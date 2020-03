FÅR GJENNOMSLAG: Åshild Bruun-Gundersen er en av forkjemperne for eggdonasjon i Frp. Foto: Hallgeir Vågenes

Flertall på Stortinget for å tillate eggdonasjon

Fremskrittspartiet vil tillate assistert befruktning for enslige, fosterdiagnostikk, som tidlig ultralyd og nipt-test, og eggdonasjon i ny bioteknologilov.

Det sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp) på en pressekonferanse. Hun er helsepolitisk talsperson for Frp og sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Da KrF trådte inn i regjering fikk de vetorett i bioteknologispørsmål. Nå som Frp står fritt til å stemme slik de vil uten å ta hensyn til regjeringspartnere, kan partiet danne flertall sammen med Arbeiderpartiet og SV.

Mens Høyre, KrF og Venstre har gitt klar beskjed om at de fortsatt vil følge regjeringserklæringen de forhandlet frem sammen med Frp i januar 2019. Frp har på sin side sagt at de vil føre partiets egen politikk nå som de står utenfor regjeringen.

Nå går Frp inn for:

Å tillate eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon.

Å etablere et såkalt PGD-tilbud i Norge og avvikle nemndene.

Å tillate tidlig ultralyd til alle kvinner og en såkalt NIPT-test, som gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil – som Downs syndrom – allerede i uke ni av svangerskapet.

Å tillate assistert befruktning for enslige.

Å tillate mitokondriedonasjon og lagring av befruktede egg på ikke-medisinsk grunnlag.

Endringene i bioteknologiloven ligger nå til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Partiene har frist til 26. mars med å fremme forslag til endringer.

Dette er Frps forslag om eggdonasjon: På lik linje som at sæddonasjon er tillatt, vil FrP at eggdonasjon skal være tillatt. Dette for å gi par som ønsker egne barn, men hvor kvinnen ikke har alle forutsetningene, en sjanse til å oppleve dette.

Eggdonasjon gis til par, og det vil være krav om at paret må stille med 50% av

genmaterialet selv. Det betyr at man ikke har anledning til å benytte seg av både donert sæd og donert egg.

Vi må sikre at kvinner som ønsker å donere egg, gjør dette av egen vilje og forstår hva det vil innebære. Det må også sikres at det til enhver tid er etisk og forsvarlig riktig. Det vil være krav til at donor er mellom 25-35 år, har født egne barn og får psykologisk veiledning først.

Barn født ved hjelp av eggdonasjon vil på samme måte som ved sæddonasjon, ha rett på å vite donors identitet. Vis mer

– Historisk mulighet

Etter regjerings-exiten varslet Bruun-Gundersen at Frp ville sørge for at eggdonasjon blir tillatt i Norge allerede til sommeren. Partiet ba også om innspill fra fagmiljøene til innrammingen av en ny lov.

– Vi har nå en historisk mulighet til å liberalisere bioteknologiloven på ordentlig, og få tillatt eggdonasjon en gang for alle. Jeg tør rett og slett ikke å utsette denne beslutningen. Vi vet ikke hvordan sammensetningen på stortinget ser ut etter 2021, sa Bruun-Gundersen til VG i februar.

Venstre, Frp og Ap og SV har lenge vært for eggdonasjon, og Høyre vedtok med knapt flertall på sitt landsmøte for to år siden at de også sier ja. På grunn av KrFs vetorett i regjeringen, har det likevel hittil ikke vært flertall for det. Men nå har Ap, SV og Frp flertall på Stortinget alene.

