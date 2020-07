Les dagens VG her!

Bare ti år gammel opplevde Arill sitt livs mest dramatiske hendelse, da han og lillebroren ble tatt av et snøras hjemme på Riise på Sunnmøre.

Raset var et av de største skredene etter krigen. Fire gårder ble jevnet med jorden, 17 personer ble tatt og tre omkom. Arill ble funnet under to meter med snø. En adrenalinsprøyte reddet livet hans, men lillebror Ivar på fire år overlevde ikke. Der og da var det vanskelig å se at livet kunne bli fint igjen.

«Tvungen» norgesferie og sydenreiser som har gått fløyten har gjort at hytteinteressen tilsynelatende har skutt i været blant nordmenn.

I dagens VG gir forteller noen av Norges mest erfarne hyttemeglere hva de mener hyttekjøpere bør sjekke ekstra godt ut i salgsoppgaven eller på visning av drømmehytta.

Få også med deg ukens Endelig Fredag, der blant andre bajasen Frank Løke forteller om hva han driver med nå.

