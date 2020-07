Dieselutslipp fra oppdrettsanlegg

Cirka 5000 liter diesel har lekket ut fra en fôrflåte på Dypingen i Troms.

– Kystverket og lokalt brannvesen ble varslet om hendelsen, og sistnevnte leder nå operasjonen som også involverer våre mannskaper. Vinden har brakt utslippet i land over et strekk på om lag en kilometer rett i nærheten (øst, sørøst) av lokaliteten. Det jobbes nå for å samle opp utslippet med bruk av absorbenter, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks i en pressemelding.

– Det ble oppdaget i går, vi jobber nå med å finne ut av hva som har skjedd. Vi kan se at fisken ikke har blitt berørt, utdyper han til VG.

– Det er svært beklagelig at det har lekt ut diesel fra vårt anlegg, og at dette har havnet i sjøen. I tillegg til å rydde opp jobber vi også med å få finne årsaken til at utslippet har skjedd, sier Martinussen.

Kontroll

Det er fisk på lokaliteten Dypingen, og på andre lokaliteter i området. Vindretningen har vært slik at fisken i anlegget ikke har blitt påvirket.

Dypingen ligger i Kvernsundet, mellom Grytøya og Bjerkøya i Troms.

Politi og brannvesen er på Grytøya i Harstad i forbindelse med utslipp av diesel fra et oppdrettsanlegg til selskapet Nordlaks.

– Vi er på vei med etterforskere for å snakke med de involverte på Nordlaks. Brannvesenet leder innsatsen med å få dette opp, sier operasjonsleder Jørgen Ahlquist i Troms politidistrikt.

Det meste av utslippet skal ha gått på land, skriver politiet på Twitter.

– Vi driver med strandsanering, og har jobbet med dette siden i går. Og så sperrer vi av. Foreløpig har mannskapene kontroll, og vi har god kontakt med kystverket, sier Randi Johansen, alarmsentraloperatør i Troms branndistrikt.

Selskapet Nordlaks skriver i pressemeldingen at det er snakk om cirka 5000 liter som har lekket ut fra fôrflåten.

Forsker: Begrenset mengde

– Her er det snakk om en begrenset mengde og et lett produkt. Dette vil mest sannsynlig blande seg enkelt ut, og hvis det skulle bli en miljøtrussel regner jeg med at vi i NINA vil bli kontaktet, sier Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

– Erfaringsmessig har ikke dieselutslipp hatt stor påvirkning på dødeligheten for sjøfugl. Men skjer dette i spesielt sårbare områder for sjøfugl, vil det selvsagt kunne skape problemer, sier han.

