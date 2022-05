NORGES MANN: Richard Bergström var Norges mann da vi skulle kjøpe vaksiner sammen med EU, som vi gjorde via Sverige.

Norge kjøper vaksiner og medisiner mot apekopper: Kan komme leveranse i juni

Det finnes både vaksiner og medisiner som kan brukes mot apekopper. Nå går Norge sammen med EU om å kjøpe inn begge deler.

– Jeg kan bekrefte at Norge deltar, men hvor mye man vil ha kan jeg ikke svare på, sier Richard Bergström til VG.

Bergström var Sveriges vaksinekoordinator for covid-19. Han jobber i dag i nettverket som koordinerer coronavaksiner i EU-systemet, og som nå har tatt på seg jobben med å skaffe vaksiner og medisiner mot apekopper.

Den sjeldne virussykdommen gir utslett over hele kroppen, og er påvist flere steder i Nord-Amerika og Europa, men så langt ikke i Norge. Tidligere denne uken meldte WHO at de ikke anser det som nødvendig med massevaksinering utenfor Afrika.

– Jeg vet ikke hvor mange man skal vaksinere. Men det er åpenbart at hvis noen er syke, skal de ha legemidler, sier Bergström.

Det var NRK som først meldte at Norge skulle vært med på vaksineinnkjøpet. Bersgtröm bekrefter til VG at Norge også er med på samarbeidet om innkjøp av medisiner.

Kan komme i juni

Vaksinen EU vil kjøpe inn til bruk mot apekopper er allerede godkjent til bruk mot kopper - en sykdom som er beslektet med apekopper, men som ble erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon (WHO) på 80-tallet.

Den går under navnet Imvanex, og produseres av Bavarian Nordic i Danmark. Fordi den er godkjent til bruk mot kopper, og ikke enda apekopper, må den også formelt godkjennes mot apekopper i EU.

Bergström tror det vil skje raskt.

– Jeg tror det kan komme visse leveranser allerede i juni. Noen land har allerede et beredskapslager av vaksiner mot kopper, det vet jeg ikke om Norge har. Da kan man jo i så fall bruke de dosene til å begynne med, sier han.

VG har spurt Helsedepartementet om Norge har et slikt beredskapslager fra før, men har foreløpig ikke fått svar.

– Det er en kjent vaksine som er forsket lenge på, det er ikke en spesifikk vaksine mot kopper. Men det har ikke vært brukt på lang tid noe sted, det er mer som en beredskap. Det er noen land som ikke har beredskapslager, eller som bare har et lite lager man kan bruke og erstatte det med mer, sier Bergström.

Han forteller at det er utviklet flere generasjoner av kopper-vaksinen siden 50-tallet. Da brev med anthrax dukket opp hos flere personer i USA etter 9/11 i 2001, ble det også satt i gang et stort program med forberedelser mot denne typen sykdommer, der kopper stod på toppen av listen, sier han.

Da ble den antivirale medisinen Tecovirimat utviklet, som også allerede er godkjent for bruk mot kopper i EU. Det er denne EU nå vil kjøpe inn mot apekopper.

Uklart hvor mange som skal vaksineres

Apekopper er ikke en sykdom den generelle befolkningen burde bekymre seg for, uttalte Verdens helseorganisasjon (WHO) fredag.

De mener det vil bli lokale utbrudd, men dersom de riktige tiltakene kommer på plass kan man enkelt håndtere utbruddene, skriver Reuters.

Bergström sier det er uklart hvor mange vaksiner som skal brukes, og at det er opp til hvert land å bestemme hvor mye de trenger.

Skulle det bli stort behov i mange land vil vaksinene fordeles pro rata, slik EU gjorde med covid-19-vaksinene. Det er med mindre noen land får et mye større behov enn andre og bør prioriteres.

– Det handler både om vaksiner og antivirale legemidler, sier han.

Hvordan en eventuell vaksinering skal foregå i Norge er ikke bestemt, sa FHI-overlege Preben Aavitsland til VG forrige uke.

– Vi utreder nå i samråd med andre europeiske land om det er aktuelt å vaksinere personer som har vært utsatt for smitte, i et forsøk på å hindre eller mildne sykdom hos dem, sa han.