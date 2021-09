BEKLAGET: En alvorstynget Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen for å beklage skattegrepet fredag.

KrF-veteran om Ropstad-saken: − De valgte feil side

Flere fylkesledere tar nå til orde for at Ropstad ikke er den rette til å lede KrF videre. KrF-veteran Ole Trygve Foseide mener partiet valgte feil side da de vendte Knut Arild Hareide ryggen.

Av Silje Kathrine Sviggum

Britt Egeland Gulbrandsen, KrF-fylkesleder i Viken, beskriver et KrF preget av krise da VG ringer henne og resten av fylkeslederne lørdag morgen.

– Jeg følte en sorg da jeg fikk vite hva som var hendt fordi jeg er helt sikker på at Kjell Ingolf ikke har tenkt seg godt nok om på hva han har gjort. Den sterkeste følelsen jeg sitter med er at det er synd på Kjell Ingolf, sier Gulbrandsen.

– Det har kommet frem så mye at det er vanskelig å si hva han kunne gjort annerledes. Den følelsen mange i partiet sitter igjen med er sorg. Vi er veldig lei oss.

Ropstad møtte fredag pressen for å beklage et skattegrep, som ifølge Aftenposten gjorde at han sparte 175.000 kroner i skatt. Avisen har tidligere skrevet at han var folkeregistrert hjemme hos sine foreldre, mens han og familien bodde i Oslo.

FØLER SORG: Fylkesleder Britt Egeland Gulbrandsen i Viken KrF.

Ukjent med SMK-skjema

I 10-tiden lørdag morgen visste ikke Gulbrandsen mer enn at det er innkalt til pressekonferanse om situasjonen klokken 14.

– Det har jo kommet frem nye opplysninger etter det vi fikk vite først. Dette med at Kjell Ingolf har fylt ut skjema og levert Statsministerens kontor (SMK), sier hun og viser til Aftenpostens avsløring fredag.

– Hvordan synes du situasjonen ser ut for ham?

– Jeg synes det ser ut som om Kjell Ingolf har tatt beslutninger som det i etterkant viser seg var dumme og veldig uheldige. Det gjør vi alle sammen iblant, men nå får det større konsekvenser.

– En utfordring for oss

Viken-fylkeslederen understreker overfor VG at hun ikke ønsker å spekulere i om Ropstad kommer til å gå av eller ikke.

– KrF må jo sies å være et parti tuftet på etikk og moral. Føler du at Kjell Ingolf Ropstad er den rette til å lede dere inn i lyset?

Gulbrandsen bryter ut i kort latter i telefonen før hun raskt henter seg inn og svarer følgende:

– Vi gjør alle feil. Også hos oss skal det være stor takhøyde. Det skal være raushet og vi skal tilgi hverandre når noen har gjort noe som ikke var kloke avgjørelser. Jeg vil at det skal være raushet og mulighet for å gå videre.

– Er han ferdig i topp-politikken?

– Det har jeg ikke lyst til å si noe om nå. Men det er klart at det er en utfordring for oss å ha en som har så stort ansvar som en leder har og som så tar et slikt valg.

BER EN BØNN? Kjell Ingolf Ropstad ved regjeringskvartalet i Oslo der han møtte pressen fredag. Lørdag har han innkalt til nok en pressekonferanse.

– Føler du deg ledet mot lyset av Ropstad?

– Politisk ja, der har han vært en god leder. Så er dette noe han har ansvaret for helt alene på det personlige plan, men som får konsekvenser for hele partiet. Det gjør jo det når en leder tar sånne valg, svarer Viken-fylkeslederen.

– Hvordan vil du beskrive Kjell Ingolf Ropstad som mann?

– Kjell Ingolf er hyggelig og hardtarbeidende. En omgjengelig mann. Det er ikke vanskelig å snakke med ham. Men det han har gjort nå er vanskelig.

Fylkesleder Jan-Erik Fjukstad Hansen i Oslo KrF ønsker ikke å uttale seg om Ropstads fremtid, men sier følgende til VG:

– Det er en vanskelig situasjon for partiet. Men de fleste vil avvente situasjonen og ikke forhaste seg.

– Ferdig som partileder

Flere KrF-topper uttrykte fredag svekket tillit til partilederen.

– Ropstad er ferdig som partileder, sa Erik Næs, lokalpolitiker for KrF i Skien til NRKs Dagsnytt 18 fredag.

Gruppelederen understreket fredag overfor VG at KrF er et verdiparti, særlig for de svake i samfunnet.

