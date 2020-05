SANGEN STOPPET: Norefjell Ski & Spa skulle kjørt for full musikk i mars og april. Men i stedet må resortsjef Marius Arnesen jobbe for å berge videre drift av hotellet. Foto: Terje Bringedal

Krise i coronafri kommune: – Det smalt vanvittig

NOREFJELL (VG) Nordens største resorthotell står bom stille. Det finnes ikke bekreftet coronasmitte i Krødsherad kommune, men tallet på ledige har tatt ni-gangen. Konsekvensene er truende for Norefjell Ski & Spa.

For mindre enn 20 minutter siden

250 ansatte er permittert. Ledelsen regner med at tapene foreløpig beløper seg til 35 millioner kroner i omsetning på hotelldriften og i skianlegget. I verste fall kan det bli konkurs.

– Vi frykter jo det. Men vi er her for at dette ikke skal gå galt, sier resortsjef Marius Arnesen. Den tidligere landslagssjefen i alpint understreker at han fortsatt har «trua» på at et av Norges største hoteller overlever krisen.

Krødsherad er en av hele 90 kommuner som fortsatt er uten bekreftet smitte. Nesten halvparten kommunene i Norge har to eller færre smittede.

Sjekk din kommune her:

Bare tre av landets 104 byer – Røros, Risør og Flekkefjord – har ennå ingen kjent smitte. For det meste er det små kommuner med spredt bebyggelse som har sluppet unna. Fra Ullensvang med 11.048 innbyggere til lille Modalen (388 innbyggere).

I Krødsherad bor det 2212 foreløpig smittefrie personer.

Aktiviteten på Norefjell er en stor drivkraft i det lille lokalsamfunnet. Fjellet skinner som en melistopp over den blikkstille Krøderen som slynger seg fra Ringerike og opp mot Hallingdalen. Vårdagen er så vakker at det nesten gjør vondt.

Oppe på Norefjell smerter coronakrisen mer.

Sjokket var stort da alle skianlegg ble stengt 12. mars. De 14 heisene stoppet. 28 km med skibakker ble tømt umiddelbart. Hotellet hadde bestemt seg for å stenge buffeten og planla noen små tiltak.

– Ubeskrivelig følelse

Så kom nedstengningen av Norge.

– Det traff hardt. Vi var klare over at kanskje ikke hele sesongen kom til å gå som planlagt. Men det smalt vanvittig. Det var en ubeskrivelig følelse, beskriver Marius Arnesen. Han kaller det «brutalt» å måtte sende hjem skiturister i hopetall de neste dagene.

Hotellet skulle ha 1000 gjester helgen midt i mars. Fra torsdag til søndag ble alle skysset på dør. Så kom alle permitteringene av ansatte. Siden 16. mars har det 40.000 kvadratmeter store hotellet ligget helt brakk. 1500 senger på 797 rom står tomme.

Mange er hardt rammet av krisen. Har du en historie å fortelle? Kontakt VGs journalist her.

– Det var knalltøft. Vi skulle akkurat inn i den delen av sesongen vi skulle tjene pengene. Den fineste tiden, beskriver Arnesen.

Bare ledelsen, vaktmesteren – de helt nødvendige – har jobbet videre. Hotelldirektør Sjur Aalvik har fått bruk for sitt gamle førerkort på traktor. Han fikset snøbrøytingen.

Sjekk fotograf Terje Bringedals billedgalleri fra den tomme luksusen:



















ALENE: Hotelldirektør Sjur Aalvik har ikke mange kolleger i resepsjonen nå.

– Vi blir alt-mulig-menn, beskriver han.

Vegguret i resepsjonen går fortsatt etter vintertid. Flere fellesområder er stengt av med røde og hvite bånd. På pianoet i baren danser et lite støvlag. Det hele kan minne om filmen «Shining» med Jack Nicholson – grøsseren fra det vinterstengte hotellet Overlook.

– Ja, bekrefter assisterende hotelldirektør, Ida Hjertholm Bergan med en liten latter.

«TOMSKAPENS HOTELL»: Ida Hjertholm Bergan innrømmer at det råder en viss følelse av grøsseren Shining i de lange, tomme gangene på Norefjell. Foto: Terje Bringedal

Ifølge Marius Arnesen gikk hotelldriften minus 9,5 millioner i 2018 og minus 7 i fjor. Skisenteret har i samme periode gått fra minus til pluss.

– Pilene peker i riktig retning, men det er krevende, sier han

– Hva betyr det at dere får corona-krisen i tillegg?

– Det går fra krevende til ekstremt. Alle valg må nøye vurderes. På en eller annen måte må det friske penger inn.

Må snu minustall

Hotellet kostet 1,2 milliarder, men fikk en trang start da det sto klart rett etter finanskrisen i 2009. Seks år senere ble det solgt videre for «bare» 221 millioner til A & B Invest.

Ifølge Arnesen mistet skianlegget 6,2 millioner kroner av de forventede inntektene i mars. Staten har kompensert for 467.000 kroner. Norefjell håper på mer enn en million kroner pr. måned på hotelldriften.

– Det er utrolig flott at en slik ordning er kommet raskt på plass, men den treffer ikke oss helt, mener han og håper på ytterligere en pakke for sesongbedrifter.

Målet er åpne for sommersesongen 19. juni. Regjeringen varslet torsdag nye regler.

– Det betyr at vi kan være optimistiske med tanke på sommeren, og ikke minst konferansemarkedet utover høsten, sier Arnesen. Aksel Lund Svindals tidligere trener ble kåret til årets trener i norsk idrett i 2007.

Tvinges til å gifte seg

For Pablo García Peña og Nikolett Zajacz er fremtiden også usikker. Kjærestene skulle jobbet i restauranten. 1. mai gikk sesongkontraktene ut, men paret befinner seg fortsatt på Norefjell.

De jobber intenst med å bli mann og kone.

– Vi prøver å gifte oss, men det krever mye papirarbeid etter som vi ikke er norske statsborgere. Som gifte er det mer sannsynlig at vi begge kan komme inn i Spania eller Ungarn i sommer, forteller Pablo.

GIFTEKLARE: Nikolett Zajacz og Pablo García Peña ble permittert på Norefjell. Nå håper paret å få giftet seg så fort som mulig slik at de kan tilbringe sommeren sammen. Foto: Terje Bringedal

De medgir at den borgerlige vielsen neppe blir av de mest romantiske.

– Dette var ikke måten vi planla å gifte oss, men det er ingen annen mulighet nå. Det er ikke lett å få til under coronakrisen. Vi vet heller ikke om vi klarer å få til dette i tide, sier Nikolett etter å ha arbeidet hele formiddagen med giftermålet.

Pablos far hjemme i Madrid har astma og har nettopp vært ute for første gang på fem uker.

– Det er ikke så ille være her med fjell og frisk luft. Familien min og vennene mine hjemme i Spania har bare fått gå ut for å handle. Vi er ikke i den beste situasjonen, men det er det ikke for noen nå. Vi er privilegerte som lever i den norske tryggheten, mener han etter å jobbet her til lands i åtte turistsesonger. Paret benytter sjansen til å ake på kjelke og ha noen gode dager i vårsnøen på Norefjell.

Alt ser idyllisk ut.

Men synet bedrar.

Publisert: 10.05.20 kl. 15:00

Fra andre aviser