POLITIAKSJON: Politiet lette etter gjerningspersoner på Ammerud, og pågrep to personer.

Pågrepet etter angrep mot bilbergingssjåfør

To unge menn gikk voldelig til verks da en bilberger ville gjøre jobben sin.

Politiet rykket til Ammerud i Oslo i forbindelse med at en sjåfør av en bilbergingsbil skal ha blitt angrepet av flere gutter onsdag kveld.

En av guttene skal ha hatt kniv, melder politiet.

Bergingsbilen var i ferd med å taue en førerløs bil fra et busstopp, opplyser politiet.

– Da bilen var på planet dukket det opp flere gutter som ikke ville at bilen skulle fjernes. Da de ikke fikk bilen tilbake, ble de hissige, skriver politiet i en oppdatering klokken 22.04.

Sjåføren av bergingsbilen skal ifølge politiet ha blitt slått i ansiktet og truet med kniv.

To personer tidlig i 20-årene, hvor av en av dem var eieren av bilen, ble sent onsdag kveld pågrepet og kjørt i arresten.

– De har ikke blitt formelt avhørt, men har forklart at de ville ha bilen tilbake, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

– Bilen stod på et busstopp, til hinder for trafikken ved riksveien. Den har stått der en stund, for sjåføren av bergingsbilen hadde kjørt ganske langt etter han ble varslet.

Politiet søkte etter mistenkte i området og pågrepet altså to personer. Sjåføren av bergingsbilen skal ikke være alvorlig skadet.