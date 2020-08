MOR OG DATTER: Mia vet at mamma kommer til å bli rørt første skoledag, sier mamma Trine Salas-Elveseter. Foto: Privat

Mamma får ikke følge Mia (5) inn første skoledag

Om én uke er Mia (5) skolejente. Men mamma Trine Salas-Elveseter (37) må vinke til datteren gjennom vinduet på klasserommet.

– Det er en stor dag, både for oss foreldre og for «minstemor». Det er litt trist å ikke kunne følge henne inn, men jeg forstår det jo, sier Trine Salas-Elveseter (37).

Datteren skal begynne på Vevelstadåsen skole i Nordre Follo. I kommunen sørøst for Oslo er 61 barn i karantene, etter smitte i skole og barnehage. Nordre Follo er blant dem som har varslet smitteverntiltak om at foreldre ikke får følge førsteklassingene inn på skolene.

Mia (5) begynner i første klasse om en uke.

– Vi har snakket lenge om dette, slik at Mia vet at det er en stor dag og at det er sannsynlig at mamma blir rørt første skoledag, sier Salas-Elveseter.

Flere steder vurderer skoler og kommuner lignende tiltak. I Stavanger kommune ble det mandag besluttet samme regel som i Nordre Follo, skriver Stavanger Aftenblad.

SKOLEJENTE: Fem år gamle Mia er klar for første skoledag, med ny skolesekk og antrekk til den store dagen. Foto: Privat

Ikke håndhilse på rektor

Foreldrene fikk tilsendt video fra skolen før sommeren for å forberede seg. De får ikke fysisk omvisning første skoledag.

Mias mamma mener det hadde vært annerledes, om foreldrene ikke fikk komme første skoledag i det hele tatt.

– Det er trygt å vite at det ikke skal stå 75 personer eller mer samlet i et rom, ta bilder og klemme.

Rektor Mette Hopøy på Vevelstadsåsen skole forteller at barn og foreldre er invitert til skolegården første skoledag. Det blir som vanlig høytidelig opprop og sang, men ikke håndhilsing med rektor.

– I stedet sier vi hei og nikker. Etter det stiller barna seg sammen med kontaktlærer og sin gruppe. Så kan foreldrene ta bilde, sier Hopøy.

– Og om noen barn trenger at foreldrene følger de inn, fordi de synes det er litt skummelt med første skoledag, så får de lov til det. Men vi prøver å unngå kø inn og ut av klasserommet, da det vil gjøre smittesporingen ved et eventuelt smittetilfelle vanskeligere.

Hopøy forklarer at årets trinn med førsteklassinger er delt inn i tre grupper, slik at de kan få på plass gode rutiner som håndvask og holde avstand.

– En stor dag i livet

Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Line Vold sier at skolestart vil foregå som planlagt.

Skolene er nå på gult nivå, noe som vil si at skoleklassene kan være fulle, men at klassene skal ha begrenset kontakt seg imellom.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) forventer at alle barn får et godt, faglig tilbud, selv om det er varslet en annerledes første skoledag.

– Første skoledag er en stor dag i livet, og alle nye førsteklassinger skal få en trygg og god skolestart. Det er jeg helt sikker på at skolene har laget gode planer for, selv om ikke alt blir helt som vanlig i år. Jeg forstår godt at mange nok helst ville hatt med mamma eller pappa inn i klasserommet. Samtidig viser økningen i smitte de siste ukene at vi må være ekstra påpasselige fremover, sier Melby til VG.

