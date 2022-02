Ber om lettelser: – Hvis vi uansett skal åpne opp snart, så kan vi like så godt gjøre det nå.

Melby krever full gjenåpning: − Vi har vært lojale lenge

Guri Melby (V) ber regjeringen skrote meteren. Fra nå av må corona behandles som en vanlig influensa, mener Venstre-lederen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Vi har vært lojale lenge, men nå begynner man å synes at det er provoserende at det ikke lettes på alle tiltak, sier Melby til VG.

Hun har følgende oppfordring til regjeringen når hun skal tale til Venstres landsstyremøte lørdag:

Skrot meteren. Fjern corona fra listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer. Fra nå av må corona behandles som en vanlig influensa, mener hun.

Tirsdag denne uken lettet regjeringen på tiltakene.

Skjenkestoppen klokken 23 og antallsbegrensninger på arrangementer ble fjernet. Test- og isolasjonsreglene er endret.

Men det ble ikke full gjenåpning:

Regjeringen beholdt blant annet meteren og kravet om å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand.

KREVER ÅPNING: Guri Melby mener at regjeringen må raska på.

– Kan gjøre det nå

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa fredag til VG at han er «ganske sikker» på at Helsedirektoratet vil anbefale full gjenåpning innen kort tid.

– Hvorfor haster det sånn?

– Først og fremst handler det om næringsdrivende. Det handler om at folk må få jobbene sine tilbake, sier Melby.

Melby peker på restaurant-, hotell- og utelivsbransjen som eksempler på dem som lider under tiltakene som gjelder nå.

– Det er ikke sånn at man har full aktivitet igjen i det øyeblikket vi letter på smitteverntiltak. Det tar tid, sier hun.

– Hvis vi uansett skal åpne opp snart, så kan vi like så godt gjøre det nå.

PÅ PUB: Aps Raymond Johansen og Ingvild Kjerkol ba denne uken folk ta tilbake byen.

Krever lettelser

Melby syns regjeringen gjennomgående har brukt kort tid på å stenge ned når det foreligger nye helsefaglige råd, men at de bruker lang tid på å åpne opp.

– Smittevernloven er veldig tydelig på at man ikke kan ha strenge tiltak for å forebygge. Det må være fordi det er nødvendig. Når vi ser andre land, som ligger foran oss i utviklingen i pandemien, har skrotet meteren, fjernet sykdommen fra listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer, så ser jeg ingen grunn til at Norge skal behandle det annerledes.

Mens Venstre-lederen ber om flere lettelser, sier helsedirektør Bjørn Guldvog at vi går krevende uker i møte.

Ifølge modelleringer fra FHI kan sykefraværet stige til 20 prosent. Dette får konsekvenser for skoler, barnehager, sykehjem og samfunnskritiske funksjoner.

Vil ha bedre begrunnelser

Sykefraværs-toppen kan komme de neste to-tre ukene, sa Guldvog til VG fredag.

– Det er ingen tvil om at dette blir krevende.

– Noen kommuner vil trolig også oppleve høyere sykefravær enn 20 prosent, sa Guldvog.

Sykefravær er hovedgrunnen til at det fremdeles er tiltak i Norge nå.

– Er dette ikke gode grunner for å beholde tiltakene litt lenger?

– Spørsmålet er i hvor stor grad det lille vi har av tiltak faktisk hjelper. Det syns jeg hverken Guldvog eller helseminister Ingvild Kjerkol har greid å begrunne.

– IKKE SÅ FARLIG: Statsministeren mener at det går fint å lene seg over bordet for å si noe når man er på et utested, selv om «meteren» blir brutt.

Tidligere denne uken skrev VG at Støre var på bar med partikolleger, uten å holde meteren hele tiden. Statsministeren sa da at meteren nærmer seg pensjonsalderen.

– Det skaper tvil om hva som gjelder. Jeg mener det er noe av det farligste i pandemihåndteringen, når folk blir usikre på hva som gjelder av regler og hva som er forventet av oss.

– Hvis det er sånn at den meteren er så viktig, da må de si det da. Så må ikke Støre gå på bar og si at det er ikke så farlig.