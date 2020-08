Les dagens VG her!

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Ektemannen Tom Hagen har forklart at han fant et trusselbrev i en hvit konvolutt. Men politiet fant ikke fingeravtrykkene hans på denne.

Nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger har politiet en teori om at fraværet av Tom Hagens fingeravtrykk kan indikere at det mye omtalte trusselbrevet aldri lå i konvolutten, slik Hagen selv har forklart at det gjorde.

Eksperter vil heller ha påbud om bruk av munnbind enn råd. De mener det er umulig å holde avstand i de store byene. Les mer om det her.

Les også om norske Benedicte som opplevde Beirut-dramaet: – Jeg husker at jeg fikk krøket meg sammen, med en følelse av at hele verden eksploderte og at leiligheten flyttet på seg, forteller hun til VG.

Dagens lille lyspunkt er saken om Sherri Skaar (53) som er blitt fostermor for 10 ekornunger.

Kjøp og les dagens VG her!

Publisert: 07.08.20 kl. 23:01

Mer om eavissalg

Fra andre aviser