MANGE BERØRTE: Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, har vært til stede på krisesenteret som ble opprettet på Tollboden hotell, og fikk søndag kveld se branntomten der to mennesker mistet livet natt til søndag. Foto: Solberg, Trond

Ordføreren på branntomten de to mistet livet: – Dette bildet sier alt

LIER (VG) – Tankene mine går til de som har sett og opplevd dette i natt, sier Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal når hun får se stedet der to mennesker mistet livet i en voldsom brann natt til søndag. Nå ber politiet om tips i saken.

Et hus er revet etter nattens brann, mens ett står - helt ubeboelig og med et tak som har rast sammen på Lierstranda.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) ser de ødelagte husene for første gang søndag kveld.

– Først og fremst går tankene våre til de berørte – de pårørende og dem som er skadet. Dem som har sett og opplevd dette i natt. Det er det jeg føler, sier hun når VG treffer henne på stedet søndag kveld.

Politiet ber om tips

Brannårsaken er fremdeles ukjent, og politiet vil ikke utelukke at brannen kan ha vært påsatt.

– Dette var en alvorlig brann der to personer er bekreftet omkommet. De avdøde er fraktet til Oslo Universitetssykehus for rettsmedisinske undersøkelser. Vi ønsker å få bekreftet en sikker identitet på de avdøde. Selv om vi mener å vite hvem de er, så vil vi ikke frigi navn på de avdøde eller si noe nærmere om deres relasjon ennå, sier politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet har foreløpig ikke avdekket noe som styrker hypotesen om at noe kriminelt har skjedd, sier han til VG.

– Slik situasjonen er nå har vi ikke oversikt over hva som er brannårsaken, og vi er tidlig i etterforskningen, sier han.

I en pressemelding ber politiet om tips dersom noen har sett eller hørt noe unormalt i området, i tidsrommet fra midnatt frem til omtrent 00.38. Det vil mandag bli satt i gang kriminaltekniske undersøkelser, blant annet for å finne ut hvor brannen startet. De omkomne vil også bli sendt til obduksjon mandag.

Det er søndag gjort flere vitneavhør, men Fredriksen ønsker ikke å gå inn på hva som er forklart.

To personer måtte hoppe

Politiet bekrefter at to personer kom seg ut ved å hoppe fra husets andre etasje. En av de som hoppet ble sendt til Drammen sykehus for videre behandling.

Helena Elvaker Haande (22) ble vitne til den dramatiske brannen:

-- Vi satt med ryggen til i stua. Vinduet er rett mot huset som brant. Jeg snur meg og ser at det er gult, men tenker «det er jo ingen som sender opp fyrverkeri nå. Jeg sa til kjæresten min at «nå må du ringe 113», forteller hun til VG.

Hun bor i leilighet i bygget tvers over gaten for ett av husene som brant, og tittet dermed rett inn i flammene da hun så ut stuevinduet. Brannen utviklet seg svært raskt. Mens kjæresten Anders Stakvik (21) ringte brannvesenet og gikk ut av leiligheten for å fortelle dem om situasjonen, ringte Helena moren sin, som også bor i leiligheten men som ikke var hjemme da brannen pågikk.

Mamma Rita Veronica Elvaker Haande (45) ble dermed vitne over videosamtale til brannen som utspant seg i nabobygget tvers over gata. Klokken var da 00.40.

-- Jeg så gnistregnet, og tenkte at nå går våre leiligheter også. Jeg synes det er helt forferdelig at jeg ikke var hjemme selv, men sånt kan man ikke vite om. Det er forferdelig egoistisk, men jeg skjønte at denne brannen ikke var bra. Brannen utviklet seg så hinsides fort, sier Rita til VG.

Hun er veldig glad for at datteren og kjæresten kom seg ut. I løpet av videosamtalen med datteren banket det på døren.

-- Da fikk vi beskjed om å gå ut. Det gikk ikke lang tid, kanskje fem-ti minutter fra da vi oppdaget brannen. Da var det bare å plukke opp katten og komme seg ut, forklarer Helena.

DRAMATISK: Helena Elvaker Haande og kjæresten hennes Anders Stakvik oppdaget brannen og varslet nødetatene. Det ble en dramatisk natt - men paret var heldige som tross alt fikk komme hjem til leiligheten allerede søndag formiddag. Foto: Trond Solberg

Fikk flytte tilbake

Når hun tenker tilbake på natten tror hun nok at hun var ganske hysterisk da alt pågikk.

-- Jeg har alltid sett for meg at i sen sånn situasjon skal jeg få med meg familiealbum og alt som er. Men jeg gikk jo ut i pysjen, sier Helena.

Kjæresteparet og katten overnattet hos ei venninne av Helena, men fikk også tilbud om hotell. Like over klokken elleve i formiddag kunne de reise tilbake til leiligheten.

Det er gjort noen undersøkelser på stedet, og politiet opprettholder vakthold inntil videre. To hus ble totalskadet i brannen. Husene i nærheten ble evakuert som følge av brannen, som var kraftig.

Kommunen satte ned krisestab allerede i natt og alle som ble evakuert til Tollboden hotell måtte innom for å forklare hva de hadde behov for før de fikk reise fra stedet, forklarer ordføreren.

– Det har vært gjort en grundig jobb, og det vil vi fortsette med i uka som kommer, sier ordfører Ringdal, som selv har besøkt de berørte på Tollboden.

Har ikke oversikt over alle beboere

– De som har mistet hjemmene sine – hvor er de nå?

– Alle som ikke lenger har et sted å bo, har et sted å overnatte nå. Så skal vi skaffe de et sted å bo så fort vi har full oversikt over situasjonen. De som var på hotellet i natt, og fikk flytte hjem igjen, har gjort det, men de som ikke kunne det, bor fortsatt på hotell, sier ordføreren.

De har ennå ikke oversikt over hvor mange personer som faktisk bodde i to husene.

– Kommunen og politiet jobber i samarbeid med å finne ut hvor mange personer som bodde i de to husene, sier ordføreren.

– Kommunen skal hjelpe de berørte

Hun forklarer at kriseteamet har jobbet med å trygge de berørte i at kommunen skal hjelpe dem, enten det er med praktiske eller psykiske behov.

– Man ønsker jo ikke å oppleve dette som ordfører, men sånne ting skjer dessverre i et samfunn. Midt oppi alt er det derfor godt å vite at vi har flinke folk som jobber psykososialt, at brannvesenet var raskt på stedet og gjorde det rette for å hindre spredning av brannen, og at politiet hadde kontroll.

