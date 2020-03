ÅNDEDRETTSVERN: Fagutviklingssykepleier Marte Rygh Selmer med en filtrerende halvmaske i en sluse på isolatposten på Ullevål sykehus. Bildet er tatt i februar. Foto: Heiko Junge

Slår alarm om mangel på åndedrettsvern: – Ikke godt nok

Leder av Norsk Sykepleierforbund roper varsku om at intensivavdelingene kan gå tom for åndedrettsvern. Dermed risikerer de ansatte å bli smittet.

Åndedrettsvern eller såkalte filtrerende halvmasker, er helt nødvendig beskyttelsesutstyr når sykepleierne skal intubere – sette en tube ned i halsen – på en pasient som trenger respirator.

Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund, er dypt bekymret. Ikke bare jobber noen av hennes medlemmer inntil 16 timers vakter, det begynner også å bli mangel på helt nødvendig smittevernutstyr.

– Det er mangel på munnbind, smittefrakker og alt som er engangsutstyr knyttet til smittevern, sier hun til VG.

– Jobber du med pasienter som trenger pustehjelp, trenger du åndedrettsvern. På noen intensivavdelinger er det bare slikt utstyr til om lag en uke til, sier Sverresdatter Larsen.

Anslaget baserer hun på tilbakemeldinger fra sine medlemmer.

– Det er nå rasjonering på åndedrettsvern og leger som intuberer pasienten prioriteres mens intensivsykepleirene skal stå med en meters avstand og vanlig munnbind. Det er ikke godt nok, mener Sverresdatter Larsen.

Det er særlig kommuner som mangler smittevernutstyr, men vi har også tilbakemeldinger fra legevakter og akuttmottak, opplyser hun.

– Ikke så bekymret

Men Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, frykter ikke at de skal gå tomt for åndedrettsvern innen en uke og sier at de nå fokuserer mest på munnbind.

– Akkurat nå er jeg ikke så bekymret for åndedrettsvern, sier hun på en telefonisk pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Helse Sør-Øst ber nå tannlegene om hjelp til å få tak i nok munnbind, men helseforetaket trenger også åndedrettsvern og øyebeskyttelse.

– Det jobbes iherdig med å få mest mulig utstyr til Norge og samle det som finnes i Norge, sier hun.

Men det er logistikkproblemer både innad i Kina og med å få varene ut av landet. At internasjonal luftfart er lammet, gjør det heller ikke lettere. I tillegg øker forbruket, særlig av munnbind.

Paula Lykke, som leder faggruppen av intensivsykepleiere, forteller at medlemmene er veldig urolige over at Norge snart kan gå tom for beskyttelsesutstyr.

– De er selvfølgelig kjempebekymret. Vi skal jo hjem til våre familier og det kan til og med hende at vi har risikogrupper i hjemmet i vårt, sier hun til VG.

Lykke sier risikoen for smitte er særlig stor når de skal sette et rør ned i halsen til pasienten.

– I luftveien er det mye sekret og det er der smitten er. Man må være beskyttet når man er i kontakt med disse pasientene.

Ifølge Lykke garanterer produsentene av åndedrettsvern bare at de er sikre i inntil åtte timer. Vanligvis skal disse egentlig skiftes hver gang du går inn til en ny pasient.

Internasjonale forsyninger har stoppet opp, EU har innført restriksjoner på eksport og helseminister Bent Høie (H) har bedt norsk industri om hjelp.

– Våre medlemmer har begynt å etterspørre tøy-smittefrakker som det går an å vaske og annet utstyr som man kan desinfisere slik man hadde for 10–20 år siden. Får vi ikke tak i engangsutstyr så må vi få på plass utstyr vi kan bruke flere ganger, sier Sverresdatter Larsen.

– 16 timers vakter

Men skal det være gjennomførbart må man også ha flere som kan jobbe med renhold og vaskeritjenester. De trenger ikke å være sykepleiere, som det allerede før virus-utbruddet var mangel på.

– I januar manglet vi ut fra NAV sine tall 5900 sykepleiere, særlig intensivsykepleiere og jordmødre. Bare på OUS (Oslo universitetssykehus red.anm.) har vi 1000 ansatte i karantene. Det er klart at det gjør det ekstra krevende for dem som er på jobb, sier Sverresdatter Larsen.

Forbundslederen sier at sykepleierne nå går vakter på inntil 16 timer.

– Det er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak, sier hun og legger til at dette ikke er holdbart over lang tid. Derfor må man ta grep for å få på plass riktig bemanning og opplæring nå.

Publisert: 19.03.20 kl. 16:32

