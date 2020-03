ADVARER: I et innlegg som er delt over 1000 ganger, så beskriver 33-åringen symptomforløpet frem til dagen han fikk påvist smitten. Foto: Privat

Arild (33) er coronasmittet - nå advarer han mot de subtile symptomene

«Symptomene er så milde at det er uhyre lett at vi alle bagatelliserer dem», skriver 33-åringen i et Facebook-innlegg.

Slik forteller Arild Øren Wanvik stegvis om de subtile symptomene han opplevde før han fikk påvist covid-19-smitte lørdag.

33-åringen forteller at han sitter i isolasjon med sin familie, og at han ikke har opplevd noen forverring i symptomene. Det var avisen Nidaros som først omtale saken.

Han har gitt VG tillatelse til å gjengi innlegget. Slik opplevde han sitt symptomforløp fra mandag til fredag:

Jeg våkner med et mildt ubehag i korsryggen mandag morgen, men konkluderer for meg selv at dette er fordi jeg har sovet skjevt.

Jeg er ørlite granne tett i nesen mandag og de neste dagene, men konkluderer med at dette er en ørliten forkjølelse, faktisk egentlig knapt det.

Jeg blir litt ekstra trøtt på onsdag kveld og tar en power-nap på sofaen. Som far til en toåring er ikke dette helt unormalt, men noe får meg likevel nå til å begynne å bli litt usikker. Jeg føler også at jeg blir bitte litt mer andpusten enn vanlig når jeg går i trappene, men det er knapt merkbart.

Jeg er litt svimmel og litt trang i nøtta på torsdag morgen, og begynner nå å få bange anelser. Tanken om korona streifer meg. Denne formiddagen blir jeg satt i karantene, og nå begynner jeg å se hvor dette går.

I løpet av torsdagen kjenner jeg på et "trykk" i brystet og lett kribling i kroppen. Jeg har ikke feber, men innser nå at jeg ikke er frisk.

På torsdag kveld har jeg mild feber. 38,0. Feberen er borte morgenen etterpå, og jeg har vært feberfri siden den gang.

Fredag kl. 13.30 får jeg ta en test hos legevakten (jeg har forsøkt å få det siden jeg ble satt i karantene). Lørdag kl. 16 får jeg svaret.

Han avslutter med en klar bønn til andre som kjenner på milde symptomer: «Derfor anbefaler jeg at vi alle opptrer som at vi er smittet dersom vi kjenner på milde symptomer. Det trenger ikke å være feber. Det trenger ikke å være hoste. Antakelig er symptomene så svake at du i en normal situasjon bare ville avskrevet dem».

