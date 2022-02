Helsedirektoratet: − Håper og tror vi går i retning av en normal hverdag

– Mange kommuner melder bekymring for overvåking og oppfølging av smittede når registreringen nå i større grad blir overlatt til den

enkelte, skriver Helsedirektoratet i sin ukesrapport torsdag. Likevel mener de normalhverdagen er innen rekkevidde.

– Vi håper og tror vi går i retning av en normal hverdag i nær fremtid, men jeg vil også understreke at pandemien fremdeles vil kunne medføre mangle innleggelser og dødsfall i mange land hvor langt færre er vaksinert, sier helsedirektør Bjørn Guldvog torsdag.

Det sier han på en pressekonferanse om den Helsedirektoratets ukesrapport.

– Vi tror de mest alvorlige konsekvensene av pandemien ligger bak oss. Det vi er mest bekymret for nå er høyt sykefravær og sykemeldinger i samfunnskritiske funksjoner, fortsetter han.

Ett tiltak Guldvog så langt likevel ikke vil anbefale å fjerne, er regelen om at skal være i isolasjon i fire dager – selv om man er asymptomatisk:

– Det er sånn at man nå må være borte i fire dager om man har fått påvist smitte, og da kan man jo naturligvis være asymptomatisk. Men slik vi vurderer frem til i dag, er det riktig å opprettholde den anbefalingen til regjeringen, sier han til VG.

– Tøffe uker fremover

Det er ifølge Helsedirektoratet 38 prosent flere sykemeldinger i uke 5 sammenlignet med samme uke i 2019.

– Det er ingen tvil om at dette er krevende for helsetjenestene og mange andre samfunnsaktører. Vi må være forberedt på tøffe uker fremover, sier Guldvog.

– Det er kommunene som tar mye av støyten i pandemiehåndteringen nå, sier Guldvog.

I rapporten tegner Helsedirektoratet et bilde av at kommunene er noe mer bekymret enn før for at helsetjenestene kan påvirkes: Noen flere kommuner vurderer risikoen som middels for at smitten neste de neste tre ukene vil overbelaste helsetjenesten.

Trykket øker i kommunale institusjoner

Den ferske ukesrapporten beskriver en smittesituasjon med økende smitte i kommunale institusjoner. Tallet er nå 633 mot forrige ukes 468. Det er denne uken en bedring i tilgangen på personell.

Kapasiteten i hjemmetjenesten og på kommunale institusjoner er redusert i løpet av de siste uken, mens det er liten endring i kapasiteten til fastleger og legevakter.

33 prosent av fastlegene beskriver situasjonen som utfordrende. For legevaktene er tallet 44 prosent.

Det er en marginal økning i antall kommuner som som vurderer risikoen som middels for at smittetrykket vil overbelaste helsetjenesten i løpet av de neste ukene. Antallet nye sykemeldinger økte med to prosent fra uken før. Tilgangen til tester beskrives som bedre.

FHI: Tryggere på at det er greit med lettelser

Onsdag skisserte FHI i sin ukerapport at de nå er tryggere på at tiltakene i landet snart kan lettes på. De regner med at tre til fire millioner nordmenn vil smittes av coronaviruset i løpet av vinteren.

– Vi har helt klart fått bekreftet at omikron smitter raskt og mange, men at få blir lagt inn og at færre trenger intensivbehandling, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG etter risikovurderingen var lagt frem.

– Betyr det at det er trygt å lette på tiltakene?

– Vi er tryggere på at det er greit å ikke ha så mye tiltak, eller kanskje ikke tiltak i det hele tatt, svarte Stoltenberg.

Vinterbølgen venter de at vil snu i mars.

