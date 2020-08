FISKEFLOKE: Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og distriktsminister Linda Hofstad Helleland utfordrer Jonas Gahr Støre om rammevilkårene for kyst-Norge. Foto: Tore Kristiansen

Fiskeriministeren til Støre: Jobber og verdiskapning er ikke noe du kødder med

Her er Høyres plan for norsk fiskeri. Planen legges frem samtidig som fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og distriktsminister Linda Hofstad Helleland går i strupen på Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er uklart om Støre vil fyre av en torpedo midt inn i fiskerinæringen, som ikke trenger den type uro omkring sine rammevilkår. Jobber og verdiskapning er ikke noe du kødder med, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Han viser til at Støre ikke vil svare nei på om Ap kan komme til å gå inn for en egen skatt på oppdrett, såkalt grunnrenteskatt.

– Støre må svare på om Ap vil innføre grunnrentebeskatning eller ikke. Svaret på det vil fortelle om Støre vil tekkes Rødt, SV og De Grønne i neste stortingsperiode eller om han vil gi distriktsnæringslivet mulighet til å skape nye jobber. En hel næring er urolig etter det han sa i VG, sier distrikts- og digitaliseringsminister Helleland, som også leder programkomiteen i Høyre, som legger frem sin innstilling tirsdag.

Uklarheten de viser til, er Støres uttalelser til VG i forrige uke, da han la frem partiets utkast til partiprogram. Støres sa at det er naturlig at en bransje som går så godt, må tåle å bli beskattet.

– Vi vil ta de hensynene som trengs, men en næring som har vokst så kraftig og har så store inntekter og overskudd, må tåle at vi vurderer nivået de må bidra med til fellesskapet, sa han.

– Fantastisk

Finansminister Jan Tore Sanner og regjeringen endte til slutt med å skrote forslaget om grunnrentebeskatning og i stedet innføre en avgift på 500 millioner kroner, som fiskerikommuner skal få.

– Ap støttet å vri til en avgift?

– Ja, og det var bra, men nå er det snakk om hva partiene skal programfeste for neste stortingsperiode og da må fiskerinæringen få vite om Ap vil skattlegge næringen sterkere.

– Det er mange som har blitt veldig rike fordi de selger mer sjømat enn noensinne?

– Ja, og det er fantastisk. Over 80 prosent av av oppdrettslaksen som produseres i Norge, produseres i familiebedrifter. Store og små, noe er kjempestore og det er bra fordi de produserer langs hele kysten. De er lokale samfunnsutviklere. De heier vi på, vi trenger flere av dem og det er bra at de tjener penger fordi de reinvesterer og utvikler sine lokalsamfunn langs kysten, sier fiskeriministeren.

Helleland legger til:

– Vi ønsker legge til rette for at nye aktører etablerer seg i sjømatnæringen, for å gi større mangfold.

Hun punkter opp de viktigste forslagene for fiskerinæringen, som de foreslår i Høyre partiprogram, som legges frem tirsdag:

Sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser for havbruksnæringen.

Sørge for størst mulig lokal ringvirkning av verdiskapingen som gjøres basert på bruk av lokale naturressurse

Øke kommunenes selvstyre i utnyttelse av naturressurser, herunder vind- og vannkraftanlegg, mineralnæring og havbruk.

Her er de andre sentrale punktene Her er flere av de sentrale punktene for fiskeri og havbruk, som programkomiteen i Høyre foreslår tirsdag: Modernisere fiskerinæringens handelspolitiske og industrielle rammevilkår med et tydelig verdikjedeperspektiv som sikrer lønnsomhet, økt produktutvikling og videreforedling.

Forenkle, effektivisere og modernisere byråkrati og regelverk i havbrukssektoren.

Sikre en bærekraftig vekst innen fiskeri- og sjømatnæringen.

Styrke forskning på nye marine arter og havbruk.

Realisere oppdrett på nye arter, som for eksempel torsk.

Vurdere en egen konsesjonsordning for lukkede sjøbaserte anlegg.

Etablere en egen konsesjonsordning for havbasert oppdrett.

Avsette arealer for havbruk utenfor dagens produksjonsområder.

Videreføre en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen, blant annet gjennom trafikklyssystemet, og være åpen for endringer og tilpassinger i takt med erfaringene.

Legge til rette for at oppdrettere bruker nye teknologiske løsninger, blant annet for å forhindre lus og rømming fra oppdrettsanlegg.

At deltakerloven og havressursloven skal være førende for norsk fiskeripolitikk.

Stimulere til bruk av nye teknologi for å sørge for at mer fisk blir bearbeidet i Norge.

Videreføre bærekraftig forvaltning av fiskebestander basert på faglig råd og forskning.

Legge til rette for at privat sektor kan skape nye jobber i biomarin verdikjede.

Legge til rette for at nye aktører kan etablere seg i havbruksnæringen.

Gjennomføre en prøveordning med utleie av konsesjoner til bearbeidingsbedrifter. Vis mer

Fiskeriministeren sier det er lysere tider.

– Nå har vi fått opp inntektene. En vanlig fisker i Nordland tjente i fjor 840 000 kroner. For første gang er det kø for å komme inn på fiske- og fangslinjer på videregående skole. Ungdommen har tro på denne næringen. Da er det vil aller minst trenger nå, å øke skattetrykket for familieeide bedrifter som er med å bære et helt lokalsamfunn.

– Den videre prosessen vil vise

Støre viser til partiets næringspolitiske talsperson, Terje Lien Aasland, å svare.

– Hva vi ender opp med når det gjelder grunnrenteskatt i programutkastet og i programmet, vil den videre prosessen vise. Det kan jo komme forslag om grunnrentebeskatning i programarbeidet, men vi har akkurat vært gjennom et tydelig vedtak hvor vi vred fra grunnrentebeskatning til produksjonsavgift, hvor kommunene skal få inntektene, sier Aasland.

Publisert: 30.08.20 kl. 12:38

