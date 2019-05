KLIMA-STREIK: Tusener av skoleelever trosset regnet og sa sin mening om klimakrisen vi nå er midt inne i. Foto: HARALD VIKØYR, VG

Skoleelever i streik: – Bompenger er bra

OSLO (VG) Ti tusen norske skoleelever streiket i Norge i dag for å få voksne til å ta klimakrisen på alvor. Men hva synes de om den veldige boomen for bompengemotstanden?

– Jeg synes i utgangspunktet at bompenger er bra, sier Gro Lintoft (15) fra Oslo.

Hun deltar i demonstrasjonen foran Stortinget.

BOMPENGER BRA: – Det reduserer biltrafikken inn mot byene, mener Gro Lintoft (15). Foto: HARALD VIKØYR, VG

– Det er unødvendig mye bilkjøring i Oslo og inn til Oslo. Bompenger reduserer dette. Bompenger er et bra tiltak, mener hun.

Hun mener at det finnes viktigere ting å demonstrere for en kampen for å redusere bompengebelastingen – som for eksempel klimakrisen.

Det var planlagt streik blant skoleelever på hele 31 steder i Norge fredag, fra Alta og Karasjok i nord til Kristiansand og Mandal i sør.

HELLER OLJESTANS: – Det er viktigere å stanse oljeletingen, mener Ragnhild Bjelkerud (14). Foto: HARALD VIKØYR, VG

Venninnen Ragnhild Bjelkerud (14) er enig i at bompenger er bra.

– Det reduserer biltrafikken inn mot byene. Men det er viktigere å foreta seg andre ting for å redde klimaet – som å stanse oljeletingen, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) stilte på talerstolen og tok ordet i møte med de tusentalls ungdommene som demonstrerte foran Stortinget. Hun ga dem medhold i at vi har en klimakrise.

SA K-ORDET: Statsminister Erna Solberg møtte de demonstrerende skoleelevene og ga dem medhold i at vi snakke om en klimakrise. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

– Norge har et særskilt ansvar for å bidra til å kutte klimagassutslipp. Både fordi vi er et rikt og velutviklet land, men også fordi vi er en stor eksportør av olje, sa statsministeren til alle som var møtt fram til skolestreiken for klima foran Stortinget, sa Erna.

IRRITERENDE: Ulrik Engedal Leskovsky (15) har en viss forståelse for bompengemotstanden. Foto: HARALD VIKØYR, VG

15-årige Ulrik Engdedal Leskovsky har en viss forståelse for bompengemotstanden rundt i landet:

– Det kan bli irriterende med bompenger hvis det blir for mye, da. Bompengeavgiftene må ikke bli for høye, mener han.

FORSTÅELSE: Victor T. Næssvik (14) mener det er en rettferdighet i bompengesystemet, men kan forstå reaksjonene. Foto: HARALD VIKØYR, VG

Kameraten Victor T. Næssvik (14) kan forstå at bompenger er innført:

– For å bygge veier – da må de få inn penger. Da er bompenger OK. Det er rettferdig at de som kjører må betale for veier, og at de som ikke bruker bil, ikke betaler. Men jeg kan forstå reaksjonene hvis det bare blir dyrere og dyrere, mener han.

Publisert: 24.05.19 kl. 13:42