KNIVSTIKKING: Birkelunden, der knivstikkingen skjedde, er et område med mange utesteder og restauranter. Foto: Frank H. Evensen

Knivstakk tilfeldig kvinne i helgen: Tidligere dømt for T-banevold

Den utenlandske mannen som har erkjent å ha stukket en kvinne med kniv i Oslo i helgen, har vært straffet i Norge tidligere: I 2017 ble han dømt for vold på T-banen.

Den halvt portugisiske og halvt kanadiske mannen er siktet for to drapsforsøk: Det ene på kvinnen i 20-årene som han har erkjent å ha knivstukket og det andre på den skadede kvinnens venninne som han også skal ha truet med kniv.

Siktede erkjenner ikke straffskyld og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 15 mandag ettermiddag.

Rettsmøte går som kontorforretning noe som innebærer at en dommer avgjør om politiet får medhold gjennom å gå gjennom sakens dokumenter.

Voldsdømt

I siste halvdel av april 2017 ble mannen dømt til 14 dagers betinget fengsel for å ha slått en mann i ansiktet inne i en T-banevogn i Oslo.

Retten mente at mannen slo til mannen fordi han oppfordret siktede til å flytte en bag som sto på et sete slik at det ble mulig å sitte. Selv forklarte mannen at han ikke mente å slå, men av et vitne til hendelsen ble han beskrevet som «svært aggressiv og hissig».

I den snart to år gamle dommen står det at siktede for tiden oppholder seg i Norge og at han kom til landet for å skaffe seg jobb. På dette tidspunktet hadde han hverken fast bopel eller arbeid. Han forklarte at han tidligere har blitt straffet i Tyskland.

Ingen vitner

Politiadvokat Rita Parnas opplyser at hun kommer til å begjære siktede varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og at politiet mener det foreligger fare for både bevisforspillelse og gjentagelse.

– Han gjennomgår nå en rettspsykiatrisk undersøkelse for å belyse spørsmålet om tilregnelighet, sier Parnas til VG.

Kvinnene ble angrepet på åpen gate ved Grünerløkka i Oslo litt etter klokken 03 natt til søndag. Kort tid senere ble mannen i 40-årene pågrepet i nærheten.

Kvinnene skal selv ha gitt vitnebeskrivelser av mannen som førte til at politiet pågrep ham i nærheten, kort tid etter knivstikkingen.

Politiet kjenner ikke imidlertid ikke til at det skal ha vært andre vitner til hendelsen.

– Vi er svært interessert i opplysninger fra publikum som kan bidra til å oppklare saken, sier Parnas.

De to fornærmede kvinnene vil bli forsøkt avhørt av politiet i løpet av mandag.

Mannens forsvarer Øystein Storrvik sa søndag at hans klient erkjenner å ha stukket den ene kvinnen, men at han nekter straffskyld for drapsforsøk.

– Han er kjenner å ha stukket den ene med kniv, men det fremstår som ganske uforståelig. De var helt fremmede mennesker for ham. Det er foreløpig ikke snakk om noe motiv, sa Storrvik.

Publisert: 08.04.19 kl. 12:27 Oppdatert: 08.04.19 kl. 13:02