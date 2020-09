UTSLITT: Renee Rokstad slår alarm om sykepleieres arbeidsforhold. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Sykepleier Renee (30) slår alarm: – Jeg har konstant dårlig samvittighet

Renee Rokstad (30) elsker yrket, men ikke arbeidsforholdene: – Det er ikke verdt å slite seg ut og bli syk selv, for å hjelpe andre, sier hun.

– Jeg visste at sykepleieryrket har rykte på seg for å være travelt, men jeg hadde aldri i mitt liv trodd det skulle bli sånn, sier sykepleier Renee Rokstad (30).

Hun var ferdigutdannet i 2018, og har jobbet ved en medisinsk avdeling Oslo universitetssykehus (OUS) siden.

De siste årene har arbeidsforholdene bare blitt verre, ifølge Rokstad. Hun sier sykepleierne får stadig nye oppgaver, tyngre og mer komplekse pasienter – uten at bemanningen økes.

DÅRLIG SAMVITTIGHET: – Det er vanskelig å sette seg selv foran pasientene, sier Renee Rokstad (30). Hun ender ofte opp med å droppe lunsj og dobesøk for å bli ferdig med alle arbeidsoppgavene. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Konstant dårlig samvittighet

Rokstad elsker yrket, men ikke arbeidsforholdene. Det som tærer mest på, er følelsen av å ikke ha tid til å gi pasientene den hjelpen de fortjener, forteller hun.

På de travleste vaktene overkompenserer hun ved å «løpe fra pasient til pasient» og droppe pauser og dobesøk.

– Det er vanskelig å sette seg selv foran pasientene. Jeg har konstant dårlig samvittighet overfor dem. Veldig mange pasienter er forståelsesfulle, og de ser hvor travle vi er. Det fører til at mange ikke tør å be om hjelp når de trenger det og heller faller på vei til toalettet eller blir liggende lenge i urin. Ofte dropper jeg å spørre «hvordan går det» til pasientene, fordi jeg ikke har tid til å høre svaret, sier hun.

– Det er stikk i strid med det sykepleieryrket skal være. Vår jobb er å se hele mennesket, og ikke bare sykdommen.

Fare for pasientsikkerheten

30-åringen mener også at det tidvis er fare for pasientsikkerheten.

– For eksempel skal man alltid ha dobbeltsignatur når man gir pasienter antibiotika, intravenøs behandling og smertestillende. På ekstra travle dager har vi ikke tid til det, sier hun.

Dobbeltsignaturer, som betyr at en kollega kvalitetssikrer dosen, skal hindre at pasienter blir feil-, under- eller overmedisinert.

I sommer rant begeret over for Rokstad. I et brev til Sykepleierforbundet skrev hun:

«Første dag etter ferien møtte jeg nattevakten nede i garderoben. Hun forteller meg at hun ikke har rukket å spist de to siste nettene (hvor en vakt varer i 10 timer). Pasientene lå i avføring og urin, for de hadde ikke tid til å hjelpe de pga dårlige pasienter som måtte prioriteres. Jeg mistet all mot til å gå opp til avdelingen, jeg hadde mest lyst til å snu og dra hjem»

Hun fortsetter:

«Jeg er en jente som alltid har hatt flere jobber ved siden studiet og tålt et ganske høyt arbeidstempo, men aldri før har jeg følt meg så utslitt, og aldri før har jeg vært så sint, og jeg har ikke en gang fylt 30 år.»

FYLKESLEDER: Line Orlund i NSF Oslo. Foto: Privat

Får støtte fra NSF

Rokstads erfaringer er ikke unike, forteller Line Orlund. Hun er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo:

– Jeg tror ikke ledelsen ved sykehusene skjønner hvor komplekse pasientene ved disse avdelingene er. De gis ikke budsjetter til å bemanne, og så de ender opp med å bruke vikarer.

Et av tiltakene NSF har foreslått er å innføre et system som graderer hvor tung pleie de ulike avdelingene må gi pasientene sine. På den måten kan en beregne hvor mye helsepersonell som trengs.

– Dette er allerede innført ved noen avdelinger på OUS, men vi mener alle burde hatt det. Da ville ledelsen sett det. Men jeg lurer på om grunnen til at de ikke vil ha et slikt system, er fordi de ikke vil ha svart på hvitt hvor tøft det faktisk er, sier hun.

OUS er forelagt kritikken fra Rokstad og NSF. Klinikkleder for medisinsk klinikk, Morten Mowe, sier at sommeren 2020 har vært ekstra krevende på grunn av coronasituasjonen.

