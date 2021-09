UTE: Jan Bøhler har vært på Stortinget siden 2005. Nå ser det ut til at han ikke får fortsette.

Disse kandidatene er ute av Stortinget

Mange velges inn, men flere profilerte politikere må også finne seg andre jobber. Sjekk hvilke her!

Valgresultatet er klart - og disse får ikke stortingsplass den kommende perioden:

Jan Bøhler (Sp)

Jon Engen-Helgheim (Frp)

Iselin Nybø (Venstres næringsminister)

Karin Andersen (SV)

Arild Hermstad (nestleder i MDG – sitter ikke på Stortinget i dag)

Jon Helgheim sier til VG at han langt på vei innser at hans tid på Stortinget er over.

– Jeg er et stykke unna plass på Stortinget, det gjenstår jo en mulighet for et utjevningsmandat, men sannsynligvis er jeg ferdig i norsk politikk på dette nivået, sier han.

Helgheim legger til at han fortsatt har plass i partiets sentralstyre i ett år til.

– Jeg er ikke bekymret for hva jeg skal gjøre nå. Jeg har ikke gått arbeidsledig én dag i mitt liv siden jeg fylte 17, sier han.

PROFILERT: Jon Helgheim har markert seg i Fremskrittspartiet på innvandringsfeltet.

Ingen Oslo-suksess for Bøhler

Bøhler meldte overgang til Senterpartiet etter å ha blitt vraket fra Arbeiderpartiets stortingsliste. Samtidig sa sjefen Vedum til VG at Bøhler vil være tett koblet til Senterpartiets arbeid dersom han ikke kommer inn på tinget.

VG har ikke fått tak i Bøhler på valgkvelden.

Også næringsminister Iselin Nybø mistet plassen sin på Stortinget. Det samme gjelder SVs Karin Andersen, som har sittet på Stortinget siden 1997.

TIL UTJEVNING: Carl I. Hagen, her under en apell på Jernbanetorget i august.

Disse fikk utjevningsmandat

De 19 utjevningsmandatene finner vi blant annet Carl I. Hagen (Frp). Hagen, som har representert Oslo på Stortinget i sju perioder tidligere, stiller i Oppland denne gangen.

I Hordaland er det Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre som får utjevningsmandatet, mens Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fikk mandatet i Troms.

I Sogn og Fjordane er det Alfred Jens Bjørlo (V) som får utjevningsmandat. Venstre fikk også utjevningsmandat i Akershus, med Solveig Schytz.

Mímir Kristjánsson og Hanne Lise Fashing i Rødt fikk utjevningsmandat i henholdsvis Rogaland og Nord-Trøndelag. Hege Bae Nyholt fra Rødt fikk utjevningsmandatet i Sør-Trøndelag.

Frp-politikeren Bengt Rune Strifeldt fikk mandatet i Finnmark, og Marius Arion Nilsen (Frp) i Aust-Agder.

I Østfold gikk utjevningsmandatet til Freddy André Øvstegård (SV). Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Troms, og Mona Lill Fagerås (SV) Nordland.