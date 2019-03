KJEMPER: Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes vil begge bli den nye nestlederen i SV. Foto: Gisle Oddstad

Nestlederduell: Disse to vil ta over styringen i SV

GARDERMOEN (VG) Kari Elisabeth Kaski har levert oljenedsølte fisk til politikere, og tent på pappmasjéjordkloder. Torgeir Knag Fylkesnes har posert for plakater med en biff hengene ut av munnen.

Lørdag skal SVs landsmøte velge hvem som skal etterfølge Snorre Valen som nestleder.

VGs oversikt over stillingen, viser at Fylkesnes har støtte i flest fylker. De som vil ha ham, peker på at han vil breie ut partiet i nærings- og distriktspolitikken. Kaski har mer støtte i de største fylkene. De som vi ha henne, peker på at hun er god på klimapolitikk og organisasjonsbygging, og at det bør være flere kvinner i ledelsen.

Men hvem er de to kandidatene egentlig?

VG har stilt Kaski og Fylkesnes de samme spørsmålene om både deres politiske syn, hvem de er, og hvordan de endte opp i politikken. Dette svarer de:

GRØNN: Kaski har vært partisekretær og er valgt inn på Stortinget for Oslo, men er fra Finnmark. Hun har bakgrunn fra miljøbevegelsen. Foto: Frode Hansen

– Hva er din største visjon for SV?

Kaski: – Min største visjon for SV er at vi klarer å få gjennomslag for politikken vår, som reduserer forskjeller og kutter klimagassutslippene. For å få til det må vi bli større og få med oss enda flere folk, og nå merker vi en stor medlemsøkning til partiet.

Fylkesnes: – Vi skal bli et fullblods alternativ på venstresiden, ikke et korrektiv til de store partiene. Vi skal bli et bredt folkeparti. Det er den visjonen Audun Lysbakken lanserte når han ble leder, og den visjonen jeg jobber etter.

– Hva er de viktigste sakene for deg på landsmøtet?

Kaski: – Det er jo å vinne valget, ler hun.

– Men av politiske saker skal vi behandle en hovedresolusjon om ulikhet. Den er viktig fordi den er et svar på regjeringens melding om ulikhet og vår ulikhetsrapport. Det er også mange viktige klima- og miljøsaker som skal debatteres.

Fylkesnes: – Brytningspunktet mellom klima, fordeling og næring - der befinner mange av de interessante uenighetene på landsmøtet seg, sier han og trekker frem blant annet kraftkabler.

– Hva var det første du gjorde som politisk aktiv?

Kaski: – Det som startet min kurs som ordentlig politisk aktiv var at jeg startet lokallaget i Natur og ungdom hjemme i Kirkenes, kjempet mot omlasting i bøkfjorden og gruvedriften der, og oljevirksomhet i barentshavet. Det var det som på et vis formet skjebnen min fremover også.

Fylkesnes: – Jeg stilte til valg i studentpolitikken i Tromsø.

– Hva er det rareste du har gjort for ditt politiske engasjement?

Kaski: – Da jeg satt i sentralstyret i Natur og Ungdom var det mange rare aksjoner. Vi overleverte fisk dynka i olje til politikere, laget portaler man skulle gå igjennom for en oljefri fremtid, laget pappmasjéjordkloder og satte fyr på dem, ramser hun opp.

Fylkesnes: – Å ha en stor biff i munnen hengende ut på et bilde, sånn at det så ut som en tunge, der det stod «skal SSL (Sosialistisk Studentlag) bli tunga på vektskåla? Stem.»., humrer han.

BIFF: I Fylkesnes’ første valgkamp, stilte han opp på plakater med en biff i munnen. Han var aldri aktiv i noe ungdomsparti før han ble studentpolitiker, mens han studerte filosofi i Tromsø. Foto: Tore Kristiansen

– Hva er det flaueste en politisk motstander kan bruke mot deg i en valgkamp?

Kaski: – Nå tror jeg heldigvis ikke politiske motstandere vet alt det flaue jeg har i bagasjen. Det er klart at det å finne frem gamle oppslag fra aktivist-tilværelsen kan brukes mot meg, men det er både litt flaut og noe jeg er stolt av.

Fylkesnes: – ...at jeg har begynt å få viker?

– En av sakene det er uenighet om i SV, er kraftkabler ut av Norge. Hvordan stiller du deg til den saken?

