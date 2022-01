BARNEVAKSINASJON: Syvåring får vaksinen på en barneskole i Arizona. I USA kan barn under 12 år få corona-vaksinen.

Vaksineekspert om barnevaksine: − Gir liten mening for de fleste barn

Norske vaksineeksperter støtter regjeringens avgjørelse om å la barn over fem år få tilbud om Pfizer-vaksinen. Men de er uenige om hvem som bør takke ja.

Fredag ble det klart at Folkehelseinstituttet (FHI) vil tilby coronavaksine til alle barn over fem år. Tidligere har det bare vært barn fra 12 år og oppover som har fått tilbud om å vaksinere seg mot viruset.

Det er fremdeles kun vaksinen fra Pfizer som er godkjent for barn.

– Jeg er positiv til barnevaksinasjon. Nå får endelig norske foreldre velge selv! At de ikke har kunnet velge tidligere, mener jeg er feil, sier immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo i et telefonintervju med VG fredag ettermiddag.

STØTTER CORONAVAKSINERING AV BARN: Immunolog og professor Anne Spurkland på Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo.

Hun er for at også barn som ikke tilhører risikogruppene som er nevnt i FHIs rapport skal kunne coronavaksineres.

– Man kan si at man ikke vet konsekvensene av å gi barn vaksinen, men vi vet ikke konsekvensene av omikron heller – selv om det ser ut som om det går ganske bra. Vaksinen er dessuten gitt til mange barn i andre land vi kan sammenligne oss med, som Danmark, påpeker Spurkland.

Særlig vaksineaktuelle grupper

Regjeringen har landet på å følge FHIs råd om å la det bli opp til foreldrene selv å vurdere om barn bør la seg vaksinere.

Vaksinetilbudet fremheves som særlig aktuelt for følgende grupper:

Barn med kroniske sykdommer

Barn i kontakt med sårbare personer

Barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

Nytt er også at 12–15-åringer får tilbud om en andre vaksinedose. De har tidligere bare hatt tilbud om én vaksinedose.

Årskullet 2017 kan få tilbud når barnet har fylt 5 år, mener FHI.

Enig, men uenig

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Immunologiske institutt ved UiO er langt på vei enig med Anne Spurkland. Men i motsetning til immunologiprofessoren mener Grødeland at coronavaksinetilbudet bare bør vurderes av foreldre med barn i risikogruppen.

– Jeg er veldig for FHIs løsning, nettopp fordi risikoen for alvorlig sykdom er så lav i denne gruppen at vaksinen gir liten mening for de fleste barn. Det er ingen grunn til å vaksinere barn av allmennpreventive hensyn fordi smitterisikoen ikke vil reduseres tilstrekkelig, sier Grødeland til VG.

– Alle vaksiner har bivirkninger. Derfor er det viktig å presisere at det er frivillig å vaksinere barn i de mest utsatte risikogruppene der det kan ha en hensikt. Men dette gjelder et fåtall barn, og er ikke noe alle foreldre må ta stilling til.

ØNSKER IKKE CORONAVAKSINERING AV ALLE BARN: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Immunologiske institutt ved Universitetet i Oslo.

Langt fra alle barn bør vaksineres, mener altså Grødeland. Også hun er positiv til at foreldre nå får ta beslutningen på vegne av barna sine.

– Det er bra. Det negative er at man kan være usikker på om det er rett å ta vurderingen eller ikke. Derfor er det viktig at FHI presiserer at vaksinen er ment for barn i risikogruppen. Foreldre til friske barn trenger ikke å tenke noe særlig på dette, mener hun.

Stemmer for å la foreldre vurdere

Anne Spurkland trekker på sin side frem bivirkningene som det fremste motargumentet.

– Et viktig argument mot å la barn få vaksine har vært bekymring for mulige bivirkninger siden vaksinen er så ny. Men vi har større oversikt over bivirkninger fra vaksinen enn vi har over omikronbivirkningene, påpeker immunologiprofessoren.

Selv om barn flest får ingen eller mild covid-19-sykdom, er det en mulighet for å få alvorlig lungebetennelse slik som voksne. De kan også få akutt alvorlig betennelsessykdom noen uker etter covid-infeksjon, fremholder Spurkland. Coronaviruset medfører også sykdom som for de fleste vil være mer belastende enn vaksinen, mener hun.

– Vaksinen er vitenskapelig vurdert over snart to år, mens omikronvirkningene har vi bare observert i åtte ukers tid. Jeg har snakket med foreldre som er veldig klare på at de ønsker vaksine for barna. Gevinsten må selvsagt veies mot ulempene, men dette er en vurdering foreldrene kan gjøre selv.

– Hvorfor kan foreldrene gjøre vurderingen selv? De er jo ikke fagpersoner?

– Nei da, men man kan jo som voksen velge om man skal ta vaksine selv om man ikke er fagperson. Og alle over 12 år har valget. Mange av barna under 12 år er også selv i stand til å diskutere forhold rundt egen kropp.

Får korrupsjonsbeskyldninger

Både Gunnveig Grødeland og Anne Spurkland opplever det som å frivillig stupe inn i et ormebol av giftig kritikk når de uttaler seg om barnevaksinasjon.

– Jeg får nok mindre kritikk enn enkelte andre, men jeg har fått en god del ubehagelige og usaklige meldinger tilsendt knyttet til vaksine. Fakta er at folk nå har valget mellom virus og vaksine. Viruset treffer uansett, og det er bedre å være vaksinert før det treffer, sier Spurkland.

VURDERINGSSKJEMA: FHIs liste over argumenter for og mot covid-19-vaksinering av barn.

Også vaksineforsker Grødeland, som har holdt foredrag vaksineprodusenter, opplever å få kritikk.

– En gruppe vaksinemotstandere later til å tro at er du vaksineforsker, er du korrupt uansett. Det hjelper ikke å presisere at jeg som universitetsansatt forsker ikke har noen bindinger og at ingen har rett til å påvirke, bemerker Grødeland og tilføyer:

– Vi skal være transparente, derfor fører jeg opp absolutt alle økonomiske bidragsytere på forskningen min.

