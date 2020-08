REAGERER: Ingvild Kjerkol (Ap) mener helseminister Bent Høie må ta ansvar. Foto: Odin Jæger

Mener Høie skylder på ungdommen for økt smitte: – Regjeringen må ta ansvar

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, ber om sterkere innsats for å stoppe importsmitte fra utlandet.

Nå nettopp

– Bent Høie underkommuniserer at regjeringen selv har ansvar for størstedelen av smitteøkningen, sier Kjerkol.

– Økningen kan i hovedsak kobles til utenlandsreiser. Måten man åpnet for utenlandsreiser var mangelfull, det har vi sett mange uheldige eksempler på, sier Kjerkol.

Arbeiderpartipolitikeren reagerer på at helseminister Bent Høie i hennes øyne tilskriver smitteøkningen til dårlig oppførsel blant nordmenn. Hun mener derimot at åpningen for reise til og fra utlandet har større del av skylden.

– Nå er kommuner og enkeltpersoner nødt til å kompensere for regjeringens feilgrep. Fra helseministeren er det svært liten ydmykhet å spore. Han er bare opptatt av å forsvare utenlandsåpningen, og rette pekefingeren mot vanlige folk.

Onsdag gikk regjeringen fra å kalle land «grønne» til å kalle dem «gule»:

Stusser

Helseminister Høie er enig i at åpningen av grensene har bidratt til mer smitte, men stusser likevel på Kjerkols påstand.

– Det er ikke som om vi kunne droppet enmeterskravet hvis vi ikke hadde åpnet for reise til utlandet. Nordmenn kunne ikke festet fritt i Norge selv om grensene var stengt. Da hadde også smitten spredt seg, for viruset har vært i Norge hele tiden, sier Høie til VG.

Har du fått med deg spørsmålet som gjorde at helseministeren ikke klarte la være å dra på smilebåndet?

Må tilpasse responsen

Ingvild Kjerkol mener ikke Høies forsvar er godt nok.

– Jeg må understreke at det selvfølgelig er viktig at folk tar ansvar, unngår folkemengder og er forsiktig. Befolkningen skal ta ansvar, men da må regjeringen gjøre det samme, sier Arbeiderparti-kvinnen.

Kjerkol mener vi nå står i en situasjon som helseministeren beskrev som et mulig scenario før sommeren

– Da må de tilpasse responsen på andre måter enn å skylde på ungdommen, sier hun.

Høie avviser at han legger skylden på ungdommen.

– I motsetning til Kjerkol er jeg ikke opptatt av å fordele skyld blant folk. Både skyld og skam er virusets beste venn. Det er ingen som skal føle skyld eller skam for at vi har flere smittede nå, sier helseministeren.

Få full oversikt over status for coronasmitte i Norge her.

Publisert: 12.08.20 kl. 17:50

Fra andre aviser