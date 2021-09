MISTER STØTTEN: Hege Storhaug i HRS under et foredrag i Asker Kulturhus i 2015.

Statsstøtten til HRS fjernes: Skuffet over Erna Solberg

Den avtroppende regjeringen har besluttet å fjerne statsstøtten til omstridte, islamkritiske Human Rights Service (HRS). – Påfallende, sier Ap. – Feigt, mener Frp.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Det opplyser Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich til VG.

– Det har ikke vært noen prioritet for oss å støtte HRS, og vi foreslo også å fjerne støtten i 2019, sier justispolitisk talsperson Peter Frølich i Høyre. Han forklarer at det var Fremskrittspartiet som forhandlet frem at organisasjonen skulle fortsette å få støtte.

Frølich understreker at man i Norge «heldigvis kan få statsstøtte selv om man har et annet syn enn politikerne», og at en «kontroversiell form ikke trenger å være diskvalifiserende». Samtidig mener han HRS har endret seg i det han beskriver som en «negativ og useriøs retning».

– HRS opptrer i større grad som en meningsbærer enn en kunnskapsformidler. Innimellom tar de opp relevante problemstillinger, men det er det mange som gjør uten millionstøtte fra staten, forklarer han.

Skylder på mediene

Daglig leder i HRS, Hege Storhaug, reagerer med et overrasket rop og en noe oppgitt latter når VG over telefon overrekker budskapet om kuttet i støtte onsdag.

– Det er bare å sende blomster til alle gammelmediene i Norge, inkludert VG: Gratulerer, dere har klart det, sier hun.

Hun mener organisasjonen har blitt utsatt for et voldsomt press fra et samlet medie-Norge.

– Jeg synes det er leit at Erna Solberg, som jeg opplever som ei tøff dame, bukket under for presset. Det er skuffende at hun ikke sto opp og brukte fornuften, sier Storhaug.

HRS: Daglig leder i Human Rights Service, Hege Storhaug, under en boksignering i 2019.

Hun mener organisasjonen har gjort en viktig jobb i Norge for å beskytte jenter og kvinner mot overgrep i form av «kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og sharia-lov». Organisasjonen har også ifølge Storhaug vært viktig i kampen mot det hun omtaler som «totalitær moské-islam».

– Hva vil det ha å si for dere å miste støtten?

– Jeg har ingen aning hva det vil si, sier Storhaug, som samtidig mener at organisasjonen har bred støtte i folket.

Ap: Mener timingen er påfallende

Lekkasjen fra budsjettet onsdag, kommer bare to dager etter at de rødgrønne varslet at de ville fjerne støtten til HRS.

– Jeg synes det er påfallende at Høyre varsler kutt i støtte til HRS nå. De har sørget for å videreføre støttet helt til nå, når de skal ut av regjering, kommenterer Arbeiderpartiets Lene Vågslid, som er leder av Stortingets justiskomité, til VG.

IKKE IMPONERT: Arbeiderpartiets Lene Vågslid mener det er påfallende at Høyre varsler kutt i HRS-støtte, rett etter at de rødgrønne varslet det samme.

– Det er kun to dager etter at vi rødgrønne varslet at tiden for støtte til HRS er over, legger hun til.

De rødgrønne partiene, har nå flertall på Stortinget, og har lenge ønsket å fjerne støtten til HRS. Organisasjonen har fått statsstøtte i en årrekke. I 2020 var støtten ifølge NTB på 1,8 millioner kroner.

Også fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), er fornøyd med at HRS-støtten kuttes, og foreslår at disse pengene i stedet gis til Menneskerettssentrene. Dette inkluderer Falstadsenteret i Trøndelag, Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, og Narvik fredssenter.

– Dette viktige arbeidet må forsterkes og nå ut til flere, sier Sandvik.

Frp: – Forkastelig

– Dette er noe regjeringen gjør når de vet at de ikke skal forhandle med Frp på Stortinget. Vi har diskutert dette tidligere. Dette viser bare hvor feig regjeringen er, sier Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen til VG.

OPPGITT: Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Om man får støtte på statsbudsjettet, avhenger av politisk korrekte meninger. Det er forkastelig at det fremstår som at det kun er organisasjoner på venstresiden som får motta statsstøtte, mener han.

Han foreslår å fjerne statsstøtte for alle slike organisasjoner, og mener ordningen slik den blir stående nå er skadelig for demokratiet.