Politiet snart ferdig med etterforskning

I løpet av våren skal politiet avgjøre om de mener det er riktig – eller ikke – å ta ut tiltale mot terapeut Espen Andresen og Laila Mjeldheim, hans medarbeider gjennom flere år.

Espen Andresen er kjent som grunnleggeren av Addictologi Akademiet i Oslo, som tilbyr behandling av ulike typer avhengighet. Laila Mjeldheim driver salgsbedriften Det norske kartselskapet.

Siden høsten 2018 har en egen gruppe i Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning saumfart duoen.







VG har tidligere avslørt hvordan ansatte i kartselskapet var pålagt å gå i terapi i Andresens akademi. Flere eks-klienter har fortalt om utskjelling og sosial kontroll. Personer som har stått i konflikter med Andresen og Mjeldheim har blitt kontaktet av torpedoer.

VG har også avslørt hvordan utbrytere har blitt utsatt for svertekampanjer med blant annet falske anmeldelser.

LEDER: Det er politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt som er ansvarlig for etterforskningen av Laila Mjeldheim og Espen Andresen. Her er han avbildet i forbindelse med saken mot Jan Erik Iversen, som ble dømt for utpressing av Kjell Inge Røkke. Foto: Gisle Oddstad

Motarbeidelse av rettsvesenet

Ifølge politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt er Laila Mjeldheim under etterforskning for:

Grovt bedrageri gjennom Det norske kartselskapet.

Grov motarbeidelse av rettsvesenet.

Sommeren 2018 slo skattemyndighetene til mot terapeut Espen Andresen. Han er nå under etterforskning for brudd på bokføringsloven i forbindelse med driften av Addictologi Akademiet, ifølge Michelsen.

I mai i fjor ransaket Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning Det norske kartelskapet.

Sluttfase

– Etterforskningene er inne i en sluttfase, og de påtalemessige avgjørelsene vil trolig komme i løpet av våren, skriver Michelsen i en e-post til VG.

Avgjørelsen om det skal tas ut tiltale for grovt bedrageri og brudd på bokføringsloven ligger hos politiet. Spørsmålet om grov motarbeidelse av rettsvesenet skal sendes med en innstilling fra politiet til Oslo statsadvokatembeter.

Politiadvokaten opplyser at den pågående coronakrisen som i praksis har rammet alle arbeidsplasser i Norge ikke vil medføre noen vesentlig forsinkelse.

– De nekter straffeskyld på alle disse punktene. Vi avventer resultatet av etterforskningen og påtalemyndighetens konklusjoner, opplyser advokat Øystein Storrvik, som representerer både Mjeldheim og Andresen.

ADVOKAT: Øystein Storrvik representerer Espen Andresen og Laila Mjeldheim. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Slått ned

5. august 2017 ble Bjørn Ivar Nordstrøm slått ned av en ukjent gjerningsmann, få dager før han skulle vitne i en rettssak mot Laila Mjeldheim.

Det er for denne hendelsen at Mjeldheim er under etterforskning for grov motarbeidelse av rettsvesenet, med en strafferamme på ti år.

Nordstrøm var både en tidligere ansatt i Mjeldheims bedrift og en eks-klient i Addictologi Akademiet.

Saken ble anmeldt, men henlagt vinteren 2018. Nordstrøms bistandsadvokat, Olle Nohlin, klagde på avgjørelsen. Noen uker etter at VG publiserte en dokumentar om hendelsen, gjenåpnet Oslo statsadvokatembeter saken.

BLOD: 5. august 2017 ble Bjørn Ivar Nordstrøm slått ned av en ukjent gjerningsmann. Foto: PRIVAT

Nye opplysninger

Omtrent samtidig, i mai 2018, meldte en kvinne seg til Oslo-politiet med opplysninger i saken. Hun hevdet å ha vært til stede da overfallet fant sted og erkjente skyld. Men også saken mot henne ble henlagt på Sentrum politistasjon.

Høsten 2018 tok Seksjon for økonomi og spesiell etterforskning i Oslo politidistrikt over sakskomplekset. VG vet at sporene kvinnen ga politiet nå er helt sentrale i etterforskningen av overfallet.

I september i fjor avslørte VG nye opplysninger i saken. Ved hjelp av teledata og stemmeanalyse omtalte VG en straffedømt med koblinger til et tungt kriminelt miljø. Han avviste å ha noe med overfallet å gjøre.

Politiet har blant annet gjennomført en fotokonfrontasjon.

Den straffedømtes advokat, Sverre Sjøvold, vil ikke kommentere denne saken.

