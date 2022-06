LUFTIG: Erna Solberg, Henrik Asheim og Tina Bru lekte seg søndag kveld på Tivoli i København. De håper nordmenn flest har råd til å unne seg en ferie nå som pandemien tillater det.

Erna Solberg: Nå må alle stramme inn

KØBENHAVN (VG) Høyre-leder Erna Solberg håper det norske folk kan unne seg en pandemifri ferie i sommer, men advarer om at det er på tide å stramme livremmene.

Publisert: Nå nettopp

– Etter to år med pandemi og tilnærmet reiseforbud unner jeg alle som har råd til det å reise på sommerferie og kose seg. Enten det er i fornøyelsesparker i Danmark eller andre steder. Livet består av flest grå hverdager, og gjennom pandemien har det nesten bare bestått av det. Man skal leve og ikke bare overleve, sier Solberg til VG.

Hun legger dog til:

– Men det er klart, dersom du fortsatt betaler ned på forrige ferie, kan det være gode grunner til å tenke seg om. Det er bedre med en litt rimeligere tur, litt billigere flyseter, litt enklere standard, enn en ferie på kreditt som du ikke har råd til når regningen kommer til høsten.

Hun har med seg sine to nestledere på en kombinasjon av politiske møter og hygge i København mandag og tirsdag.

Og hun måtte selvsagt innom Tivoli.

– Her har jeg ikke vært på mange år. En gang da jeg gikk i 6.-klasse, tror jeg, og en gang da barna var små.

IKKE NOEN STOR BALLKASTER: Erna Solberg skulle treffe noen åpne kjefter med ball. Det gikk dårlig.

Advarer

De prøvde blant annet «Den gamle rutchebanen», verdens eldste berg-og-dal-bane, skummel nok, men ikke skumlere enn at danskenes dronning Margrethe (82) nylig tok den og beholdt hatten på.

Etter årevis med tilnærmet nullrente, varslet Norges Bank minst syv rentehevinger før utgangen av neste år.

Solberg advarer kraftig.

– Det er ventet at dette tallet blir oppjustert på torsdag. Boliglånene folk betaler hver måned skal bli vesentlig dyrere, på toppen av dyrere strøm, drivstoff og mat.

– På tide å stramme inn

Solberg viser også til at Norge hadde 400.000 arbeidsledige på det verste under pandemien, som nå er snudd til historisk lav arbeidsledighet og NAV-anslag om at Norge mangler arbeidskraft tilsvarende 70.000 personer.

– Det er på tide å stramme inn. Det aller viktigste vi kan gjøre nå er å sikre at folks familieøkonomi ikke blir mer krevende gjennom at høy offentlig pengebruk øker renten.

– Hva vil dere gjøre?

– Det er den høye aktiviteten som gjør at rentene går opp. Da må vi bremse. Vi støtter derfor regjeringens innstramminger for bygg, også fordi det er en sektor med stor mangel på arbeidskraft.

Hun sier at også har brukt over fem milliarder kroner mindre enn regjeringen i revidert budsjett i vår, som Høyre vil forsøke å få forståelse for at må til.

– Hva må vanlige folk gjøre?

– Alle må stramme litt til. Jeg tror det nesten vil skje helt automatisk, fordi renten går opp og det er økte priser på mange varer.

Redd for de unge

Men hun er redd for en gruppe.

– Mange, særlig unge, er i en sårbar situasjon. Selv om mange har sagt det, at de må ha buffer til å tåle 5–6 prosent rente, så er det mange som ikke tar det nok på alvor. De må skjønne at de må holde igjen på pengebruken for kostnadene vil øke fremover.

– Det du sier er at alle må stramme inn?

– Ja, renten og prisstigningen gjør at folk må stramme inn, på samme måte som vi må gjøre det, ved å holde de offentlige kostnadene nede. Vi kan ikke gjøre alt mulig. Det er tid før å gjøre litt mindre.

1 / 2 KARUSELL TO: De prøvde også Melkeveien, uten å bli spesielt svimmel. KARUSELL TO: De prøvde også Melkeveien, uten å bli spesielt svimmel. forrige neste fullskjerm KARUSELL TO: De prøvde også Melkeveien, uten å bli spesielt svimmel.

Solberg lover bare ekstra penger til en gruppe:

– Vi har allerede bestemt oss for at vi i alternativt statsbudsjett til høsten kommer til prioritere å øke kjøpekraften til de som har minst. For å bøte på alt som nå blir dyrere.

Hun sier de trolig vil gjøre det ved å øke minstefradraget til dem som har minst i lønn eller trygd som utløser maksimal skattelette, fra rundt 230 000 kroner i året og lavere.

– Stor medfølelse

Hun sier det kan gi noen tusenlapper i skattelette for dem som trenger det mest.

