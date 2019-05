MÅKE OG MANN: Birk Martinius Paulsen og måken som har etablert reir på taket av bilen hans. Foto: Privat

Vordende måkemor etablerte reir på biltak: – Hun sitter der dagen lang

Måken besluttet å bygge og bo på Birks biltak. Nå får han eksperthjelp for å komme seg hjem på sommerferie.

Oppdatert nå nettopp







Det er den 20 år gamle studenten Birk Martinius Paulsen som nylig har måttet dele bruksretten til bilen sin med ei måke. Nå som hun har lagt egg i reiret, er det nemlig fredet fram til klekking.

– Jeg oppdaget det først fredag da jeg skulle på butikken. Da var det et reir der, men ingen fugl. Så jeg kjørte og reiret fløy av, forteller Paulsen til VG.

Da studenten returnerte til parkeringsplassen ved Bjølstad studentboliger i Fredrikstad fra handleturen, satt han fra seg bilen samme sted. Neste dag var reiret restaurert.

– Nå har den lagt tre egg og sitter der dagen lang, konstaterer 20-åringen.

HØNEMOR: Sjømåken som nå har lagt tre egg på Paulsens biltak sitter ved sin post dagen lang. Foto: Privat

Saken er også omtalt i Fredrikstad Blad, som skriver at Paulsen de siste dagene har lånt bil av venner når han trenger det. Når eksamenstiden er over om cirka to uker vil han imidlertid kjøre hjem til Brevik.

I den anledning har han klekket ut en plan.

– Det kommer en fugleekspert fra Halden for å hjelpe meg når tiden er inne. Han mente at man kunne bygge en plattform som reiret kan flyttes over på, sier Paulsen.

Han legger til at bilen blir stående i ro til ungenes trygghet er sikret.

– Jeg kan ta buss og tog hjem dersom flytting av redet ikke lar seg gjør på ansvarlig vis.

FORSKER PÅ FUGL: Forskningssjef Svein-Håkon Lorentsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) studerer sjøfugl. Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA), Arnstein Staverløkk

– Et biltak kan se ut som en liten holme i landskapet, sier forskningssjef Svein-Håkon Lorentsen ved Norsk institutt for naturforskning til VG.

Han forklarer at måker gjerne søker til høye steder i terrenget, der reiret er trygt for katter og mink.

Forskeren sier også at det er mulig å flytte reir over på stolper med et brett på toppen, slik fugleeksperten fra Halden planlegger. Det er en utbredt metode som særlig benyttes i Nord-Norge.

– Hvis man ser det når de begynner å bygge kan man ta bort reiret, men når de har lagt reir er de fredet i hekketiden. Likevel mener han at det kan flyttes til en slik innretning dersom man er varsom.

Måker ruger på eggene i tre til fire uker. Når ungene klekkes tar det ikke lang tid før mor og unger forlater redet.

– De første dagene holder moren seg i området rundt reiret, men de vil fort bevege seg litt bort.

Publisert: 28.05.19 kl. 17:10 Oppdatert: 28.05.19 kl. 17:21