Kaski: –Jeg tror ikke egentlig den politiske avstanden er så stor. Vi er enige om at vi ikke skal gå inn for å bygge den nye kabelen som ligger på bordet. Utover det er det ikke planlagt flere på lang tid, sier hun.

– Men jeg mener vi må opprettholde dagens overføring både for å sørge for stabil kraftleveranse til industrien og forbrukerne i Norge når vi trenger det. Og hvis vi for eksempel skal ha en storstilt satsing på havvind fremover, handler det også om å bidra til det fornybare skiftet i Europa.

Fylkesnes: – Spørsmålet er om vi skal være et batteri for andre lands industri, eller om vi skal bygge selv. Så enkelt er det. Jeg tror man har et globalt CO2-ekvivalentsperspektiv når man har tenkt på Norge sin rolle på kontinentet med å forsyne kraft i en overgangsfase, men ikke på hvordan Norge skal fungere og gjennomføre sitt eget grønne skifte.

– Bør man bygge ut vindkraft på land?

Kaski: – Jeg er imot forslaget som ligger på bordet som blant annet Torgeir har vært med på å fremme, som sier at vi skal gå prinsipielt mot all vindkraft på land i Norge. Det mener jeg er å gå alt for langt for et parti som tar klimakrisa på alvor. Jeg er for å bygge vindmøller på land, men mener man må stille strenge krav når det kommer til naturmangfold og samiske rettigheter.

Fylkesnes: – Jeg mener at vi skal gå fra å være positive til å bli kritiske til det. Her er det svære naturinngrep, og det er høyst usikkert om vi trenger den kraften. Så er det stort sett utenlandske selskaper som eier de vindmølleparkene.

DAGENS LEDELSE: Partileder i SV Audun Lysbakken flanket av dagens nestledere Snorre Valen og Kirsti Bergstø. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Er dere et bredde- eller nisjeparti?

Kaski: – Vi er et breddeparti. Når vi jobber med klima- og ulikhetskrisen så jobber vi med de to viktigste utfordringene i vår tid, som griper inn i alle samfunnsområder. Jeg har som mål at vi også skal bli et breddeparti i hvem som er i SV. Medlemsveksten vi ser nå handler om å breie oss ut til nye grupper og få flere folk med oss.

Fylkesnes: – Vi er jo et breddeparti. Men vi må etablere oss tyngre på flere saker for å virkelig bli et folkeparti. Næring og distrikt har jeg pekt ut som områdene vi bør og må gå inn i hvis vi skal klare det grønne skiftet.

Hvem likner dere mest på - Rødt eller MDG?

Kaski: – Vi har en fordelingspolitikk som er veldig lik rødt sin, og en miljøpolitikk som er veldig lik MDG sin - og det henger veldig sammen. Du klarer ikke å løse klimakrisen uten fordeling, og klimakrisen øker forskjellene mellom folk. Det er vanskelig å velge, det er derfor jeg valgte SV.

Fylkesnes: – Det er rødt som tar folk mest på alvor, og MDG som tar klima mest på alvor. Du må ha begge. Det blir jo på en måte eksempel på nisjeparti.

– Kunne du samarbeidet med KrF i regjering?

Kaski: – Ja, hvis vi får gjennomslag for god nok politikk. Men vi skal aldri kompromisse på kvinners rettigheter, som Høyre-regjeringen gjorde i høst.

Fylkesnes: – Hvis vi får gjennomslag for vår politikk, så kan jeg samarbeide med nesten alle partier.

Kjøtt eller vegetar?

Kaski: – Jeg er ikke vegetarianer, men spiser stadig mindre kjøtt. Så jeg lener meg i den retningen.

Fylkesnes: – Det varierer.

– Marka eller havet?

Kaski: – Jeg kommer ikke unna oppveksten min, jeg er hele tiden tiltrukket av havet. Men jeg tilbringer mer tid i marka nå.

Fylkesnes: – Havet.

– Vin eller vann?

Kaski: – Vin.

Fylkesnes: – Øl.

Buss eller sykkel?

Kaski: – Virkeligheten er buss, men helst sykkel.

Fylkesnes: – Buss.

A- eller B-menneske?

Kaski: – A-menneske.

Fylkesnes: – B-menneske. Men jeg får ikke levd det ut nå, sier han og forteller at det er både på grunn av jobb, og fordi han er den som våkner først av ungen om morgenen.