– Alternativet er å gi en lik skattelette til alle lavtlønte gjennom økning av personfradraget.

– Hva sier du til dem som ikke har råd til å dra på ferie, som følge av økte kostnader, som VG skriver om mandag?

– Jeg har stor medfølelse med dem som ikke har råd til å ta seg en ferietur. Vi vet at det er ganske mange. Det er en av årsakene til at vi i revidert budsjett nylig foreslo å sette av 50 millioner kroner ekstra til frivillige organisasjoner som Røde Kors og Folkehjelpen, til ferietilbud for barn som ikke kan dra på ferie.

FOR HEFTIG: – Den karusellen her er litt for heftig, sier hun mens andre besøkende svinger rundt over hodet deres. – Det er gøyere med ballong, ler de, lettere oppstilt.

Dieselpriser

Hun sier det har vært viktig og er viktig å ikke la seg presse av dem som vil øke utgiftene.

– For noen er det dieselprisen som er det største problemet, for noen er det strømmen, for de aller fleste kommer det til å bli boliglånsrenten.

– Dere legger ikke opp til generell skattelette for middelklassen?

– Det kan bli en liten skattelette, men det er for tidlig å si nå.

Hun gir ikke Støre ansvaret for alt som er galt.

– Det er ikke Støre-regjeringens skyld at alle prisene har økt, men vi er bekymret for at de fører en politikk som kan gjøre vondt verre.

Solberg mener Støre-regjeringen bruker for mye penger på feil ting:

– Ap- og Sp-regjeringen kutter i kunnskap, forskning, veier og samferdsel som skal legge grunnlaget for vekst og velstand i hele Norge. Det gjør de til tross for at de bruker mer oljepenger enn nødvendig.

– JEG SPRAKK EN HAI: – Det er ikke til å komme fra at det er mye å finne på her, sier hun og blåser opp en hai-ballong. Som sprakk.

Trekker frem landbruksoppgjøret

Solberg trekker også frem et par andre saker.

– Det viktigste for Norge nå er å ikke få sterkere renteøkning enn rentebanen som er skissert. At regjeringen i en slik situasjon bruker krefter og penger på at det skal bli flere kommuner og fylkeskommuner og å reversere domstolsreformen, fremstår som feil tids- og pengebruk.

Hun legger til:

– For ikke å snakke om et lønnsoppgjør for bøndene som lærere, sykepleier og alle andre grupper i samfunnet bare kan drømme om.

– Fremtiden kommer fort

Nestleder Tina Bru sier at i et generasjonsperspektiv er det viktig holde stramme tøyler.

– Fremtiden kommer fort: Det føles ikke lenge siden 2003, men de som ble født da var russ i år. Når sønnen min på snart fire år er russ er vi allerede i 2037. Jeg vil si at en god skole er veldig mye viktigere enn navnet på fylkeskommunen de vokser opp i. Vi må prioritere det som betyr noe, sier Bru.

– Tøffere enn noen gang

Til tross for dystre utsikter for folks lommebøker, med minimum syv rentehevinger før utgangen av neste år, mener de at bildet ikke er helsvart.

– Det store flertallet kommer til å håndtere den renteøkningen som er varslet til nå. Men mange av de som har lite å gå på, typisk unge folk i etableringsfasen, vil oppleve en mye tøffere økonomisk situasjon enn de noen gang har vært i.

PS: Solberg skal feriere på Vestlandet i sommer, og en tur til Spania.

BUESKYTTER-PRINSESSE: Erna Solberg overrasket med stadig å treffe blinken med pil og bue.

Støre svarer

Statsminister Jonas Gahr Støre svarer slik på utspillene fra sin forgjenger:

– Det er interessant å se at Høyre fremover skal prioritere gruppen som har minst, etter at de i åtte år i regjering førte en politikk som økte de økonomiske forskjellene.

Støre mener det derimot er hans regjering som prioriterer de som har minst, og lister opp økt skatt for de med høye inntekter og store formuer, høyere reisefradrag, styrket bostøtte, innført strømstøtte og snart makspris i barnehagene.

Til kritikken om «feil pengebruk» sier statsministeren følgende:

– Det er under ett år siden daværende statsminister Solberg kunne fortelle at det nå bygges i et tempo som Norge aldri tidligere har sett. Norge var da allerede på vei inn i en høykonjunktur. Resultatet ser vi i dag. Det er bygg- og anleggsbedriftene som rapporterer om den aller høyeste prisveksten. Det er de som sliter mest med å få tak i arbeidskraft. Da vi la frem revidert nasjonalbudsjett, reduserte vi oljepengebruken med 30 mrd. kroner. Tilsvarende ansvarlighet så vi ikke under den forrige regjeringen.