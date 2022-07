Oppdrettsselskapet håper å gjenfiske de fleste kveitene som rømte.

Not med 14.000 kveiter revnet – bare tusen er fanget

Skulle du befinne deg nær Kornstadfjorden på Nordmøre, så kast ut snøret: Masse oppdrettskveite er på avveie.

Nordic Halibut AS oppdaget mandag 4. juli en stor revne i en av nøtene på anlegget i Ørjavik i Hustadvika kommune.

14.000 kveiter befant seg i noten. Siden har en oppdrettsselskapet og en lokal fisker tatt opp nærmere tusen av dem.

– Hvem som helst har lov til å fiske der, så lenge de holder 200 meter avstand til anlegget, sier administrerende direktør i Nordic Halibut Edvard Henden til VG.

IntraFish omtalte hendelsen først.

Kveite er en god matfisk.

Henden sier at de ikke vet hvordan det forholdsvis store hullet i noten oppsto. Hovedteorien er at et fartøy har skåret opp nettet, kanskje et av deres egne.

– Vi har bra med fisk igjen i noten, så vi tror ikke at så mange rømte. Vi hat et håp om at ikke flere tusen er på avveie, sier Nordic Halibut-sjefen.

Fisken har vært tre år i sjøen og oppnådd en vekt på seks kilo i snitt. De som er igjen i noten, skal slaktes i august. Da blir det klart hvor mange som stakk av.

– Kveita er ganske stedbunden, så forhåpentligvis får vi fisket de fleste opp igjen, sier Henden, som bekrefter at de har fanget om lag hundre om dagen.

Vill kveite kan bli over 300 kilo. Denne ruggen ble tatt utenfor Lofoten sommeren 2010.

For Nordic Halibuts omdømme er rømningen uheldig.

– Vi har brukt masse ressurser på å unngå rømning. Hele konseptet er å ha dem i fangenskap, vi ønsker ikke spredning. Det går på biosikkerhet, sier Henden.

Seksjonssjef i Fiskeridirektoratet Ruth L. Kjæmpenes sier til Intrafish at risikoen for genetisk påvirkning er langt mindre enn når laks rømmer.

Hun forklarer at kveita ikke går opp i elver, som laksen. Dessuten er muligheten for gjenfangst god, fordi kveita ikke reiser så langt eller beveger seg fort.

– Den kveita som det avles på nå, har ikke så mange generasjoner fra å være villkveite, noe som også reduserer faren for negativ påvirkning på genetikken til villkveite, sier seksjonssjef Kjæmpenes til Intrafish.

Vill kveite lever av å spise annen fisk og liv på havbunnen.

Den største dokumenterte kveita som er fanget i norske farvann veide 314,5 kilo og ble tatt i garn utenfor Sørøya i Vest-Finnmark i oktober 2007, ifølge Wikipedia.