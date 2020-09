VG-Peil-Logo Fjernet fra YouTube Prestens tale til konfirmantene fikk både biskop og tilhørere til å reagere. Ivar Brandvol Av Publisert 04. september, kl. 11:22 Les mer om hva sognepresten sier til konfirmantene lenger ned i artikkelen. Ivar Brandvol Av Publisert 04. september, kl. 11:22

Fjernet prestens konfirmant-tale fra YouTube

I en tordentale til konfirmantene, advarte sogneprest Bjarne Gustad ungdommene mot homofili, likekjønnet ekteskap, abort og skilsmisse.

– Konfirmantene i Kautokeino fortjener at seremonien blir husket for mer enn denne prekenen, sier biskop Olav Øygard. Nå er videoen fra arrangementet fjernet fra YouTube, med biskopens velsignelse.

– Jeg ble lei meg

Sist søndag var konfirmantene samlet i kirken i Kautokeino. VG har snakket med foresatte og andre slektninger som var til stede.

Berit Anette Hætta (40) var en av mange som reagerte på prekenen. Foto: Privat

Berit Anette Hætta (40) var i kirken for å feire en av konfirmantene hun kjenner godt. Hun reagerte sterkt på talen presten holdt for de unge.

– Jeg ble lei meg. Dette skulle være en festdag for konfirmantene. I stedet holdt presten en fordømmende tale til dem om homofili, abort og om skilsmisse. Det var mørkt og skremmende. Jeg synes det er viktig at menigheten her forstår at dette ikke er greit. Kirken skal være inkluderende og støttende for ungdom. Dette er stikk motsatt, sier Hætta

Advarte mot homoekteskap, abort og kjønnsskifte

Sogneprest Bjarne Gustad sa i tordentalen til konfirmantene at ekteskap med samme kjønn er mot Guds skaperordning – og at «Norge har en ugudelig lov som sier at det er lov å ta livet av barn i mors mage».

Han advarte også konfirmantene mot kjønnsskifte:

– Gud skapte oss til mann og kvinne. I Norge i dag er det vedtatt lover som sier at hvis du vil kan du skifte kjønn, og til og med barn kan få gå inn i en slik prosess, ja, da blir det jo veldig tydelig at det er ugudelige lover som blir

vedtatt i vårt kjære land, sa Gustad fra talerstolen.

Han gikk også langt i si at kvinner har et særlig ansvar for utroskap og advarte mot det han kaller «kvinnelist».

– Angrer ikke

Til VG sier Bjarne Gustad at han vil fortsette å tale om disse tingen også i fremtiden, når det faller seg naturlig.

– Jeg mente hvert ord og synes vi er blitt for opptatt av å preke om det vi tror flertallet vil høre. Jeg er opptatt av hva bibelen sier om disse tingene, sier Gustad.

Bjarne Gustad, sogneprest i Kautokeino. Foto: Privat

– Hva vil du si til dem som føler seg støtt?

– De bør gå i seg selv og henvende seg til Gud og spørre om hvilken vei han har lagt for dem. Jeg synes det er leit hvis folk blir støtt, men jeg mener samtidig at dette må folk tåle å høre, sier han.

– Hva slags reaksjoner har du fått?

– Alt mulig, både positive og negative. Noen synes det er bra jeg taler rett fra levra, andre synes det jeg sier er forkastelig.

– Hva har biskopen sagt til deg om talen?

– Biskopen sa til meg at han ville ha uttrykt seg på en annen måte, men at han anerkjenner min rett til å velge tema å tale om.

– Hva synes du om at videoen med talen nå er fjernet fra YouTube?

– Flere foresatte reagerte på at videoen av talen ble brukt i andre sammenhenger enn den var tiltenkt. Policyen vår for å streame gudstjenester er dessuten at de blir slettet etter et par dager. Derfor etterkom vi anmodningen om å slette, svarer Gustad.

– Personalmessige forhold

Biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, er uenig med sognepresten.

– Jeg er uenig i en del av det sognepresten sier i talen. Jeg har hatt en samtale med ham, men av personalmessige grunner ønsker jeg ikke å gå i detalj om hva vi har snakket om.

Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Sognepresten sier han ønsker å fortsette å gjenta det han har sagt i nye taler?

– Generelt kan jeg si at vi kan opprette læresak dersom vi mener en prest taler imot det som er den kristne tro. Vanligvis løser vi slike saker uten gå til så drastiske skritt. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hva jeg har sagt til sognepresten nå, siden dette er personalmessige forhold, sier Øygard.

– Hva vil du si til folk som føler seg støtt av budskapet til sognepresten?

– Jeg vil si at vi er lei oss for det. Det er ikke slik en preken bør være på en konfirmasjonsgudstjeneste. Dette skal jo være en gledens dag, sier Øygard.

– Hva synes du om at talen er fjernet fra YouTube?

– Det synes jeg er bra. Konfirmantene i Kautokeino fortjener at seremonien blir husket for mer enn denne prekenen, sier Øygard.

Menighetsrådet fikk video fjernet

Menighetsrådet i Kautokeino opplyser til VG at de tok initiativ til å få fjernet videoen fra YouTube, etter henvendelser fra konfirmantforesatte.

– Flere foreldre uttrykker at de ikke ønsker at konfirmantene skal knyttes til denne talen. Det var uansett aldri meningen at den skulle ligge lenge tilgjengelig på YouTube, sier menighetsrådsleder Ellen Aina Eira.

Publisert: 04.09.20 kl. 11:22