HENTER BAGASJEN: Passasjerene fikk fredag kveld lov til å hente bagasjen fra Ryanair-flyet. Foto: Frode Hansen

Politiet etter bombetrussel: - Ikke sikre på at vi har rett gjerningsperson

OSLO LUFTHAVN (VG) Politiet forteller fredag kveld at de er usikre på om de har anholdt riktig person etter bombetrusselen mot et Ryanair-fly på vei til Oslo tidligere på dagen.

– Vi er ikke helt sikre på at vi har rett gjerningsperson. Derfor leter vi etter en mulig gjerningsperson også blant de andre passasjerene. Det betyr ikke at vi tror det står flere bak, sier Nicolas Amilien Simon i Øst politidistrikt til VG klokken 21.

Politiet rykket fredag ettermiddag ut med store styrker til Oslo Lufthavn, etter at et fly på vei fra London mottok en bombetrussel mens det var i luften.

Like etter at flyet landet i Oslo pågrepet politiet en 51 år gammel britisk mann, mistenkt for å stå bak truslene. Trusselen skal ha kommet i form av en lapp funnet om bord i flyet.

Fredag kveld er de altså usikre på om det er riktig person de har mistenkt. Mannen sitter i kveld i avhør.

fullskjerm neste INGEN BOMBE: Det ble ikke gjort noe bombefunn da politiet gjennomsøkte flyet i ettermiddag.

Politiets bombegruppe gjennomsøkte flyet etter at det var tømt for passasjerer, men fant ingen bombe.

Politiet vil ikke kommentere om det er gjort andre relevante funn om bord i flyet.

– I en tidlig fase

Passasjerene i flyet som fredag kom til Oslo fikk tidligere fredag kveld mulighet til å hente bagasjen de hadde i flyet, etter at de lenge hadde blitt holdt igjen av politiet på et mottakssenter ved flyplassen.

– En gruppe av passasjerene er sjekket ut og anses som ikke relevante for politiet. En annen gruppe blir avhørt med tanke på å finne en mulig gjerningsmann eller for å gi utfyllende vitnebeskrivelser forteller Amilien Simon.

– Vi utelukker ikke at det kan finnes en gjerningsperson blant de 142 passasjerene. Vi er ikke sikker på at vi har riktig mann, men mener at det er overveiende sannsynlig. Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase og vi må først se hva undersøkelsene våre viser før vi kan være sikre, sier politiadvokaten.

Mannen som er siktet i saken har fredag kveld vært i avhør hos politiet.

– Det betyr at vi mener det er skjellig grunn til mistanke for å sikte mannen for grove trusler. Vi mener altså det er mer sannsynlig at han har gjort det enn at han ikke har gjort det, sier Amilien Simon.

– Det var intenst

Om bord på flyet som var på vei fra London satt Sam Zimmer (19), som til vanlig bor i Israel. Han var på vei for å feriere i Oslo.

Zimmer satt bakerst i flyet og forteller at han forsto at noe var galt da toalettene på flyet ble stengt.

INTENST: Sam Zimmer (19) var om bord på Ryanair-flyet. Han beskriver opplevelsen som intens. Foto: Privat

– Jeg spurte en flyvertinne om jeg kunne bruke toalettet, men hun sa hun ikke kunne åpne døren, sier han til VG.

Resten av flygingen gikk som normalt, forteller Zimmer. Da passasjerene ankom Gardermoen, fikk de beskjed fra piloten om at det var en sikkerhetssituasjon og at de skulle evakueres ut av flyet. Deretter ble alle passasjerene fraktet til et mottaksrom på flyplassen.

Tirsdag denne uken ble et et annet Ryanair-fly, på vei fra Krakow til Dublin, tvunget til å lande på Stansted i England, etter at besetningen fant en trussellapp på toalettet. Det skriver BBC.

Publisert: 17.07.20 kl. 18:11 Oppdatert: 17.07.20 kl. 21:19

