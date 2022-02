FORNØYD: Martin Kolberg mener at Viken Ap landet på et godt vedtak.

Arbeiderpartiet går inn for å løse opp Viken

Viken Arbeiderparti stemte lørdag for å splitte opp storfylket i et representantskapsmøte lørdag.

Publisert: Nå nettopp

NTB meldte først om avgjørelsen.

97 stemte for samarbeidsutvalgets innstilling om å oppløse fylket, mens tre stemte imot.

Nå går det dermed høyst sannsynlig mot oppløsning av storfylket.

– Det er en god, riktig og nødvendig beslutning. Det er helt nødvendig å løse opp en region som jeg mener vi ikke klarer over tid til å fungere godt, sier Buskerud Aps leder Martin Kolberg (Ap) til VG.

Den tidligere partisekretæren i Ap leder samarbeidsutvalget i Viken Ap.

KRITISERT: Anniken Huitfeldt stemte for å beholde Viken Ap i Akershus Aps fylkesstyre.

Politisk bråk

Kolberg vil ikke kritisere Ap-statsrådene Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna, som opprinnelig stemte for å beholde Viken i et enstemmig vedtak i Akershus fylkesstyre.

Sps Per Olaf Lundteigen i Buskerud var svært skuffet og sa til Klassekampen at partiet måtte slutte å være dørmatte for Ap.

På spørsmål fra VG, avviser Kolberg å kalle den siste tids debatt «politisk bråk»:

– Det er helt legitimt å ha andre oppfatninger enn meg og jeg vil ikke gi det en negativ karakteristikk. Til syvende og sist ble vi enige om hovedkonklusjonen. Stemmetallet i dag viser tydelig hvor Viken Ap står, sier Kolberg.

– Blir Viken nå oppløst?

– Ja, Arbeiderpartiet vil stemme for det, sier han.

GLAD: Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) sier at det nå handler om å skape tre gode fylker som leverer gode tjenester til folk.

– Det er gledelig at det ser ut til at fylkesrådet får flertall for sitt standpunkt i fylkestinget, skriver Jacobsen til VG.