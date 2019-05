SLUTTET: Lise Brændeland ga opp jordmordrømmen og har nå fast jobb som intensivsykepleier. Foto: Privat

Sa opp drømmejobben som jordmor i protest: – Det handler om liv og død

Jordmor Lise Brændeland mener vedtaket om nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund er så alvorlig at hun som én av tre valgte å si opp i protest.

– Å se det som nå skjer med befolkningen her på Nordmøre er trist og tragisk. Som jordmødre vet vi bedre enn noen andre hva lang reisevei til nærmeste fødeavdeling kan medføre, sier Brændeland.

Etter kun et halvt år i yrket falt beslutningen om at fødeavdelingene i Molde og Kristiansund skulle slås sammen i påvente av et nytt fellessykehus på Hjelset.

Dette er imidlertid ikke første gang sentrale funksjoner på Kristiansund sykehus har vært nedleggingstruet, og Brændeland har flere ganger tidligere kjent sykehuskampen på kroppen.

– Og så ble det jo vedtatt som vi fryktet, at føden skulle flyttes til Molde. På bakgrunn av de tidligere prosessene jeg har vært vitne til så sa jeg opp i protest. Det har vært rene skinnprosesser, mener hun.

Sammenslåing utsatt

Helse Møre og Romsdal besluttet onsdag at sammenslåingen skulle utsettes, og at de skal gjennomgå faktagrunnlaget på nytt. Bakgrunnen er påstander om feil fra miljøer ved sykehuset i Kristiansund.

– Det eneste akseptable er at vedtaket kjennes ugyldig, og at vi fredes inntil et nytt felles sykehus er på plass, sier Brændeland.

Aksjonsgruppen «bunadsgeriljaen», som kjemper for fødetilbudet rundt om i landet, krever også at fødeavdelingen skal bestå. De ber om at helseforetaket setter en tidsbestemmelse for utsettelsen så fort som mulig.

Styreleder i helseforetaket, Ingve Theodorsen, sa imidlertid til VG onsdag at det ikke er noe som tyder på at en sammenslåing ikke vil bli gjennomført.

Også statsminister Erna Solberg bekrefter at en sammenslåing vil finne sted.

– Det skal finne sted en sammenslåing når det nye Molde-sykehuset er på plass. Men vi må sørge for at det fungerer godt før det, sa Solberg til VG i Paris onsdag ettermiddag.

Frykter for kvinner og barns sikkerhet

Legges fødeavdelingen til Molde får mange fødende tilhørende Kristiansund og omegn lang reisevei til fødeavdelingen. Enkelte opptil tre timer, sier Brændeland.

– Jeg er kjempebekymret. Det er snakk om liv og død-problematikk. Jeg har selv opplevd styrtfødsler der kvinner føder kun en halvtime etter at de har kommet inn. Om vi ikke hadde hatt fødeavdeling i Kristiansund da, så hadde de født langs veien, sier Brændeland.

– I tillegg er det mange andre akuttsituasjoner som kan oppstå. De hører man ikke om fordi det går som regel bra når de fødende er på sykehus. Men det er ting man kommer til å høre mer om fremover dersom sammenslåingen blir gjennomført.

DEMONSTRERTE: Bunadsgeriljaen demonstrerte mot kutt og nedleggelser i distriktene i Oslo tirsdag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ifølge jordmoren er også følge- og beredskapstjenesten, der en jordmor følger fødende som har mer enn en og en halv time i ambulanse til fødeavdelingen, i knestående.

– Årsaken er at man må sitte på vakt 24 timer i døgnet, men kun får betalt for hver fjerde time. Rykker man ut til noen som tror de er i fødsel, men som det viser seg at ikke er det, får man ikke betalt. Det går ikke.

Mener det har blitt en kvinnesak

Brændeland mener det er et paradoks at statsminister Solberg oppfordrer nordmenn til å få flere barn, men likevel ønsker å legge ned fødeavdelinger.

– Hvis de legger oss ned og vi får et tilfelle der det går galt med mor, barn eller begge, så håper jeg ikke politikerne sover godt om natten.

Hun mener nedleggelsen har blitt en kvinnesak.

– Hvorfor skal det alltid gå utover kvinner og barn? KrF sier de vil verne om ufødte barn og fronter seg selv om et familiepolitisk parti, og så stemmer de faktisk imot å verne vår fødeavdeling. Det er helt uforståelig. Det er rett og slett prostitusjon for å få sitte i regjeringen.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold, leder i helsekomiteen, kommenterer saken slik:

– Jeg er utrolig glad for at helseforetaket nå utsetter sammenslåingen og skal se dette i en større sammenheng. Jeg er også glad for at KrF har fått på plass midler til flere jordmødre, ikke minst i Møre og Romsdal, for det igjen styrker følgetjenesten som må være på plass når kvinner har lang vei til fødested, sier han.

– Veldig synd

Tillitsvalgt i Jordmordforbundet Solveig Aarset Vatten i Kristiansund bekrefter overfor VG at det i tillegg til Brændeland er to andre jordmødre ved avdelingen som har gått i protest.

– Vi tenker det er veldig synd, men det blir veldig uforutsigbart når vi har den skyen hengende over oss, sier Aarset Vatten.

Brændeland har nå takket ja til en fast stilling som intensivsykepleier ved Kristiansund sykehus.

– Jeg er heldig som har fått meg fast jobb, men føler veldig med mine kolleger på føden, som går en utrygg fremtid i møte. Det er også synd å slutte i jobben jeg har jobbet så hardt for å få. Det er å være jordmor jeg har drømt om og følt at jeg har passet til å gjøre, forteller hun.

– Men viktigst i denne saken er konsekvensene fødenedleggelsen får for befolkningen på Nordmøre, poengterer hun.

Publisert: 16.05.19 kl. 11:50 Oppdatert: 16.05.19 kl. 13:46