

Hittil i 2020: 4

Tollregion Vest-Norge:

2017: 3

Tollregion Midt-Norge:

2017: 1

Nyhus forteller at alle saker hvor dukken er formet som kroppen til et mindreårig barn, blir anmeldt.

Tolletaten kontrollerer også forsendelser med voksne sexdukker, men anmelder ikke disse, da de ikke er ulovlig innført. De har ikke tall på hvor mange slike dukker som importeres.

Straffeloven § 311 § 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a)produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, b)utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstava, c)anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale, d)holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller e)forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. Vis mer

Økt fokus

Hverken Kripos eller Tolletaten har oversikt over hvor mange av de anmeldte sakene som har endt med straffeforfølgelse, men flere av dem har blitt omtalt i mediene.

– Vi håper at økt fokus på dette, spesielt gjennom mediene i 2016 og 2017, har bidratt til å fjerne all tvil om hvorvidt dette er lovlig eller ei. I tillegg har domstolene slått fast gjennom flere dommer at dette er forbudt etter norsk lov, sier Nyhus.

Publisert: 26.06.20 kl. 03:26 Oppdatert: 26.06.20 kl. 03:43

