ET SKIKKELIG SKYLL: Det er ventet store nedbørsmengder i Sør-Norge utover tirsdag kveld og natt til onsdag. Foto: StormGeo

Nå skal det pøse ned: Kan lokalt komme 40 millimeter

Det er bare å skalke lukene: Et lavtrykk med store nedbørmengder vil ødelegge for finværet Østafjells fra tirsdag ettermiddag.

Nå nettopp







Meteorologene har sendt ut farevarsel for både kraftige regnbyger, jordskredfare og flomfare flere steder tirsdag.

– Det kan komme 30 til 40 millimeter i løpet av en periode avhengig av hvor lenge bygene blir hengende over. Får du en kraftig byge som blir liggende i et område over tid kan det komme veldig mange millimeter, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Kristen Gislefoss.

Sjekk hvordan været blir der du bor her

– Det er litt vanskelig å si akkurat hvor dette vil ramme. Det blir lokale byger som kommer inn og blir ganske kraftige. Vi får i tillegg ganske høy temperatur og fuktighet.

I Oslo er det tirsdag godt over 20 grader, og det er ventet at de høye temperaturene i Sør-Norge vil resultere i tordenvær utover dagen.

Telemark og Buskerud får mest

Tirsdag ligger det an til å bli en solfylt og varm dag på Østlandet, men når lavtrykket når områdene rundt Oslofjorden i ettermiddag, er det slutt på moroa og det vil skye til ganske raskt.

– Telemark og Buskerud ser ut til å få mest nedbør, men Agder-fylkene og Rogaland vil også få en del, forteller Cecilie Villanger, meteorolog i StormGeo.

I løpet av 12 timer kan det komme opp mot 30 millimeter i disse fylkene, mens Oslo kan vente seg rundt 20, forteller hun. Det er i ytre strøk været ser ut til å ramme hardest.

Lavtrykket er ventet å passere i løpet av natten, og den verste nedbøren vil være over onsdag morgen.

– Det vil fortsatt være regnbyger i store deler av Sør-Norge, og fare for torden, sier Villanger, og legger til at temperaturene også er ventet å dale litt i etterkant av tordenværet.

Les også: Derfor er «alt» dekket i gult støv

Kan gjøre skade

– Kan dette uværet gjøre skade?

– Det kan bli noen kraftige regnskyll på kort tid, så det kan bli lokale oversvømmelser, sier meteorologen og oppfordrer til at folk sørger for at vannet får fri bane.

Gislefoss hos Meteorologisk institutt poengterer at mye regn alltid kan skape problemer for infrastrukturen.

– Det er sendt ut farevarsel, og det er jo en grunn til at det er det, men selv om det kan skape problemer er det ikke dermed sagt at det gjør det, sier han.

SKAL BØTTE NED: I Oslo kan det komme rundt 20 millimeter på 12 timer. Her fra styrtregnet hovedstaden opplevde i august i fjor. Foto: Gisle Oddstad

Solfylt i Midt- og Nord-Norge

Utover onsdag er det Hordaland og Sogn og Fjordane som vil få merke det våte været. Fra Trøndelag og nordover er det imidlertid ikke ventet at de vil merke lavtrykket i særlig stor grad.

– Her er det ikke ventet mye nedbør. Trøndelag vil ligge ganske i le, og kan vente seg en fin dag i morgen med sol og temperaturer over 20 grader.

Nordover vil det også holde seg stort sett fint, men gode utsikter for sol i både Nordland og Troms.

– Det kan komme litt nedbør i Finnmark, men ellers blir det oppholdsvær, sier Villanger.

Se hvordan det så ut da Kristiansand fikk besøk av styrtregn i fjor:

Publisert: 21.05.19 kl. 09:50