– Da mener jeg det Ropstad nå har gjort, slik det fremstår, ikke samsvarer med de verdiene vi er tuftet på, sa Næs til VG.

MENER ROPSTAD MÅ GÅ AV: Gruppeleder Erik Næs i KrF Skien.

Ifølge gruppelederen skaper Ropstads handlinger inntrykk av at han har «kjørt slalåm mellom regler for å få minst mulig skatt» – noe han mener også svekker tilliten til partiet.

– Jeg mener Ropstad er ferdig som partileder, ganske enkelt. I praksis er han det. Det han kan gjøre for seg selv og partiet videre, er å trekke seg, sa Nes fredag.

Hadle Rasmus Bjuland, 2.-kandidat for Rogaland KrF og nestleder i KrFU, sier til Stavanger Aftenblad at han fortsatt har tillit til Kjell Ingolf Ropstad, men åpner for at partiet må finne ny partileder:

– Ingen er fredet, sier Bjuland til avisen.

Delte oppfatninger

Adresseavisen har foretatt en spørrerunde blant alle lokallagsledere i Trøndelag om de mener Ropstad kan fortsette som partileder. Meningene er delte blant de ti lokallagslederne som har svart avisen.

– Jeg mener Ropstad skal trekke seg som partileder før landsstyremøtet. Han har satt seg selv i en umulig situasjon som skader partiet både sentralt og lokalt, sier Ole Trygve Foseide, leder i Rindal KrF til Adresseavisen.

Da VG snakker med Foseide lørdag formiddag, retter han sterk kritikk mot partilederen og hans rådgivere.

LOKALVETERAN: (F.v.) Ole Trygve Foseide (77), leder i Rindal KrF, har vært med i partiet siden 1967. Her fotografert i 2002 sammen med daværende statsminister Kjell Magne Bondevik.

– Jeg håper Ropstad tar konsekvensen og går av som partileder før landsstyremøtet neste uke. Det er det fornuftige slik situasjonen har blitt. Vi andre sitter nå rundt i landet og prøver å representere KrF. Ropstads handlinger går ut over oss på sosiale medier, sier Foseide til VG.

– Hva med statsrådsrollen? Bør han trekke seg som statsråd?

– Han er statsråd i Barne- og familiedepartementet. Jeg har selv vært lærer og rektor i yrkeslivet. Det er noe med å gå foran med et godt eksempel, men jeg overlater til Erna og Ropstad selv å si noe om dette.

– Utsatt for kristenhets

Partiveteranen har engasjert seg i KrF siden 1967 og opplever at folk nå vender seg mot partiet.

– Folk skriver på sosiale medier nå om hvordan kristne oppfører seg. Vi opplever sjikane som går over i kristenhets.

– Du mener at Ropstad har forårsaket kristenhets?

– Ja, konsekvensen blir jo egentlig det selv om hetserne selv har ansvar for det de skriver. Jeg vil ikke gå så langt som å si at Ropstad har gjort noe ukristelig, men følgene av det han har gjort skader partiet han leder. Det er det som er trist for oss. Jeg blir småsint og lei meg.

BER ROPSTAD GÅ AV: Ole Trygve Foseide, leder i Rindal KrF.

Ole Trygve Foseide mener KrF begikk et feilaktig valg da de gikk imot Knut Arild Hareides råd om å velge rød side i politikken, noe som førte til at han gikk av som partileder.

Lokalt ble konsekvensen at Rindal KrFs eneste kommunestyrerepresentant gikk ut av partiet.

– Et lite flertall på landsmøtet i 2019 tok en avgjørelse om å velge side i norsk politikk. De valgte feil side, sier Foseide.

Også fylkesleder Truls Olufsen-Mehus i KrF Troms og Finnmark mente fredag at tilliten er svekket.

– Ropstad virker innstilt på å ta konsekvensene av det som har vært en dårlig avgjørelse. Det er positivt at han vil gjøre opp for seg og at han beklager. Men det som kommer fram nå rokker ved tilliten til Ropstad som partileder, sa Olufsen-Mehus da til VG.

Ropstad fredag: Motivert til å fortsette

På spørsmål fra VG fredag om Ropstad har statsministerens tillit til å fortsette som barne- og familieminister, svarte han:

– Det må du nesten spørre Erna Solberg om, men jeg har selvsagt diskutert denne saken med statsministeren.

– Dere har ikke snakket konkret om at du skal gå av, for eksempel?

– Jeg skjønner at jeg har skuffet mange og derfor kan jeg heller ikke kreve tillit, samtidig så er jeg veldig motivert til å gjøre jobben som partileder og for å fortsette som barne- og familieminister.