HENTER DANSKE ERFARINGER: Erna Solberg har med sine to nestledere, Henrik Asheim og Tina Bru på tur til Danmark. Her fra Christiansborg Slott hvor Folketinget og Statsministeriet er lokalisert.

Solberg: Vil innføre aktivitetsplikt for alle under 40

KØBENHAVN (VG) Høyre-leder Erna Solberg vil rappe deler av den omstridte sosialpolitikken til Aps danske søsterparti.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi vil innføre aktivitetsplikt 37 timer i uken for alle sosialhjelpsmottagere under 40 år. I neste stortingsperiode bør det kunne utvides til å gjelde alle sosialhjelpsmottagere, sier hun til VG.

Hun har med sine to nestledere og stab til den danske hovedstaden, både for å høste danske erfaringer og å begynne arbeidet med den lange valgkampen frem til kommunevalget neste år.

– Lediggang er roten til alt ondt. En av erfaringene vi ser etter at vi innførte aktivitetsplikt for alle under 30 år, er at det tvinger landets kommuner til å lage en aktivitetsplan for folk, som kan legge forholdene til rette for at sosialhjelpsmottagere skal kunne komme seg tilbake i jobb.

Hun mener timingen er ideell.

– Det er massevis av arbeidsgivere som nå mangler arbeidskraft. Arbeidsgiverne må benytte anledningen til å banke på sitt lokale NAV-kontor og melde hva slags behov de har.

– Unge gutter

Hun er helt sikker på at det vil gi gode resultater.

– Satt på spissen er det mange der ute som trenger et vennlig dytt bak, blant annet en del unge gutter som har sittet for mye på gutterommet. Å få dem ut i arbeid vil koste en del innsats, men potensialet er stort.

– Hvis så mange skal aktiviseres, kan det bli mange som plukker søppel i kommunal regi; kanskje ikke det som gjør at de kommer tilbake?

– Aktivitetsplikten må tilpasses den enkeltes interesse og tidligere bakgrunn og utdanning. Å ta seg kurs, utdanning eller påfyll kan bidra til at vedkommende finner seg en jobb som han eller hun kan trives og bli i.

KRAV: Henrik Asheim sier at å stille krav er veien å gå.

Hun legger til:

– Å plukke søppel er også en viktig jobb. Det er mange rusmisbrukere og andre som trives med det og som på den måten får penger til livets opphold.

Hun sier at kurs og utdanning er virksomheter som vil ligge som tilbud i aktivitetsplikten.

– Hele poenget med aktivitetsplikten er at du får hjelp til å få deg den jobben du kan tenke deg å ha.

– Sosial angst

Solberg sier det er en del andre momenter også som må utfordres.

– For mange dreier det seg blant annet om å få selvtillit til å se mulighetene. En del har sosial angst, blant annet fordi de har vært lenge borte fra arbeid og at de opplever at de ikke mestrer. Men med hjelp så kan de klare det.

– Hva med dem som ikke klarer den plikten?

– Noen er syke. Det må være en individuell vurdering.

Det er Mette Fredriksens sosialdemokratiske parti som har gått foran når det gjelder innstramming i sosialpolitikken.

Her i Danmark har de gått etter innvandrerne og vil innføre aktivitetsplikt for dem.

Solberg sier at den norske staten utbetaler rundt syv milliarder kroner i sosialhjelp årlig og at rundt fire av disse milliardene går til innvandrere.

Vil ikke plukke ut innvandrere

Likevel følger hun ikke sosialdemokratene i Danmark.

– Vi går ikke i den retningen. Vi mener det riktige er at alle sosialhjelpsmottagere får aktivitetsplikt uansett hvor du kommer fra, sier Solberg.

FRI: De tre i toppledelsen i Høyre har også vært i Helsingør for å høste erfaringer om fri kommuneforsøket som de fikk flertall for på Stortinget i forrige uke.

Hun mener Jonas Gahr Støre har mye å lære av sin partikollega, Mette Fredriksen.

– Jeg synes Ap i Norge de siste årene har sluttet å snakke om arbeidslinjen. De er ikke opptatt av at jobb er det viktigste. De har spist mye av ytre venstre-retorikken, som er mer opptatt å bidra med ytelser enn å hjelpe folk ut i jobb.

– Begynner med de yngste

I 2017 innførte Solbergs regjering krav om aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottagere under 30 år.

Får Høyre det som de vil utvides den til 37 timer daglig opp til dem som er 40 år.

– Hvorfor går dere ikke inn for å innføre for alle med en gang?

– Vi må prioritere å hjelpe dem som har lengst igjen av livet sitt i arbeidsfør alder. Men målet er at alle skal ha aktivitetsplikt.

Danmarks sosialdemokratiske regjering la nylig frem sin plan for å få flere i jobb: «Danmark kan mere II».

Les mer om andre danske grep her:

Info Ved siden av aktivitetsplikt på 37 timer i uken for alle innvandrere som mottar sosialhjelp, inneholder den blant annet også: Krav om Språkopplæring (som teller som aktivitet)

Trekk i ytelser tilsvarende beløpet man ville tjent opp den dagen, dersom man har fravær uten rimelig grunn.

Lavere dagpengesatser for unge og nyutdannede, men til gjengjeld økte dagpengesatser for folk som har sterk tilknytning til arbeidslivet og faller utenfor en kort periode. Vis mer

– Vi må kikke nærmere på om det er flere av tiltakene vi vil ta til Norge. Å stille krav til språkopplæring for å få utbetalt sosialhjelp foreslo Høyre i regjering allerede i 2019, sier hun.

– Enorm oppgave

Høyre-nestleder Henrik Asheim sier jobben akkurat har startet.

– Norge har en enorm oppgave foran oss med å få flere av de 600.000 i arbeidsfør alder som står utenfor arbeid og utdanning inn i arbeidslivet. Langt fra alle som står utenfor kan jobbe, men for veldig mange av de over 100.000 menneskene som mottar sosialhjelp, bør målet være å komme i jobb, sier han.

– Å stille krav er veien å gå

Overbygningen kaller danskene «arbeidslogikk fremfor forsørgerlogikk».

– Danskene har skjønt at vi ikke lenger kan forsørge så mange mennesker i arbeidsfør alder, uten å gjøre det meste for å hjelpe dem til å få seg en jobb. Å stille krav slik den sosialdemokratiske regjeringen her i Danmark nå gjør, er veien å gå, sier Asheim.

FERGE: De fløy ned, men tilbake til Oslo ble det ferge på bøljan den blå, som bringer dem hjem tirsdag.

På turen til Danmark var de også i Helsingør, en av syv kommuner her nede som deltar i et treårig prøveprosjekt «Slipp kommunene fri», hvor de får full frihet til å drive skoler, barnehager, barnevern og helse og omsorg.

I forrige uke fikk Høyre flertall i Stortinget for sitt forslag om å legge til rette for et slikt forsøk i Norge.

– Utfordring med fagforeningene

I Helsingør møtte de borgermester Benedikte Kiær.

– Hun fortalte at de i hovedsak er fornøyd, men at det er en del utfordringer knyttet til å ta ansvar og vise ledelse, i stedet for å følge statlige regler. Det gir mange muligheter, men de møter blant annet på utfordringer blant annet knyttet til fagforeningene, som ikke uten videre vil være med på ordninger som kan svekke deres innflytelse.

Statsministerens kontor viser til at Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal svare på kritikken og utfordringene i denne saken, men de har foreløpig ikke svart.