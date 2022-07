Fire siktet for frihetsberøvelse i Sarpsborg

Fire menn i 20-årene er pågrepet og siktet for grov frihetsberøvelse. Minst en av dem erkjenner ikke straffskyld.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det hele startet med en kollisjon på Rolvsøy torsdag ettermiddag, skriver Sarpsborg Arbeiderblad, som omtalte saken først. Politiet koblet kollisjonen til en voldshendelse i Fredrikstad tidligere denne uken.

Politiet hadde ransaket sjåførens bolig allerede tirsdag, og torsdag ble han varetektsfengslet.

Påtaleansvarlig Christian Finnanger sier til VG at det er en relasjon mellom de siktede og fornærmede, og at de siktede er menn i 20-årene. De tre andre siktede andre skal fremstilles for varetektsfengsling på lørdag, sier hun til NRK.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad dreier det seg om flere grove frihetsberøvelser, men det er uklart hvor mange fornærmede det er.

Politiet ønsker ikke å si noe mer konkret rundt bortføringene. Ei heller hvor mange forhold det er snakk om, eller hva som er motivet.

Bistandsadvokat Hilde Jæger ønsker ikke å kommentere saken.

VG har vært i kontakt med to av de fire forsvarerne i saken.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Gaute Nilsen, som forsvarer en av de siktede som fremstilles for fengsling lørdag.

– Min klient er pågrepet og blir fremstilt for varetekt, sier Terje Korneliussen, som er forsvarer til en av de andre siktede.

Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

VG har prøvd å komme i kontakt med Øst politidistrikt for ytterligere kommentarer, uten å få svar.