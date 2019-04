PÅ LANDSMØTE: Oslo-ordfører Marianne Borgen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Gisle Oddstad

SV vil ha gratis skolefritidsordning i flere kommuner

GARDERMOEN (VG) SV vil at flere skal gjøre som i Oslo, der de har innført gratis skolefritidsordning finansiert av eiendomsskatt.

Under SVs landsmøte denne helgen, talte Oslo -ordfører Marianne Borgen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen varmt om gratis SFO for barn, eller aktivitetsskole (AKS), som det heter i Oslo.

Partiet har vedtatt et mål om å utvide ordningen til flere kommuner. I Oslo finansieres den av eiendomsskatt.

Ordføreren og skolebyråden mener flere burde gjøre som i Oslo.

– Det er de som har mest fra før, som nå betaler inn til fellesskapet - men da får de altså gratis AKS til barna og barnebarna sine, og mange andre ting. Vi takker de som bidrar over eiendomsskatteseddelen for at det skal bli mulig for alle å bli inkludert, sier Borgen.

– Rettferdig

Eiendomsskatten i Oslo har fått en rekke av landets rikeste og kjente mennesker til å gå til sak mot Oslo kommune. Også flere politikere har saksøkt kommunen.

Ordføreren mener imidlertid at skatten er rettferdig.

– I motsetning til i mange andre kommuner har vi en såkalt sosial boligbeskatning, med en grense på 4,6 millioner. Hvis du har en bolig som er verdt 7 millioner betaler du eiendomsskatt av mellomlegget mellom 4,6 og 7 millioner. De som har boliger under 4,6 millioner i verdi, betaler ikke eiendomsskatt. Vi har prøvd å ta hensyn til at boligprisene i Oslo er ekstremt høye, sier hun.

AKS-ordningen ble først forhandlet inn i Tøyen-avtalen for 1 - 4. trinn på Tøyen skole, og har siden blitt utvidet.

– På Tøyen var det 20–30 prosent som gikk på AKS. Noen gikk hjem. Noen stod utenfor og så på. Det gjorde veldig inntrykk på meg da jeg gikk og snakket med de barna - for de følte virkelig fra de var små, at de var satt på utsiden. Med gratis AKS, var i løpet av kort tid nesten alle ungene med, sier Borgen.

– Vi begynte i de bydelene der deltakelsen var lavest. Noen steder var det opp mot hundre prosent deltakelse fra før, særlig i de vestlige bydelene. Til høsten skal det være på plass for førsteklassinger i alle skoler og i alle bydeler, sier hun, og forteller at målet er at det skal tilbys alle på alle trinn.

EKSEMPEL: Audun lysbakken trakk frem at flere kommuner burde gjøre som i Oslo og innføre gratis SFO/AKS i sin landsmøtetale. Foto: Gisle Oddstad

Vil ikke behovsprøve

Men det er ikke bare SV som mener AKS er en god ting for trygghet, sosialisering og språklig læring - det er det stor enighet om. Et av Venstre-leder Trine Skei Grandes løfter på Venstres landsmøte, var gratis kjernetid i SFO/AKS.

Men flere, blant annet Venstre, mener ordningen må behovsprøves - det vil si at barn i lavinntektsfamilier får det gratis, i stedet for at ordningen tilbys uavhengig av inntekt og innføres etter bydeler. I Oslo har Høyre argumentert med at det finnes fattige barn i alle bydeler, og at det er urettferdig at adressen din skal få betydning for tilbudet.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen avviser at behovsprøving er løsningen:

– Hvis du skal ha en inntektsgrense, er alltid erfaringen at det er en del barn som trenger det, som ikke får, sier hun.

– Når det er gratis har skolene også mulighet til å overtale de foreldrene som kanskje ikke hadde latt barna være der, fordi de har mye de skulle hjulpet til med hjemme. Det er også en del arbeidsinnvandrerfamilier der en er hjemme, men de har høyere inntekt enn en inntektsgrensen. Det å da skulle prioritere 22 tusen kroner i året til noe du i utgangspunktet ikke helt ser verdien av - for dette er jo ikke skole heller - gjør det er vanskeligere å nå en del av de ungene som virkelig trener å være en del av AKS.

– Det er også dyrere å gi tilbudet til alle, og ikke bare de med lav inntekt?

– Det er veldig dyrt å ikke gjøre det også. Det er det som egentlig er veldig trist er at man ofte tenker på alt som har med barn og velferd å gjøre som en utgift, men du må se på det som en investering i de minste barnas velferd og livskvalitet. Skoler bruker mange ressurser på å prøve å få unger med etterhvert som skoleløpet utvikler seg, men vi kommer inn for sent. Så vi må vri ressursbruken.

