REFENGSLES: En mann i 40-årene fremstilles for refengsling i Sør-Trøndelag tingrett torsdag. Mannen er siktet i forbindelse med en omfattende overgrepssak skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Adresseavisen: 21 jenter ofre i overgrepssak

En mann i 40-årene er siktet i forbindelse med en omfattende overgrepssak.

Adresseavisen skriver at politiet i flere måneder har rullet opp en stor overgrepssak i Trøndelag der 21 jenter under den seksuelle lavalderen skal være fornærmet. Mannen skal blant annet være siktet for voldtekt av barn.

Torsdag morgen fremstilles mannen for refengsling i Sør-Trøndelag tingrett.

Politiet forteller at mannen har sittet varetektsfengslet siden 6. desember, dagen etter han ble pågrepet og siktet for fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Politiet skal ha observert nedlasting og fildeling av overgrepsmateriale.

Ifølge kjennelsene i saken skal mannen ha forklart i avhør at han i 2018 kanskje har kommunisert med ti personer under 16 år via Snapchat, og at flere av disse samtalene har hatt en seksuell dreining.

Utvidet siktelse

De ulike fengslingskjennelsene har blitt mer omfattende for hvert rettsmøte. Siktelsen skal nå være ytterligere utvidet.

Hege Vikaune, kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag politidistrikt, sier politiet ikke vil kommentere siktelsen før en pressekonferanse torsdag klokken 13.00.

Under pressekonferansen vil politiet også informere om arbeidet med avdekking og forebygging av denne typen saker.

Mannens forsvarer Kolbjørn Lium ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Tidligere dømt

Mannen er blant annet varetektsfengslet på grunn av gjentagelsesfare. Han er tidligere dømt for seksualforbrytelser tre ganger siden 2012.

I april 2012 ble han dømt for seksuell omgang med to barn under 16 år som han møtte på nett.

Videre ble mannen i 40-årene dømt for å ha chattet med flere barn, for å ha fått tilsendt nakenbilder og for å ha sendt nakenbilder av seg selv.

I 2015 ble han dømt for ved to tilfeller å tilbudt barn under 16 år penger for å få tilsendt nakenbilde og/eller ha sex med ham.

I 2017 ble han dømt for ved 2 tilfeller å ha gitt penger til barn han kontaktet på nett for å få tilsendt nakenbilde.

Alle tre gangene ble han også dømt for å oppbevaring av overgrepsmateriale.