– Gjennomgang av hendelser viser at ingen pasienter var utsatt for situasjoner som var medisinsk uforsvarlig, noe som kan tilskrives solid innsats fra de ansattes side, sier Mowe til VG.

De siste månedene har pasientpågangen vært mindre enn vanlig, opplyser han.

– Dette gjenspeiler ikke alltid ansattes arbeidstyngde da sykehuset ikke har system for å kartlegge pasientenes pleiebehov. Et slikt kartleggingssystem har Medisinsk klinikk etterspurt, sier han.

VIL IKKE VÆRE NEGATIV: Rokstad tror få sier fra om dårlige arbeidsforhold i helsesektoren i frykt for å bli sett på som «kranglete». – Det føler jeg jo også litt på, at jeg er redd for det. Samtidig syns jeg ikke man skal gå rundt å klage uten å gjøre noe med det. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Én av fem slutter

SSB-forskning fra 2017 viser at én av fem sykepleiere gir seg i yrket ti år etter at de er ferdigutdannet.

En annen undersøkelse fra 2016 viser at halvparten av sykepleierne ønsket å slutte i jobben eller var usikre på om de ville slutte. Lav bemanning, stor arbeidsbelastning, tidspress, hard turnus og lav lønn var blant årsakene.

De yngste og de som hadde jobbet færrest år, hadde størst ønske om å slutte.

– Mange ganger skulle jeg ønske jeg valgte å bli noe annet. Jeg elsker å være sykepleier, og de vaktene hvor man faktisk har tid til pasientene blir jeg minnet på hvorfor jeg valgte dette yrket. Men det er ikke verdt å slite seg ut og bli syk selv, for å hjelpe andre, sier Rokstad.

Hun ønsker ikke å slutte som sykepleier, men etterlyser endringer for at sykepleiere skal orke å stå i jobben over tid.

Hun understreker at hun er heldig som har støtte hos sine nærmeste ledere.

Seksjonslederen ved avdelingen Rokstad jobber ved sier til VG at hun forstår at situasjonen oppleves krevende og slitsom for sykepleierne på avdelingen.

– Jeg mener at normen for bemanning burde oppjusteres. Pasientene har blitt stadig mer komplekse og pleietrengende, og det er ikke lagt til grunn i den normen som foreligger nå, sier Anne Lise Fjellet til VG.

– Det gjelder ikke bare vår sengepost, men på sykehus over hele landet.

Vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035

Nå spør Rokstad:

– Hvor mange oppsigelser tåler Helse-Norge før det kollapser? Hva er det som skal til for at politikerne skal forstå alvoret?

Problemstillingen Rokstad reiser er ikke ny.

I 2019 manglet norsk helsevesen 4500 sykepleiere, 2650 helsefagarbeidere og 1100 spesialsykepleiere, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse fra samme år.

SSB-tall fra 2019 spår også et dystert scenario:

Norge kommer til å mangle 28.000 sykepleiere i 2035.

– Få orker kampen

Etter coronakrisen rammet Norge i vår, har rekordmange søkt seg til sykepleierutdanningen.

Selv har Rokstad vurdert å søke seg til sykepleierjobber der bemanningen er høyere.

– Men hvem blir igjen i sykehus, på sykehjem og i eldreomsorgen da? spør Rokstad.

Orlund i NSF sier det er sjeldent at sykepleiere som Rokstad tar bladet fra munnen på denne måten. Mange redd for å bli sett på som kranglete, forteller NSF-lederen.

– De fleste orker heller ikke å ta kampen. De er så slitne når de kommer til det punktet at de bare vil slutte, så går de stille og rolig ut sidedøren, sier hun.

– Pasienter skal sikres forsvarlighet

Klinikkleder Mowe sier at sykehuset tar inn vikarer for å dekke behovet for personell. Klinikken har også innført bemanningsnorm.

– Hensikten med bemanningsnorm var å i gi alle klinikker/sengeposter like forutsetninger for drift og bemanning. Pasienter skal sikres forsvarlighet og de ansattes behov skal ivaretas, sier han.

Mowe mener bemanningen passer til behovet klinikken har, og at sykehuset kontinuerlig jobber med å bruke ressursene de har på best mulig måte:

– På bakgrunn av at pasientgrunnlaget som preges av økende kompleksitet og pleiebehov, er bemanningen på sengepostene i Medisinsk klinikk styrket ut fra opprinnelig bemanningsnorm.

– I perioder med ekstra tungt pasientbelegg, leies det inn ekstra ressurser. Sengeposten forsterker også bemanning ved behov.

– Bemanning og pleietyngde rapporteres på oppfølgingsmøter med sykehusledelsen, og innspill om behov for økte ressurser kommuniseres der.

