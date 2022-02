UTÅLMODIG: Tony Andre Pedersen, daglig leder for Oslo-restaurantene Plah og Ahaan kritiserer regjeringen for å være treige med å avskaffe meteren.

Utelivsaktør ber politikerne våkne: − Haster

Regjeringen vil ikke være «dansepoliti» og maner til «sunn fornuft». Men utelivsbransjen er fremdeles tvunget til å ta meteren på dypeste alvor.

Publisert: Nå nettopp

– De kan ikke liksom si vi har en regel som skal følges, og samtidig at det er sunn fornuft som gjelder, sier Tony Andre Pedersen.

Han er daglig leder for de to Oslo-baserte restaurantene Plah og Ahaan og har fått med seg statsministerens på pub-besøk forrige uke.

Jonas Gahr Støre sa da at det «ikke var så farlig hvis noen lener seg over bordet for å si noe til noen»:

– Vi går ikke med en meters stillas rundt oss, sa han.

Mener regjeringen oppfordrer til regelbrudd

Holdningen provoserer Jørund Rytman, administrerende direktør i interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter (SMB).

– Regjeringen sier de ikke skal være dansepoliti. Hvilke signaler er det å sende til oss? Med slike uttalelser oppfordrer de nesten til å bryte reglene, sier han til VG.

– Politikerne oppfører seg som om det er en anbefaling å holde én meters avstand. Men for utelivsbransjen er det et påbud, sier han.

Begge deler er rett:

For enkeltpersoner er det en anbefaling å holde én meters avstand.

Serveringssteder skal legge til rette for at gjestene kan holde én meters avstand.

TROMSØ: På arrangementet «Pub og politikk» møtte Støre partifeller.

Rytman i SMB skulle gjerne bedt sine medlemmer «se mellom fingrene» og «bruke sunn fornuft» når gjestene fyller lokalene, sier han.

Problemet er at serveringsstedene kan få trøbbel med skjenkekontrollen dersom de ikke overholder regelene.

– Det gjør meg irritert.

Tall fra Bisonde viser at det til nå i år er registrert 346 konkurser i Norge. Rytman frykter konsekvensene om de strenge reglene opprettholdes.

BRUDD: Statsminister Jonas Gahr Støre overholdt ikke «meteren» da han var på pub i Tromsø.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa fredag at han er «ganske sikker» på at Helsedirektoratet vil anbefale full gjenåpning om relativt kort tid.

– Det er ikke sånn at når meteren er borte, så er alt vanlig dagen etterpå. Si at du har hatt 30 prosent færre gjester. Da må restaurantene ha 30 prosent færre ansatte, på en eller annen måte. Det er ikke bare å ansatte i løpet av en dag, det tar flere måneder å komme opp til samme kapasitet, sier restaurant-leder Pedersen.

– Det er derfor det haster.

Han anslår at hans to restauranter har 20 prosent færre gjester med gjeldende restriksjoner.

BEKYMRET: Tony Andre Pedersen frykter konsekvensene om ikke meteren ryker.

– For andre er tallene verre. Så er det barene da, som har det enda vanskeligere, sier Pedersen, som også er styreleder i Norsk Restaurantforening.

– Det betyr ikke at det er vanskelig å holde regelen, men å få en tilstrekkelig håndstrekning slik at vi kan fortsette å holde åpent. Det er det som er utfordrende her.

Danmark har gått for full gjenåpning, og på onsdag følger svenskene etter. SMB forstår ikke hvorfor Norge holder igjen, og mener reglene «ikke henger på greip».

Han viser til at avstandskravet er fjernet for kinoer, teater og kirker.

– Jeg håper flere av våre folkevalgte våkner opp og slår i bordet, sier Rytman.