FEST: Slik så det ut i Frognerparken fredag kveld. Foto: Frode Hansen

Fadderukene i gang: - Det er selvfølgelig litt russestemning

FROGNERPARKEN (VG) Fadderukene er i gang flere steder i landet. I Frognerparken i Oslo samlet flere hundre studenter seg.

Mange reagerte på synet av studenter i parken på hovedstadens vestkant. VG mottok flere henvendelser fra personer som reagerte på studentene. Politiet var også på plass.

– Patruljen rapporterte at de (studentene) holdt god avstand til hverandre og var i små grupperinger, men det var mye folk, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til VG.

Studentene VGTV har snakket med på stedet forteller at de gjør sitt beste for å følge FHIs retningslinjer.

– Vi deler oss opp i grupper på under 20, og holder god avstand på gruppene. Det er selvfølgelig flere som er mindre interessert i å følge smittevernet, men de aller fleste følger så godt de kan. Det er selvfølgelig litt russestemning, men det gikk jo fint med russen som var i vår, så det går fint med oss også, sier Filip Andersen.

Foto: Frode Hansen

Stengte etter to timer

Litt lenger nord-øst, på BI i Oslo, så studentbaren Kroaseg nødt til å stenge på fadderukas første dag, kun to timer etter at de åpnet.

– På bakgrunn av gjeldende smittevern ser vi store utfordringer med drift av BISO Kroa gitt dagens smitteoppblomstring. Som en del av utelivsbransjen er vi ansvarlige for at gjestene våre kan oppholde seg i lokalene våre på en trygg og smittevernvennlig måte.

Det sier styreleder i Kroa, Fredrik Wennerød Adolfsen. Han forteller at de stengte på dagen for å være føre var.

HELT TOMT: BIs studentorganisasjon valgte å stenge dørene til studentkroa i Nydalen mandag kveld. Foto: Fredrik Wennerød Adolfsen

– Studiestart er en tid forbundet med mye fest og store ansamlinger, og vi mente derfor det var mest forsvarlig av oss å holde stengt denne uken. Som studentkro ville vi ikke klart å holde antall besøkende nede, så det ville ikke vært forsvarlig, sier Wennerød Adolfsen.

Å stenge dørene for sikkerhets skyld synes Oslopolitiet er en god avgjørelse.

– Det virker som at de har vært ansvarlige selv, og ikke trengt oppfølging fra politiet. Det må bare roses, sier oppdragsleder Bente Otterstad ved Oslo politidistrikt.

Rebus til besvær i Bergen

I Bergen måtte politiet rykke ut på grunn av 150 studenter som sto tett i tett i en lang kø mandag.

Hendelsen oppsto i forbindelse med et rebusløp for studentene ved Høyskolen i Kristiania, skriver Bergensavisa.

Bilder fra stedet viser et stort antall studenter som står tett i tett i en lang kø utenfor Eplehuset i Bergen sentrum.

– Så store ansamlinger er ikke ønskelig, og vi anmoder folk om å forholde seg til avstandsreglene. Tiltakene på innsiden av butikken var god, men på utsiden var det problematisk, sier innsatsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til NTB.

Klokken 19.50 forteller operasjonsleder Vibeke Næss at ting har roet seg i Bergen.

– Vi har hatt et par meldinger på amper stemning, feststøy og drikking på offentlig sted, men det har gått veldig greit.

Hun forteller at patruljer fra forebyggende enhet i Vest politidistrikt er ute mandag kveld.

– De har god dialog med studentene og kjører rundt på de stedene studentene pleier å være, sier Næss.

Rolige forhold i Trøndelag og Troms

Politiet i Trondheim har ikke hatt et eneste oppdrag knyttet til studentene så langt, forteller operasjonsleder Rune Brandmo.

– Studentene i Trondheim er stort sett alltid flinke. Noen ganger kan det være litt uforsiktighet ved elven, men det skjer gjerne senere på kvelden.

Han sier at de ikke har fått meldinger fra publikum eller fra patruljene ute om noe som helst.

– Det er ikke mye bråk med de studentene, og det skal de ha ros for. De har nok fått god informasjon om smittevern og forholdsregler, og følger de, sier Brandmo.

Også i Tromsø holder studentene seg i strikken, og politiet har ikke hatt noen oppdrag.

– Her har vi ikke fått noen meldinger, og har ikke merket noe til de enda. Vi pleier å se at det blir liv og røre i byen i fadderuka, men det er sjeldent det er voldsomt mye styr, forteller operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt.

Bekymret for smittespredning

Ved BI er alle utelivsarrangementet under fadderuka «Fadderullan» avlyst på grunn av coronapandemien, og ifølge Wennerød Adolfsen er også alle arrangementer med over 20 personer avlyst.

På Universitetet i Oslo (UiO) vil fadderukene bli gjennomført, men i mindre grupper enn vanlig, melder NTB.

Coronasmitte blant unge i forbindelse med fest og sosiale sammenkomster har vært et hett tema den siste uken, og i Oslo har over 40 personer blitt smittet etter en rekke fester, skriver nyhetsbyrået.

Både helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttet (FHI) har reagert på situasjonen.

– Festing blant unge og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI på fredag.

– Det er viktig at studenter kan møtes og bygge sosiale nettverk, men vi advarer mot å samle store mengder folk, særlig blandet med alkohol, sa hun.

Publisert: 10.08.20 kl. 19:46 Oppdatert: 10.08.20 kl. 21:09

