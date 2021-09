UTE: Jan Bøhler har vært på Stortinget siden 2005. Nå ser det ut til at han ikke får fortsette.

Disse kandidatene lever farlig

Ved valgkveldens slutt vil 169 representanter ha blitt valgt inn i Stortinget. VG har sett på hvordan enkelte profiler ligger an etter første prognose.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Av de 169 representantene velges 150 som distriktsrepresentanter, mens 19, ett mandat fra hvert fylke, velges som utjevningsmandater. Hvem er ute, og hvem står i faresonen?

Disse er ute

Den ferskeste prognosen viser at førstekandidat i Oslo, Jan Bøhler (SP) ikke har fått stortingsplass, men mangler drøyt et par tusen stemmer på stortingsplass.

Sps generalsekretær Knut Olsen, mener det er for tidlig på valgkvelden til å fastslå at Bøhler er ute.

– Nå får vi se hva resultatet viser til slutt. Vi spekulerer ikke noe i tallene før de er endelige. Det er mange tusen stemmer som ennå ikke er talt opp i Oslo, sier Olsen.

VG har foreløpig ikke lyktes med å få tak i Jan Bøhler selv – mannen som etter et langt liv som topp-politiker i Arbeiderpartiet – meldte overgang til Senterpartiet i fjor høst.

Bøhler har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet siden 2005 før overgangen i 2020, og har tidligere vært statssekretær for Utenriksdepartementet. I år er han 1.-kandidat for Senterpartiet i Oslo, men for første gang på 16 år ser det ut som at Bøhler ikke vil komme inn på Stortinget. Ved første prognose er Bøhler 2 440 stemmer unna å få beholde et mandat.

UTE: Frode Jacobsen var en av kandidatene som ble spådd til å få et mandat på Stortinget.

Frode Jacobsen (AP) er leder for Oslo Arbeiderparti og 5.-kandidat for partiet i Oslo. Jacobsen er 6 707 stemmer unna å få mandat.

Jon Engen-Helgheim (FRP) har vært stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Buskerud i perioden 2017–2021, og er nå er 2.-kandidat for partiet i Oslo. Ved 22-tiden mangler Engen-Helgheim 6 982 stemmer for å få et mandat.

I FARESONEN: Une Aina Bastholm, her under den NRK-sendte partilederdebatten fra Stormen konserthus i Bodø fredag.

Disse er i faresonen

Partileder Une Bastholm (MDG) har vært Miljøpartiet De Grønnes eneste representant på Stortinget i perioden 2017–2021, og sitter i energi- og miljøkomiteen og finanskomiteen. Partiet har aldri fått inn en stortingsrepresentant fra andre steder enn Oslo, men i år er Bastholm 1.-kandidat for partiet i Akershus. Ved første prognose er Bastholm inne, men 3 524 stemmer unna å miste mandatet.

I Troms er Per-Willy Amundsen (FRP), 1.-kandidat for Fremskrittspartiet, fortsatt inne, men 1271 stemmer unna å miste mandatet sitt.

Samtidig er Dag Inge Ulstein (KrF), 1.-kandidat for Kristelig Folkeparti i Hordaland, 1 252 stemmer unna å være ute. Ulstein har vært Utviklingsminister på Stortinget siden 2019.

INNE: Mathilde Tybring-Gjedde er 6 708 stemmer unna å miste mandatet.

Mathilde Tybring-Gjedde (H), 5-kandidat for Høyre i Oslo, har vært representant på Stortinget for Høyre siden 2017, og er i første prognose også inne for en ny periode som Stortingsrepresentant. Hun er imidlertid 6 708 stemmer unna å miste mandatet.

Rasmus Hanson (MDG), 2.-kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, var stortingsrepresentant for MDG i perioden 2013–2017. Nå ser han ut til å gjøre comeback, men er 6 975 stemmer unna å miste mandatet.

Mani Hussaini (AP), 5.-kandidat for Arbeiderpartiet i Akershus, er en av de kandidatene som ligger an til å komme inn på Stortinget for første gang. Hussaini har riktignok vært vararepresentant til Stortinget for partiet i perioden 2017–2021. Hussaini er næringspolitisk sjef i Norgesgruppen, og har tidligere vært leder i AUF. Mellom 2011 og 2015 var Hussaini Fylkestingsrepresentant på fylkestinget i Akershus.

TIL UTJEVNING: Carl I. Hagen, her under en apell på Jernbanetorget i august.

Samtidig ligger Carl I. Hagen (Frp) an til å få utjevningsmandat i Oppland, mens Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er på utjevning i Troms. I Hordaland er det Sveinung Rotevatn fra Venstre som kan få utjevningsmandat.