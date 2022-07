Etterlyser vitner etter brann i Vadsø

Dersom du var på kaia ved branntomta eller på øybrua mandag morgen, vil politiet gjerne snakke med deg.

Publisert: Nå nettopp

– Etterforskningen av brannen har høy prioritet, men vi er i en tidlig fase. Vi etterforsker bredt og jobber ut ifra ulike hypoteser, sier etterforskningsleder ved taktisk avsnitt, Haakon Gabrielsen Kvandal i Finnmark politidistrikt.

Det var mandag morgen det brøt ut brann på det gamle fiskemottaket i Vadsø. Det brant kraftig, og folk ble bedt om å holde avstand.

Sivilforsvaret, kystvakten og mannskap fra Avinor bidro i slukkingen av brannen, som det tok flere timer å få kontroll på.

– Vi er godt i gang med etterforskningen av brannen, og gjennomgår blant annet overvåkningskameraer som har fanget opp brannen og områdene rundt, sier Kvandal Gabrielsen.

KRAFTIG: Sort røyk veltet ut av branntomta mandag.

Gjennomgangen av videomaterialet politiet har sikret seg fra området har vist at flere personer var i nærheten mellom klokken 05 og 05.45.

Disse personene ønsker politiet å snakke med, opplyser Gabrielsen Kvandal.

– Spesielt ønsker vi å komme i kontakt med en person som har blitt observert løpende på kaia i nærheten av branntomta rundt klokken 05.40, og vi ønsker også å komme i kontakt med personer i bil/annet kjøretøy som er observert på øybrua klokken 05.45.

KAN HA SETT NOE: Disse personene, til høyre i bildet på brua, vil politiet i Finnmark gjerne snakke med.

– Disse personene kan sitte med svært viktig informasjon som kan være til stor hjelp i vår etterforskning. Vi ber dem ta kontakt på telefon 02800, heter det fra politiet i Finnmark.

Storbrannen i industribygget brant varmt og lenge mandag, og det var først rundt klokken 15 brannvesenet fikk slukket den.

Etterforskningslederen sier de har en formening om hvor i bygget brannen startet, men at de ikke har fått gjennomført kriminaltekniske undersøkelser ennå.

– Det skyldes rett og slett at branntomta er for varm og det er fare for at løse gjenstander skal falle ned. Vi vet heller ikke når det lar seg gjøre å få undersøkt tomta, sier Gabrielsen Kvandal.

– Vi avhører nå vitner og innhenter opplysninger over hva som ble lagret i bygget, alt fra brennbare materialer, kjemikalier, det elektriske anlegget og alt som kan bidra til å oppklare hvorfor brannen oppsto. Det er et stort etterforskningsarbeid.