PÅ VEI TIL TRENING: Etter en dag med mye jobbing liker Jan Bøhler og rense hodet på trening. Foto: Fredrik Solstad

Bøhler om Arbeiderpartiet: – Man må bygge allianser. Dessverre

ELLINGSRUD (VG) Han er inne i sin fjerde periode på Stortinget, og har i flere tiår vært en av Oslos mest fremtredende Ap-politikere. Nå ønsker ikke Jan Bøhler å ta gjenvalg. Han er kritisk til hvordan man må posisjonere seg innad i partiet for å komme opp og frem.

– Jeg gidder ikke være med på en runde med intern strid og anonyme operasjoner. Så jeg bestemte meg da. Det der orker ikke jeg. Da får de ta konsekvensene av det de holder på med, sier Ap-politikeren Jan Bøhler (68).

Lørdag skrev rørleggersønnen fra Groruddalen blant annet følgende på sin Facebook-side:

– I dag har jeg fått vite av mediene at anonyme kilder i Oslo Ap prøver å sette i gang noe mot meg i forhold til Stortingsnominasjonen.

VG møter Bøhler på Ellingsrudåsen i Oslo, bare noen få minutter unna hjemmet sitt. Han kommer løpende med treningsbagen under armen. Han pleier å få inn et par økter hver dag. En på morgenen, og en på kvelden. Akkurat i dag har han ikke rukket noen.

– Er ikke en partisjåvinist

Politikeren ønsker ikke å udype hva han mener med «intern strid og anonyme operasjoner», men forteller at støtteerklæringene har rent inn, både innad og utenfor partiet siden han slapp bomben lørdag ettermiddag.

– Jeg har alltid vært opptatt av å være ute blant folk, og jeg har brukt tiden min opp mot velgerne. Så sånn sett blir det ikke så stor forskjell. Folk får nå se at jeg ikke er en partisjåvinist. Jeg er mest opptatt av sakene.

– Du har tidligere uttalt at du ikke er noen strateg. Skinner det litt gjennom nå?

– Folk har sagt til meg at jeg må planlegge hva jeg skal bli i partiet, men jeg har aldri tenkt sånn. Jeg har vært takknemlig for det folk har foreslått meg til. Jeg har brukt mindre og mindre tid på det interne livet, og det er der man posisjonerer seg og bygger opp kontakter.

– Er det viktig å posisjonere seg innad hvis man skal opp og frem i Arbeiderpartiet?

– Det er mye sånt. Man må bygge allianser. Dessverre.

– Hvordan da?

– I dag har ikke AP de store fagforeningen og rekruttere tillitsvalgte fra. Da er det viktig å ha folk som har nær kontakt med grasrota gjennom frivillige organisasjoner, borettslag, idrettslag og på arbeidsplassene. Da kan ikke Ap basere seg på tillitsvalgte som bare bruker tid innad i partiet. Man må ha ha folk som bruker tid ute blant folk, og det synes jeg ikke partiet har skjønt så godt. Jeg er redd for partiene blir for interne og at verv blir for avhengig av intern posisjonering.

VIL IKKE MER: Jan Bøhler har sittet på Stortinget i fire perioder. Nå ønsker han ikke gjenvalg. Foto: Fredrik Solstad

Ser fremover

– Er det litt vemodig for deg at det nå ender på denne måten?

Bøhler drar litt på det.

– Akkurat nå er jeg bare glad for den støtten jeg får, og det er mange som ønsker at jeg skal fortsette å være aktiv. Nå ser jeg bare fremover. Jeg har fått avklart en ting som var bra å få avklart, så kjører jeg på videre. Jeg går ikke å tværer på negative ting. Jeg girer fort om, og bestemmer meg for hva jeg skal glemme.

– Kutter du noen bånd innad i partiet?

– Nå er jeg veldig glad for den støtten jeg får. Og de som jeg ikke har vært så enig med, det har vært klart ganske lenge. Så det er ikke noen nye bånd som brytes der.

Ikke ferdig med politikk

– Hva skal du gjøre videre?

– Hva jeg skal gjøre til høsten får vi se på. Men jeg er ikke ferdig med politikken. Jeg har alltid pleid å bruke tiden min ut mot velgerne, og her vil jeg stille opp enda mer. Her tror jeg også at jeg kan få stort gjennomslag.

– Vil det da være Arbeiderparti-politikk som du kommer til å jobbe for?

– Sosialdemokratiet skal være ute blant folk, så for meg går dette sammen i ett. Jeg vil bruke mer og mer tid på det jeg jobber med ute blant folk, og de sakene som engasjerer meg. Jeg kommer til å engasjere meg i politikk, men hvilken form det tar, det får jeg komme tilbake til.

– Kommer du fremover til å bli en som kritiserer Ap-politikken høylytt?

– Jeg har jo sagt det jeg mener ganske lenge. Blant annet dette om tiltak mot ungdomskriminalitet og krav til integrering. Dette kommer jeg til å fortsette med. Det er viktig å ha ombud hvor partiet ikke blir en tvangstrøye, og at vi kan si vår mening på en åpen og ærlig måte.

– Jeg får mye støtte, og har fått mye energi av dette.

– Ja, du har jo med deg treningsbagen og alt ser jeg. Skal du rett ut å trene nå eller?

– Ja, det er veldig deilig å få ut energi når det koker litt ekstra, sier Bøhler og legger i vei mot skogen.

«ÅT SKOGEN»: Hjemme på Ellingsrudåsen har Bøhler skogen rett bak huset. Han tar seg gjerne en treningsøkt eller to her et par ganger om dagen. Foto: Fredrik Solstad

Forstår ikke

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo, Frode Jacobsen, sier han ikke skjønner hva Bøhler sikter til når han nevner «intern strid» og «anonyme operasjoner».

– Jan har vært med i Ap i såpass mange år at han vet at det er naturlig med konkurranse inn mot en nominasjonskamp, og vi må kunne ha flere kandidater på en liste uten at det blir en intern strid av den grunn.

– Når det kommer til rekruttering er jeg enig med Jan. Det er viktig at vi må rekruttere bredt når vi henter inn folk til verv i Arbeiderpartiet.

VG var lørdag i kontakt med kommunikasjonssjefen til partileder Jonas Gahr Støre, for å få hans kommentar til at Bøhler ikke ønsker å stille til gjenvalg. Kommunikasjonssjefen henviste til Oslo Ap for kommentarer.

